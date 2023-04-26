https://ria.ru/20230426/moldaviya-1868002551.html

В парламенте Молдавии призвали ввести визовый режим с Россией

В парламенте Молдавии призвали ввести визовый режим с Россией - РИА Новости, 26.04.2023

В парламенте Молдавии призвали ввести визовый режим с Россией

Депутат от правящей в Молдавии партии "Действие и солидарность" (ПДС) Оазу Нантой выступил за введение визового режима с Россией. РИА Новости, 26.04.2023

2023-04-26T23:45

2023-04-26T23:45

2023-04-26T23:45

россия

молдавия

кишинев

рустам минниханов

дорин речан

мария захарова

снг

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/12/1764392362_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a3cd6105cecf5461073515f177b31d1b.jpg

КИШИНЕВ, 26 апр – РИА Новости. Депутат от правящей в Молдавии партии "Действие и солидарность" (ПДС) Оазу Нантой выступил за введение визового режима с Россией. Нантой является одним из трех политических деятелей в Молдавии, которым на фоне разразившегося дипломатического скандала запрещено въезжать в Россию. "На протяжении 7 лет число граждан Молдавии в России сократилось в 4 раза и, думаю, наши сограждане, которые продолжают находиться на территории РФ, имели возможность сделать выбор. И не исключаю, что для обеспечения национальной безопасности придёт момент подумать о введении визового режима Россией", - сказал Нантой в среду вечером в интервью телеканалу "TVR Молдова". Ранее послу Молдавии в РФ Лилиану Дарию в ходе вызова в МИД РФ был заявлен решительный протест в связи с недружественными шагами Кишинева, Москва также уведомила посла о решении закрыть въезд в РФ ряду молдавских официальных лиц ответ на их регулярные антироссийские заявления. Власти Молдавии 17 апреля развернули в аэропорту Кишинева самолет главы Татарстана, запретив Рустаму Минниханову посетить Гагаузскую автономию. Премьер-министр Молдавии Дорин Речан заявил, что визит российской делегации был нежелательным и якобы мог оказать влияние на результаты выборов главы региона. На прошлой неделе МИД республики принял решение о высылке российского дипломата, который встречал Минниханова в аэропорту Кишинева. Посол РФ Олег Васнецов прибыл в молдавский МИД и после завершения встречи заявил, что просил дать разъяснения, в чем проявлялось неподобающее поведение, но внятного ответа так и не получил, вместо этого власти Молдавии приняли решение о высылке одного российского дипломата. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала действия Кишинева очень недружественным шагом. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. Большинство жителей Молдавии выступают за сохранение экономических, политических и культурных связей с РФ, свидетельствуют данные соцопроса, которые опубликовал в середине марта Институт маркетинга и социологических опросов (IMAS) республики. Также опрос показал, что более половины жителей Молдавии выступают против выхода страны из СНГ, а также, что многие граждане недовольны уровнем жизни и считают, что руководство страны виновно в повышении цены на газ и электроэнергию.

https://ria.ru/20230425/revenko-1867666692.html

https://ria.ru/20230424/moldaviya-1867389130.html

россия

молдавия

кишинев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, молдавия, кишинев, рустам минниханов, дорин речан, мария захарова, снг