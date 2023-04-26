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В парламенте Молдавии призвали ввести визовый режим с Россией - РИА Новости, 26.04.2023
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23:45 26.04.2023
https://ria.ru/20230426/moldaviya-1868002551.html
В парламенте Молдавии призвали ввести визовый режим с Россией
В парламенте Молдавии призвали ввести визовый режим с Россией - РИА Новости, 26.04.2023
В парламенте Молдавии призвали ввести визовый режим с Россией
Депутат от правящей в Молдавии партии "Действие и солидарность" (ПДС) Оазу Нантой выступил за введение визового режима с Россией. РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T23:45
2023-04-26T23:45
россия
молдавия
кишинев
рустам минниханов
дорин речан
мария захарова
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КИШИНЕВ, 26 апр – РИА Новости. Депутат от правящей в Молдавии партии "Действие и солидарность" (ПДС) Оазу Нантой выступил за введение визового режима с Россией. Нантой является одним из трех политических деятелей в Молдавии, которым на фоне разразившегося дипломатического скандала запрещено въезжать в Россию. "На протяжении 7 лет число граждан Молдавии в России сократилось в 4 раза и, думаю, наши сограждане, которые продолжают находиться на территории РФ, имели возможность сделать выбор. И не исключаю, что для обеспечения национальной безопасности придёт момент подумать о введении визового режима Россией", - сказал Нантой в среду вечером в интервью телеканалу "TVR Молдова". Ранее послу Молдавии в РФ Лилиану Дарию в ходе вызова в МИД РФ был заявлен решительный протест в связи с недружественными шагами Кишинева, Москва также уведомила посла о решении закрыть въезд в РФ ряду молдавских официальных лиц ответ на их регулярные антироссийские заявления. Власти Молдавии 17 апреля развернули в аэропорту Кишинева самолет главы Татарстана, запретив Рустаму Минниханову посетить Гагаузскую автономию. Премьер-министр Молдавии Дорин Речан заявил, что визит российской делегации был нежелательным и якобы мог оказать влияние на результаты выборов главы региона. На прошлой неделе МИД республики принял решение о высылке российского дипломата, который встречал Минниханова в аэропорту Кишинева. Посол РФ Олег Васнецов прибыл в молдавский МИД и после завершения встречи заявил, что просил дать разъяснения, в чем проявлялось неподобающее поведение, но внятного ответа так и не получил, вместо этого власти Молдавии приняли решение о высылке одного российского дипломата. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала действия Кишинева очень недружественным шагом. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. Большинство жителей Молдавии выступают за сохранение экономических, политических и культурных связей с РФ, свидетельствуют данные соцопроса, которые опубликовал в середине марта Институт маркетинга и социологических опросов (IMAS) республики. Также опрос показал, что более половины жителей Молдавии выступают против выхода страны из СНГ, а также, что многие граждане недовольны уровнем жизни и считают, что руководство страны виновно в повышении цены на газ и электроэнергию.
https://ria.ru/20230425/revenko-1867666692.html
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россия, молдавия, кишинев, рустам минниханов, дорин речан, мария захарова, снг
Россия, Молдавия, Кишинев, Рустам Минниханов, Дорин Речан, Мария Захарова, СНГ
В парламенте Молдавии призвали ввести визовый режим с Россией

Депутат от правящей в Молдавии ПДС Нантой выступил за введение визового режима с Россией

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗдание парламента Молдавии в Кишиневе
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Здание парламента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 26 апр – РИА Новости. Депутат от правящей в Молдавии партии "Действие и солидарность" (ПДС) Оазу Нантой выступил за введение визового режима с Россией.
Нантой является одним из трех политических деятелей в Молдавии, которым на фоне разразившегося дипломатического скандала запрещено въезжать в Россию.
"На протяжении 7 лет число граждан Молдавии в России сократилось в 4 раза и, думаю, наши сограждане, которые продолжают находиться на территории РФ, имели возможность сделать выбор. И не исключаю, что для обеспечения национальной безопасности придёт момент подумать о введении визового режима Россией", - сказал Нантой в среду вечером в интервью телеканалу "TVR Молдова".
Ранее послу Молдавии в РФ Лилиану Дарию в ходе вызова в МИД РФ был заявлен решительный протест в связи с недружественными шагами Кишинева, Москва также уведомила посла о решении закрыть въезд в РФ ряду молдавских официальных лиц ответ на их регулярные антироссийские заявления. Власти Молдавии 17 апреля развернули в аэропорту Кишинева самолет главы Татарстана, запретив Рустаму Минниханову посетить Гагаузскую автономию. Премьер-министр Молдавии Дорин Речан заявил, что визит российской делегации был нежелательным и якобы мог оказать влияние на результаты выборов главы региона.
Министр внутренних дел Молдавии Анна Ревенко - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
Глава МВД Молдавии отреагировала на запрет въезда в Россию
25 апреля, 17:12
На прошлой неделе МИД республики принял решение о высылке российского дипломата, который встречал Минниханова в аэропорту Кишинева. Посол РФ Олег Васнецов прибыл в молдавский МИД и после завершения встречи заявил, что просил дать разъяснения, в чем проявлялось неподобающее поведение, но внятного ответа так и не получил, вместо этого власти Молдавии приняли решение о высылке одного российского дипломата.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала действия Кишинева очень недружественным шагом. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией.
Большинство жителей Молдавии выступают за сохранение экономических, политических и культурных связей с РФ, свидетельствуют данные соцопроса, которые опубликовал в середине марта Институт маркетинга и социологических опросов (IMAS) республики. Также опрос показал, что более половины жителей Молдавии выступают против выхода страны из СНГ, а также, что многие граждане недовольны уровнем жизни и считают, что руководство страны виновно в повышении цены на газ и электроэнергию.
Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 24.04.2023
Молдавия превращается в "банановую республику", считает Додон
24 апреля, 16:14
 
РоссияМолдавияКишиневРустам МиннихановДорин РечанМария ЗахароваСНГ
 
 
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