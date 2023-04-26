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В российских школах почти вдвое увеличили количество часов по литературе - РИА Новости, 26.04.2023
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18:51 26.04.2023
https://ria.ru/20230426/literatura-1867968556.html
В российских школах почти вдвое увеличили количество часов по литературе
В российских школах почти вдвое увеличили количество часов по литературе - РИА Новости, 26.04.2023
В российских школах почти вдвое увеличили количество часов по литературе
Количество часов по литературе в российских школах, согласно обновленным федеральным государственным образовательным стандартам (ФГОС), увеличено вдвое,... РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T18:51
2023-04-26T18:51
общество
россия
сергей кравцов
школа
дети
образование - общество
литература
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Количество часов по литературе в российских школах, согласно обновленным федеральным государственным образовательным стандартам (ФГОС), увеличено вдвое, сообщила пресс-служба Минпросвещения РФ со ссылкой на главу министерства Сергея Кравцова. В министерстве добавили, что в рабочие программы по литературе включены стихотворение Константина Симонова "Сын артиллериста", роман-эпопея Михаила Шолохова "Тихий Дон", рассказ Алексея Толстого "Русский характер", роман Александра Фадеева "Молодая гвардия", книга Сергея Смирнова "Брестская крепость", роман Юрия Бондарева "Горячий снег", избранные главы из романа Николая Островского "Как закалялась сталь" и роман Владимира Богомолова "В августе сорок четвертого". "Мы утвердили единую программу по литературе и увеличили количество часов. Так, в 1959 году у нас было 18 часов в неделю по всем классам, а по новым стандартам – уже 35. Недавно на заседании Совета при Президенте России по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей обсуждался вопрос количества часов русского языка", - отметил глава министерства Сергей Кравцов, чьи слова приводятся в сообщении.
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общество, россия, сергей кравцов, школа, дети, образование - общество, литература
Общество, Россия, Сергей Кравцов, Школа, Дети, Образование - Общество, Литература
В российских школах почти вдвое увеличили количество часов по литературе

Минпросвещения: в российских школах увеличили количество часов по литературе до 35

© РИА Новости / Евгений ЕпанчинцевУчащиеся во время урока в общеобразовательной школе
Учащиеся во время урока в общеобразовательной школе - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Учащиеся во время урока в общеобразовательной школе. Архивное фото
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Количество часов по литературе в российских школах, согласно обновленным федеральным государственным образовательным стандартам (ФГОС), увеличено вдвое, сообщила пресс-служба Минпросвещения РФ со ссылкой на главу министерства Сергея Кравцова.
«
"Количество учебных часов по предметной области "Русский язык и литература" в соответствии с обновленными ФГОС общего образования было увеличено", - говорится в сообщении.
В министерстве добавили, что в рабочие программы по литературе включены стихотворение Константина Симонова "Сын артиллериста", роман-эпопея Михаила Шолохова "Тихий Дон", рассказ Алексея Толстого "Русский характер", роман Александра Фадеева "Молодая гвардия", книга Сергея Смирнова "Брестская крепость", роман Юрия Бондарева "Горячий снег", избранные главы из романа Николая Островского "Как закалялась сталь" и роман Владимира Богомолова "В августе сорок четвертого".
"Мы утвердили единую программу по литературе и увеличили количество часов. Так, в 1959 году у нас было 18 часов в неделю по всем классам, а по новым стандартам – уже 35. Недавно на заседании Совета при Президенте России по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей обсуждался вопрос количества часов русского языка", - отметил глава министерства Сергей Кравцов, чьи слова приводятся в сообщении.
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