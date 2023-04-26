https://ria.ru/20230426/leps-1867854837.html

В Белгороде отменили концерт Григория Лепса

В Белгороде отменили концерт Григория Лепса - РИА Новости, 26.04.2023

В Белгороде отменили концерт Григория Лепса

В Белгороде отменили концерт певца Григория Лепса, запланированный на 29 апреля, сообщается на сайте площадки "Белгород-Арена". РИА Новости, 26.04.2023

2023-04-26T14:47

2023-04-26T14:47

2023-04-26T14:47

шоубиз

григорий лепс

белгород

знаменитости

музыка

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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. В Белгороде отменили концерт певца Григория Лепса, запланированный на 29 апреля, сообщается на сайте площадки "Белгород-Арена". Представители площадки не указали причину произошедшего. Сам музыкант также не прокомментировал отмену концерта, но на его официальном сайте в разделе "Афиша" появилась информация о переносе. Выступление артиста запланировали на 29 ноября.Григорий Лепс придерживается активной гражданской позиции. Исполнитель поддержал новые регионы сразу после начала спецоперации – он неоднократно высылал гуманитарную помощь в зону СВО. Музыкант также выступал для раненых военных. Лепс признавался, что это его гражданский долг.

https://ria.ru/20230417/leps-1865771005.html

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Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

григорий лепс, белгород, знаменитости, музыка