https://ria.ru/20230426/leps-1867854837.html
В Белгороде отменили концерт Григория Лепса
В Белгороде отменили концерт Григория Лепса - РИА Новости, 26.04.2023
В Белгороде отменили концерт Григория Лепса
В Белгороде отменили концерт певца Григория Лепса, запланированный на 29 апреля, сообщается на сайте площадки "Белгород-Арена". РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T14:47
2023-04-26T14:47
2023-04-26T14:47
шоубиз
григорий лепс
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музыка
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. В Белгороде отменили концерт певца Григория Лепса, запланированный на 29 апреля, сообщается на сайте площадки "Белгород-Арена". Представители площадки не указали причину произошедшего. Сам музыкант также не прокомментировал отмену концерта, но на его официальном сайте в разделе "Афиша" появилась информация о переносе. Выступление артиста запланировали на 29 ноября.Григорий Лепс придерживается активной гражданской позиции. Исполнитель поддержал новые регионы сразу после начала спецоперации – он неоднократно высылал гуманитарную помощь в зону СВО. Музыкант также выступал для раненых военных. Лепс признавался, что это его гражданский долг.
https://ria.ru/20230417/leps-1865771005.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
григорий лепс, белгород, знаменитости, музыка
Шоубиз, Григорий Лепс, Белгород, Знаменитости, Музыка
В Белгороде отменили концерт Григория Лепса
В Белгороде отменили концерт певца Григория Лепса, запланированный на 29 апреля