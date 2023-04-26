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В Белгороде отменили концерт Григория Лепса - РИА Новости, 26.04.2023
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Шоубиз
 
14:47 26.04.2023
https://ria.ru/20230426/leps-1867854837.html
В Белгороде отменили концерт Григория Лепса
В Белгороде отменили концерт Григория Лепса - РИА Новости, 26.04.2023
В Белгороде отменили концерт Григория Лепса
В Белгороде отменили концерт певца Григория Лепса, запланированный на 29 апреля, сообщается на сайте площадки "Белгород-Арена". РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T14:47
2023-04-26T14:47
шоубиз
григорий лепс
белгород
знаменитости
музыка
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. В Белгороде отменили концерт певца Григория Лепса, запланированный на 29 апреля, сообщается на сайте площадки "Белгород-Арена". Представители площадки не указали причину произошедшего. Сам музыкант также не прокомментировал отмену концерта, но на его официальном сайте в разделе "Афиша" появилась информация о переносе. Выступление артиста запланировали на 29 ноября.Григорий Лепс придерживается активной гражданской позиции. Исполнитель поддержал новые регионы сразу после начала спецоперации – он неоднократно высылал гуманитарную помощь в зону СВО. Музыкант также выступал для раненых военных. Лепс признавался, что это его гражданский долг.
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григорий лепс, белгород, знаменитости, музыка
Шоубиз, Григорий Лепс, Белгород, Знаменитости, Музыка
В Белгороде отменили концерт Григория Лепса

В Белгороде отменили концерт певца Григория Лепса, запланированный на 29 апреля

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкПевец Григорий Лепс
Певец Григорий Лепс - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. В Белгороде отменили концерт певца Григория Лепса, запланированный на 29 апреля, сообщается на сайте площадки "Белгород-Арена".
© Фото : Белгород-АренаСкриношот объявления на сайте "Белгород-Арена"
Скриношот объявления на сайте Белгород-Арена
Скриношот объявления на сайте "Белгород-Арена"
© Фото : Белгород-Арена
1 из 2
© Фото : Официальный сайт Григория ЛепсаСкриншот объявления на странице официального сайта Григория Лепса
Скриншот объявления на странице официального сайта Григория Лепса
Скриншот объявления на странице официального сайта Григория Лепса
© Фото : Официальный сайт Григория Лепса
2 из 2
Скриношот объявления на сайте "Белгород-Арена"
© Фото : Белгород-Арена
1 из 2
Скриншот объявления на странице официального сайта Григория Лепса
© Фото : Официальный сайт Григория Лепса
2 из 2
Представители площадки не указали причину произошедшего. Сам музыкант также не прокомментировал отмену концерта, но на его официальном сайте в разделе "Афиша" появилась информация о переносе.
Выступление артиста запланировали на 29 ноября.
Григорий Лепс придерживается активной гражданской позиции. Исполнитель поддержал новые регионы сразу после начала спецоперации – он неоднократно высылал гуманитарную помощь в зону СВО.
Музыкант также выступал для раненых военных. Лепс признавался, что это его гражданский долг.
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ШоубизГригорий ЛепсБелгородЗнаменитостиМузыка
 
 
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