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У Киево-Печерской лавры поставили щиты с изображением Бандеры и Байдена - РИА Новости, 26.04.2023
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Религия
 
20:21 26.04.2023
https://ria.ru/20230426/lavra-1867984309.html
У Киево-Печерской лавры поставили щиты с изображением Бандеры и Байдена
У Киево-Печерской лавры поставили щиты с изображением Бандеры и Байдена - РИА Новости, 26.04.2023
У Киево-Печерской лавры поставили щиты с изображением Бандеры и Байдена
Противники канонической Украинской православной церкви (УПЦ) установили у входа в Киево-Печерскую лавру щиты выше человеческого роста с "защитниками Украины от... РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T20:21
2023-04-26T20:21
религия
украина
сша
джо байден
борис джонсон
владимир зеленский
православная церковь украины (пцу)
правый сектор
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Противники канонической Украинской православной церкви (УПЦ) установили у входа в Киево-Печерскую лавру щиты выше человеческого роста с "защитниками Украины от посягательств и врагов" и теми, кто ее "распинает", среди первых перечислены лидеры украинских пособников нацизма, среди вторых – каноническая Украинская православная церковь (УПЦ), следует из присланных РИА Новости видео очевидцев. На щите с надписью "воскрес Христос, воскреснет и Украина" приведены имена Мазепы, Петлюры, Шухевича, Бандеры, а также главарей признанной террористической и запрещенной в РФ организации "Правый сектор"* и другие. На нем также изображены президент США Джо Байден, бывший британский премьер Борис Джонсон, глава раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифаний (Думенко) и глава Украинской греко-католической церкви (УГКЦ) верховный архиепископ Киево-Галицкий Святослав (Шевчук), стоящие в свите Владимира Зеленского. На щите "они распинают" указана УПЦ, а также – в одном ряду – Петр I, Екатерина II, Ленин, Сталин, Берия, КПСС и другие. На нем также изображен президент РФ Владимир Путин, рядом с которым – отправленный властями под домашний арест наместник Киево-Печерской лавры митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел (Лебедь), глава УПЦ митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий (Березовский), патриарх Московский и всея Руси Кирилл и другие, включая украинского политика Юлию Тимошенко и олигарха Игоря Коломойского. На щите с "врагами Украины" также изображен крест с прибитой табличкой "Украина" и "распятым" перевернутым гербом страны. Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления канонической УПЦ со стороны минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке. Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. Впоследствии он был отправлен под домашний арест. В Киево-Печерской лавре продолжается противостояние прихожан канонической Украинской православной церкви (УПЦ) и сторонников раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ), а также представителей заповедника и комиссии Минкульта, которая пытается опечатывать монастырские корпуса, нередко запирая внутри монахов и верующих. В ходе противостояния были задержаны четверо прихожан, а также защищавшая монастырь правозащитница Виктория Кохановская, все они были отправлены под домашний арест. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл ранее назвал "чудовищным деянием" предписание властей к монахам покинуть Киево-Печерскую лавру, которая у православных христиан считается одним из земных уделов Богородицы. Он обратился к предстоятелям поместных православных церквей, папе Римскому Франциску, генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу и другим религиозным лидерам и представителям международных организаций с посланиями, в которых призвал их "приложить все возможные усилия", чтобы не допустить изгнания монахов и принудительного закрытия монастыря. Папа Франциск также выразил беспокойство ситуацией с Киево-Печерской лаврой и призвал "вовлеченные в войну стороны уважать религиозные места".* Экстремистская организация, запрещенная в России
https://ria.ru/20230424/lavra-1867369619.html
https://ria.ru/20230423/provokatsiya-1867182991.html
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украина, сша, джо байден, борис джонсон, владимир зеленский, православная церковь украины (пцу), правый сектор, кпсс, ситуация вокруг упц
Религия, Украина, США, Джо Байден, Борис Джонсон, Владимир Зеленский, Православная церковь Украины (ПЦУ), Правый сектор, КПСС, Ситуация вокруг УПЦ
У Киево-Печерской лавры поставили щиты с изображением Бандеры и Байдена

У Киево-Печерской лавры поставили щиты с Бандерой, Байденом, Лениным и другими деятелями

© AP Photo / Efrem LukatskyВид на Киево-Печерскую лавру
Вид на Киево-Печерскую лавру - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Вид на Киево-Печерскую лавру. Архивное фото
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Противники канонической Украинской православной церкви (УПЦ) установили у входа в Киево-Печерскую лавру щиты выше человеческого роста с "защитниками Украины от посягательств и врагов" и теми, кто ее "распинает", среди первых перечислены лидеры украинских пособников нацизма, среди вторых – каноническая Украинская православная церковь (УПЦ), следует из присланных РИА Новости видео очевидцев.
На щите с надписью "воскрес Христос, воскреснет и Украина" приведены имена Мазепы, Петлюры, Шухевича, Бандеры, а также главарей признанной террористической и запрещенной в РФ организации "Правый сектор"* и другие. На нем также изображены президент США Джо Байден, бывший британский премьер Борис Джонсон, глава раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифаний (Думенко) и глава Украинской греко-католической церкви (УГКЦ) верховный архиепископ Киево-Галицкий Святослав (Шевчук), стоящие в свите Владимира Зеленского.
Вид на Киево-Печерскую лавру в Киеве - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
Киево-Печерскую лавру хотят превратить в больницу для военных
24 апреля, 15:19
На щите "они распинают" указана УПЦ, а также – в одном ряду – Петр I, Екатерина II, Ленин, Сталин, Берия, КПСС и другие. На нем также изображен президент РФ Владимир Путин, рядом с которым – отправленный властями под домашний арест наместник Киево-Печерской лавры митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел (Лебедь), глава УПЦ митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий (Березовский), патриарх Московский и всея Руси Кирилл и другие, включая украинского политика Юлию Тимошенко и олигарха Игоря Коломойского.
На щите с "врагами Украины" также изображен крест с прибитой табличкой "Украина" и "распятым" перевернутым гербом страны.
Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления канонической УПЦ со стороны минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке. Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. Впоследствии он был отправлен под домашний арест. В Киево-Печерской лавре продолжается противостояние прихожан канонической Украинской православной церкви (УПЦ) и сторонников раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ), а также представителей заповедника и комиссии Минкульта, которая пытается опечатывать монастырские корпуса, нередко запирая внутри монахов и верующих. В ходе противостояния были задержаны четверо прихожан, а также защищавшая монастырь правозащитница Виктория Кохановская, все они были отправлены под домашний арест.
Провокатор в камуфляже с украинским флагом возле Киево-Печерской лавры - РИА Новости, 1920, 23.04.2023
Появилось видео провокации с флагом Украины в Киево-Печерской лавре
23 апреля, 14:22
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл ранее назвал "чудовищным деянием" предписание властей к монахам покинуть Киево-Печерскую лавру, которая у православных христиан считается одним из земных уделов Богородицы. Он обратился к предстоятелям поместных православных церквей, папе Римскому Франциску, генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу и другим религиозным лидерам и представителям международных организаций с посланиями, в которых призвал их "приложить все возможные усилия", чтобы не допустить изгнания монахов и принудительного закрытия монастыря. Папа Франциск также выразил беспокойство ситуацией с Киево-Печерской лаврой и призвал "вовлеченные в войну стороны уважать религиозные места".
* Экстремистская организация, запрещенная в России
Киево-Печерская лавра в Киеве - РИА Новости, 1920, 22.04.2023
Предстоятель УПЦ призвал верующих защищать святыни
22 апреля, 22:05
 
РелигияУкраинаСШАДжо БайденБорис ДжонсонВладимир ЗеленскийПравославная церковь Украины (ПЦУ)Правый секторКПСССитуация вокруг УПЦ
 
 
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