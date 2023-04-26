https://ria.ru/20230426/lavra-1867984309.html

У Киево-Печерской лавры поставили щиты с изображением Бандеры и Байдена

У Киево-Печерской лавры поставили щиты с изображением Бандеры и Байдена - РИА Новости, 26.04.2023

У Киево-Печерской лавры поставили щиты с изображением Бандеры и Байдена

Противники канонической Украинской православной церкви (УПЦ) установили у входа в Киево-Печерскую лавру щиты выше человеческого роста с "защитниками Украины от... РИА Новости, 26.04.2023

2023-04-26T20:21

2023-04-26T20:21

2023-04-26T20:21

религия

украина

сша

джо байден

борис джонсон

владимир зеленский

православная церковь украины (пцу)

правый сектор

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1b/1860956128_0:177:3072:1905_1920x0_80_0_0_55ee6dcb8fc71a021c0a837476817e9a.jpg

МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Противники канонической Украинской православной церкви (УПЦ) установили у входа в Киево-Печерскую лавру щиты выше человеческого роста с "защитниками Украины от посягательств и врагов" и теми, кто ее "распинает", среди первых перечислены лидеры украинских пособников нацизма, среди вторых – каноническая Украинская православная церковь (УПЦ), следует из присланных РИА Новости видео очевидцев. На щите с надписью "воскрес Христос, воскреснет и Украина" приведены имена Мазепы, Петлюры, Шухевича, Бандеры, а также главарей признанной террористической и запрещенной в РФ организации "Правый сектор"* и другие. На нем также изображены президент США Джо Байден, бывший британский премьер Борис Джонсон, глава раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифаний (Думенко) и глава Украинской греко-католической церкви (УГКЦ) верховный архиепископ Киево-Галицкий Святослав (Шевчук), стоящие в свите Владимира Зеленского. На щите "они распинают" указана УПЦ, а также – в одном ряду – Петр I, Екатерина II, Ленин, Сталин, Берия, КПСС и другие. На нем также изображен президент РФ Владимир Путин, рядом с которым – отправленный властями под домашний арест наместник Киево-Печерской лавры митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел (Лебедь), глава УПЦ митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий (Березовский), патриарх Московский и всея Руси Кирилл и другие, включая украинского политика Юлию Тимошенко и олигарха Игоря Коломойского. На щите с "врагами Украины" также изображен крест с прибитой табличкой "Украина" и "распятым" перевернутым гербом страны. Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления канонической УПЦ со стороны минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке. Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. Впоследствии он был отправлен под домашний арест. В Киево-Печерской лавре продолжается противостояние прихожан канонической Украинской православной церкви (УПЦ) и сторонников раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ), а также представителей заповедника и комиссии Минкульта, которая пытается опечатывать монастырские корпуса, нередко запирая внутри монахов и верующих. В ходе противостояния были задержаны четверо прихожан, а также защищавшая монастырь правозащитница Виктория Кохановская, все они были отправлены под домашний арест. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл ранее назвал "чудовищным деянием" предписание властей к монахам покинуть Киево-Печерскую лавру, которая у православных христиан считается одним из земных уделов Богородицы. Он обратился к предстоятелям поместных православных церквей, папе Римскому Франциску, генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу и другим религиозным лидерам и представителям международных организаций с посланиями, в которых призвал их "приложить все возможные усилия", чтобы не допустить изгнания монахов и принудительного закрытия монастыря. Папа Франциск также выразил беспокойство ситуацией с Киево-Печерской лаврой и призвал "вовлеченные в войну стороны уважать религиозные места".* Экстремистская организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20230424/lavra-1867369619.html

https://ria.ru/20230423/provokatsiya-1867182991.html

https://ria.ru/20230422/tserkov-1867130072.html

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

украина, сша, джо байден, борис джонсон, владимир зеленский, православная церковь украины (пцу), правый сектор, кпсс, ситуация вокруг упц