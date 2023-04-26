У Киево-Печерской лавры поставили щиты с изображением Бандеры и Байдена
У Киево-Печерской лавры поставили щиты с Бандерой, Байденом, Лениным и другими деятелями
© AP Photo / Efrem LukatskyВид на Киево-Печерскую лавру
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Вид на Киево-Печерскую лавру. Архивное фото
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Противники канонической Украинской православной церкви (УПЦ) установили у входа в Киево-Печерскую лавру щиты выше человеческого роста с "защитниками Украины от посягательств и врагов" и теми, кто ее "распинает", среди первых перечислены лидеры украинских пособников нацизма, среди вторых – каноническая Украинская православная церковь (УПЦ), следует из присланных РИА Новости видео очевидцев.
На щите с надписью "воскрес Христос, воскреснет и Украина" приведены имена Мазепы, Петлюры, Шухевича, Бандеры, а также главарей признанной террористической и запрещенной в РФ организации "Правый сектор"* и другие. На нем также изображены президент США Джо Байден, бывший британский премьер Борис Джонсон, глава раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифаний (Думенко) и глава Украинской греко-католической церкви (УГКЦ) верховный архиепископ Киево-Галицкий Святослав (Шевчук), стоящие в свите Владимира Зеленского.
На щите "они распинают" указана УПЦ, а также – в одном ряду – Петр I, Екатерина II, Ленин, Сталин, Берия, КПСС и другие. На нем также изображен президент РФ Владимир Путин, рядом с которым – отправленный властями под домашний арест наместник Киево-Печерской лавры митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел (Лебедь), глава УПЦ митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий (Березовский), патриарх Московский и всея Руси Кирилл и другие, включая украинского политика Юлию Тимошенко и олигарха Игоря Коломойского.
На щите с "врагами Украины" также изображен крест с прибитой табличкой "Украина" и "распятым" перевернутым гербом страны.
Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления канонической УПЦ со стороны минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке. Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. Впоследствии он был отправлен под домашний арест. В Киево-Печерской лавре продолжается противостояние прихожан канонической Украинской православной церкви (УПЦ) и сторонников раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ), а также представителей заповедника и комиссии Минкульта, которая пытается опечатывать монастырские корпуса, нередко запирая внутри монахов и верующих. В ходе противостояния были задержаны четверо прихожан, а также защищавшая монастырь правозащитница Виктория Кохановская, все они были отправлены под домашний арест.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл ранее назвал "чудовищным деянием" предписание властей к монахам покинуть Киево-Печерскую лавру, которая у православных христиан считается одним из земных уделов Богородицы. Он обратился к предстоятелям поместных православных церквей, папе Римскому Франциску, генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу и другим религиозным лидерам и представителям международных организаций с посланиями, в которых призвал их "приложить все возможные усилия", чтобы не допустить изгнания монахов и принудительного закрытия монастыря. Папа Франциск также выразил беспокойство ситуацией с Киево-Печерской лаврой и призвал "вовлеченные в войну стороны уважать религиозные места".
* Экстремистская организация, запрещенная в России