https://ria.ru/20230426/kor-1867958442.html
У двух студентов РГГУ заподозрили корь
У двух студентов РГГУ заподозрили корь - РИА Новости, 26.04.2023
У двух студентов РГГУ заподозрили корь
Корь подозревают у двух студентов Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ), сообщается в официальном телеграм-канале вуза. РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T18:21
2023-04-26T18:21
2023-04-26T18:21
москва
цао
российский государственный гуманитарный университет
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
корь
общество
здоровье - общество
россия
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Корь подозревают у двух студентов Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ), сообщается в официальном телеграм-канале вуза. "Согласно полученным сведениям от Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по г. Москве в ЦАО г. Москвы среди обучающихся РГГУ зарегистрировано два случая подозрения на корь среди обучающихся", - говорится в сообщении. Добавляется, что 27 апреля 2023 года с 11.00 до 16.00 в медпункте РГГУ будет проходить осмотр контактных лиц и проведение профилактических прививок от кори.
https://ria.ru/20230426/kor-1867020029.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, цао, российский государственный гуманитарный университет, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), корь, общество, здоровье - общество, россия
Москва, ЦАО, Российский государственный гуманитарный университет, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Корь, Общество, Здоровье - Общество, Россия
У двух студентов РГГУ заподозрили корь
Роспотребнадзор зарегистрировал два случая подозрения на корь у студентов РГГУ