https://ria.ru/20230426/kor-1867958442.html

У двух студентов РГГУ заподозрили корь

У двух студентов РГГУ заподозрили корь - РИА Новости, 26.04.2023

У двух студентов РГГУ заподозрили корь

Корь подозревают у двух студентов Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ), сообщается в официальном телеграм-канале вуза. РИА Новости, 26.04.2023

2023-04-26T18:21

2023-04-26T18:21

2023-04-26T18:21

москва

цао

российский государственный гуманитарный университет

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

корь

общество

здоровье - общество

россия

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Корь подозревают у двух студентов Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ), сообщается в официальном телеграм-канале вуза. "Согласно полученным сведениям от Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по г. Москве в ЦАО г. Москвы среди обучающихся РГГУ зарегистрировано два случая подозрения на корь среди обучающихся", - говорится в сообщении. Добавляется, что 27 апреля 2023 года с 11.00 до 16.00 в медпункте РГГУ будет проходить осмотр контактных лиц и проведение профилактических прививок от кори.

https://ria.ru/20230426/kor-1867020029.html

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цао

россия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

москва, цао, российский государственный гуманитарный университет, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), корь, общество, здоровье - общество, россия