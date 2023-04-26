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У двух студентов РГГУ заподозрили корь - РИА Новости, 26.04.2023
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18:21 26.04.2023
https://ria.ru/20230426/kor-1867958442.html
У двух студентов РГГУ заподозрили корь
У двух студентов РГГУ заподозрили корь - РИА Новости, 26.04.2023
У двух студентов РГГУ заподозрили корь
Корь подозревают у двух студентов Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ), сообщается в официальном телеграм-канале вуза. РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T18:21
2023-04-26T18:21
москва
цао
российский государственный гуманитарный университет
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
корь
общество
здоровье - общество
россия
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Корь подозревают у двух студентов Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ), сообщается в официальном телеграм-канале вуза. "Согласно полученным сведениям от Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по г. Москве в ЦАО г. Москвы среди обучающихся РГГУ зарегистрировано два случая подозрения на корь среди обучающихся", - говорится в сообщении. Добавляется, что 27 апреля 2023 года с 11.00 до 16.00 в медпункте РГГУ будет проходить осмотр контактных лиц и проведение профилактических прививок от кори.
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москва, цао, российский государственный гуманитарный университет, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), корь, общество, здоровье - общество, россия
Москва, ЦАО, Российский государственный гуманитарный университет, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Корь, Общество, Здоровье - Общество, Россия
У двух студентов РГГУ заподозрили корь

Роспотребнадзор зарегистрировал два случая подозрения на корь у студентов РГГУ

© Фото : Российский государственный гуманитарный университетЗдание Российского государственного гуманитарного университета
Здание Российского государственного гуманитарного университета - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
© Фото : Российский государственный гуманитарный университет
Здание Российского государственного гуманитарного университета . Архивное фото
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Корь подозревают у двух студентов Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ), сообщается в официальном телеграм-канале вуза.
"Согласно полученным сведениям от Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по г. Москве в ЦАО г. Москвы среди обучающихся РГГУ зарегистрировано два случая подозрения на корь среди обучающихся", - говорится в сообщении.
Добавляется, что 27 апреля 2023 года с 11.00 до 16.00 в медпункте РГГУ будет проходить осмотр контактных лиц и проведение профилактических прививок от кори.
Корь - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
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МоскваЦАОРоссийский государственный гуманитарный университетФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)КорьОбществоЗдоровье - ОбществоРоссия
 
 
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