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Попова рассказала, сколько российских детей привиты против кори - РИА Новости, 26.04.2023
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16:30 26.04.2023 (обновлено: 17:47 26.04.2023)
https://ria.ru/20230426/kor-1867906789.html
Попова рассказала, сколько российских детей привиты против кори
Попова рассказала, сколько российских детей привиты против кори - РИА Новости, 26.04.2023
Попова рассказала, сколько российских детей привиты против кори
Охват детей прививками против кори в России составляет 97%, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T16:30
2023-04-26T17:47
общество
россия
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
корь
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Охват детей прививками против кори в России составляет 97%, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. "В РФ, если говорить о детях, охват прививками составляет 97%... практически все привиты", - сказала Попова в эфире канала "Россия 24". Она отметила, что оснований для особого напряжения из-за кори на сегодняшний день нет, большие очаги в 4 субъектах, которые были, локализованы.
https://ria.ru/20230126/kor-1847477165.html
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общество, россия, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), корь
Общество, Россия, Анна Попова, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Корь
Попова рассказала, сколько российских детей привиты против кори

Попова: охват российских детей прививками против кори составляет 97 процентов

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкАмпула вакцины коревой в детской поликлинике
Ампула вакцины коревой в детской поликлинике - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Ампула вакцины коревой в детской поликлинике. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Охват детей прививками против кори в России составляет 97%, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"В РФ, если говорить о детях, охват прививками составляет 97%... практически все привиты", - сказала Попова в эфире канала "Россия 24".
Она отметила, что оснований для особого напряжения из-за кори на сегодняшний день нет, большие очаги в 4 субъектах, которые были, локализованы.
Девушка в пункте вакцинации - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
В Роспотребнадзоре разъяснили, кому и когда нужно делать прививку от кори
26 января, 03:33
 
ОбществоРоссияАнна ПоповаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Корь
 
 
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