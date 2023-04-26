https://ria.ru/20230426/kor-1867906789.html
Попова рассказала, сколько российских детей привиты против кори
Попова рассказала, сколько российских детей привиты против кори - РИА Новости, 26.04.2023
Попова рассказала, сколько российских детей привиты против кори
Охват детей прививками против кори в России составляет 97%, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T16:30
2023-04-26T16:30
2023-04-26T17:47
общество
россия
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
корь
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Охват детей прививками против кори в России составляет 97%, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. "В РФ, если говорить о детях, охват прививками составляет 97%... практически все привиты", - сказала Попова в эфире канала "Россия 24". Она отметила, что оснований для особого напряжения из-за кори на сегодняшний день нет, большие очаги в 4 субъектах, которые были, локализованы.
https://ria.ru/20230126/kor-1847477165.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), корь
Общество, Россия, Анна Попова, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Корь
Попова рассказала, сколько российских детей привиты против кори
Попова: охват российских детей прививками против кори составляет 97 процентов