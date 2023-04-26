https://ria.ru/20230426/kor-1867875428.html

Роспотребнадзор назвал число заболевших корью в России

Роспотребнадзор назвал число заболевших корью в России - РИА Новости, 26.04.2023

Роспотребнадзор назвал число заболевших корью в России

Заболевших корью в России более 1 тысячи, контактировавших с ними - 300 тысяч, при этом отмечается определенное снижение заболеваемости, заявила глава... РИА Новости, 26.04.2023

2023-04-26T14:47

2023-04-26T14:47

2023-04-26T15:12

общество

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

анна попова

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Заболевших корью в России более 1 тысячи, контактировавших с ними - 300 тысяч, при этом отмечается определенное снижение заболеваемости, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."У нас больше тысячи заболевших, количество контактных, с которыми наши врачи-эпидемиологи отработали, порядка 300 тысяч", - сказала Попова в эфире канала "Россия 24". Она отметила, что из этих 300 тысяч число не имеющих иммунитета около 6-7 тысяч, их нужно привить.По словам Поповой, сезонность для кори на территории России осенне-весенняя, уже сегодня отмечается определенное снижение заболеваемости.

https://ria.ru/20230426/kor-1867020029.html

россия

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2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, анна попова