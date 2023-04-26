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Смертельный укус: как обезопасить отдых на природе в майские праздники

Смертельный укус: как обезопасить отдых на природе в майские праздники - РИА Новости, 26.04.2023

Смертельный укус: как обезопасить отдых на природе в майские праздники

В лесу, в горах, на пикнике важно соблюдать осторожность: из-за укуса клеща можно стать инвалидом. Даже встреча с обычным ежом не всегда безопасна, не говоря... РИА Новости, 26.04.2023

2023-04-26T08:00

2023-04-26T08:00

2023-04-26T08:12

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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости, Светлана Баева. В лесу, в горах, на пикнике важно соблюдать осторожность: из-за укуса клеща можно стать инвалидом. Даже встреча с обычным ежом не всегда безопасна, не говоря уже о змеях. О том, как уберечь себя и близких на природе, — в материале РИА Новости.Кусает незаметноВ Переславле-Залесском — весенний фестиваль воздухоплавания: в небе парят огромные красочные аэростаты. Внезапно гости начинают оглядываться, проверять себя и одежду — в чат телеграм-канала праздника пришло сообщение: "Осторожнее! На поле очень много клещей".Эти разносчики серьезных заболеваний обитают практически по всей нашей стране. Как рассказывает статс-секретарь Экологической палаты России, председатель Росгидромета Вадим Петров, в 2022-м заражения энцефалитом регистрировали в девяти районах Коми и 20 районах Архангельской области, где раньше такого не наблюдалось.По его словам, бывают проявления в виде аллергической реакции — высыпания на коже или крапивница. Можно и вообще ничего не почувствовать, поэтому после похода в лес или пикника на природе стоит внимательно себя осмотреть.Один клещ и много болезнейЭнцефалит считают самым опасным: вирус вызывает поражение головного мозга, а в некоторых случаях — воспаление тканей и паралич. Боррелиоз, затянувшись на недели, может привести к патологическим процессам в тканях сердца, суставах, нервной системе.Эксперты советуют при укусе немедленно обратиться к врачу или в медпункт. Если нет такой возможности, удалять вредителя следует крайне осторожно — крутящими движениями, захватив максимально близко к коже, чтобы не оторвать хоботок или голову вместе со слюнным аппаратом. В аптеках продаются специальные приспособления. Место укуса необходимо продезинфицировать.Клеща нужно поместить в закрытый контейнер и сдать в специализированную лабораторию для анализа.Дальше — как повезет. "Урал, Сибирь, Калининградскую область и Дальний Восток относят к самым "энцефалитным" регионам — там вероятность заразиться выше, — уточняют в сервисе путешествий "Туту.ру". — Встречаются переносчики болезней и в Центральном федеральном округе, и в Поволжье, и в Ленинградской области, и на севере — в Вологодской и Архангельской областях". Зная, где произошел укус, врач делает выводы о возможных заболеваниях.Как обезопасить себяОт клещевого энцефалита есть прививка, но ее делают в два этапа. Чтобы сформировался иммунитет, необходимо время, поэтому вакцинироваться следует как минимум за полтора месяца до выезда на природу. Если вы пропустили сроки, а впереди путешествие, можно прививаться по другой схеме, но все равно начинать нужно примерно за месяц.Если район эндемичный, после укуса проводят экстренную иммунизацию противоклещевым иммуноглобулином.Вакцины от боррелиоза не существует. Лечат антибиотиками, главное — вовремя начать прием. Один из признаков болезни — мигрирующая кольцевидная эритема (красное пятно, которое увеличивается в размерах).Продаются специальные защитные костюмы от клещей. Эксперты советуют заправить брюки в ботинки или сапоги, а рубашку — в брюки, чтобы усложнить клещу доступ к телу. Одежду лучше выбирать светлых тонов, кровосос на ней заметнее. Стоит приобрести специальные репелленты.Черная вдова в КрымуКак рассказывал РИА Новости Крым доктор биологических наук, профессор кафедры экологии и зоологии Крымского федерального университета имени Вернадского Сергей Иванов, в последние годы на полуострове увеличивается численность пауков-каракуртов из рода черных вдов.Яд такого паука не смертелен, но человек несколько часов будет чувствовать себя очень плохо. Там же, в Крыму, водится сколопендра, которая больно кусает, и интоксикация может продлиться долго.Самая ядовитая змея РоссииНаиболее распространены в России гадюки. Разные подвиды можно встретить и в Подмосковье, и на юге, и на Дальнем Востоке — есть, например, гадюка обыкновенная, есть степная, Никольского.Укус обычно не смертелен, но ощущения неприятные: головокружение, тошнота, рвота, диарея, отечность лица. Человек может потерять сознание, даже впасть в кому. Поэтому необходимо срочно обратиться к врачу и получить антидот. Есть трагичные случаи: например, в 2019-м 46-летний житель Челябинской области скончался после укуса гадюки. В больнице не смогли помочь — не оказалось сыворотки.Самая ядовитая в России змея — гюрза — водится в Дагестане. Второе ее название — левантская гадюка. Она может вырастать до двух метров, атакует молниеносно, и десять-пятнадцать процентов укушенных умирают. Сыворотка есть, но врачи не всегда успевают ее ввести: на это есть примерно два часа.Не трогайте и отступайтеЗмеи, как правило, не ищут конфликтов с человеком. Оглядывайтесь по сторонам, следите, куда наступаете, тщательно осматривайте место, где собираетесь сделать привал. Увидели змею — отойдите назад. При укусе — немедленно к врачу.Даже встреча с ежиком небезопасна: его иголки — источник инфекций. В том числе ежи могут передавать бешенство, от которого, как известно, нет лекарства — только вакцина. Не стоит трогать и тревожить лесных, степных и горных обитателей. А после прогулки на природе необходимо тщательно себя осмотреть: даже самый маленький клещ может принести большие проблемы.

https://ria.ru/20220701/zhivotnye-1799359923.html

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2023

Лана Баева

Лана Баева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

проблемы - туризм, туризм, туристы, клещ, природа, майские праздники, отдых