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РИА Новости

Житель Челябинской области умер от укуса гадюки

Вчера, 11:49
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CC BY-SA 3.0 / OlegTarabanov / Гадюка НикольскогоГадюка Никольского
Гадюка Никольского
CC BY-SA 3.0 / OlegTarabanov / Гадюка Никольского
ЧЕЛЯБИНСК, 22 июл - РИА Новости. Житель Сосновского района Челябинской области скончался после укуса змеи, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе администрации района.
Как сообщается на одной из страниц в соцсети "ВКонтакте", 19 июля в Сосновском районе от укуса гадюки скончался 46-летний Эдуард Боровиков. Со слов родственников, мужчина отвязывал коня от колышка, в этот момент его внезапно укусила змея за ногу. Пострадавший убил гадюку, обратился в больницу, но врачи не смогли ему помочь, так как в больнице не оказалось сыворотки, уточняется в соцсети.
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"Данный факт мы подтверждаем, местного жителя действительно укусила змея, он скончался", - сказал собеседник агентства.
В пресс-службе уточнили, что комментировать информацию об отсутствии в местной больнице противоядия не будут.
В пресс-службе минздрава региона РИА Новости в настоящее время не прокомментировали данную информацию.
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