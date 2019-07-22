Житель Челябинской области умер от укуса гадюки

ЧЕЛЯБИНСК, 22 июл - РИА Новости. Житель Сосновского района Челябинской области скончался после укуса змеи, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе администрации района.
Как сообщается на одной из страниц в соцсети "ВКонтакте", 19 июля в Сосновском районе от укуса гадюки скончался 46-летний Эдуард Боровиков. Со слов родственников, мужчина отвязывал коня от колышка, в этот момент его внезапно укусила змея за ногу. Пострадавший убил гадюку, обратился в больницу, но врачи не смогли ему помочь, так как в больнице не оказалось сыворотки, уточняется в соцсети.
10 июля, 03:18В МЧС рассказали, как не посинеть после укуса змеи
"Данный факт мы подтверждаем, местного жителя действительно укусила змея, он скончался", - сказал собеседник агентства.
В пресс-службе уточнили, что комментировать информацию об отсутствии в местной больнице противоядия не будут.
В пресс-службе минздрава региона РИА Новости в настоящее время не прокомментировали данную информацию.