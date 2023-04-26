https://ria.ru/20230426/kitay-1867914644.html

Си Цзиньпин рассказал об отношениях Китая и Украины

Си Цзиньпин рассказал об отношениях Китая и Украины - РИА Новости, 26.04.2023

Си Цзиньпин рассказал об отношениях Китая и Украины

Взаимное уважение суверенитета и территориальной целостности является политической основой китайско-украинских отношений, заявил Си Цзиньпин в телефонном... РИА Новости, 26.04.2023

2023-04-26T16:48

2023-04-26T16:48

2023-04-26T17:49

в мире

китай

украина

си цзиньпин

владимир зеленский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/18/1860299396_0:0:3080:1732_1920x0_80_0_0_65acc3accdf1557e514fe6b2d2cb2c8c.jpg

ПЕКИН, 26 апр - РИА Новости. Взаимное уважение суверенитета и территориальной целостности является политической основой китайско-украинских отношений, заявил Си Цзиньпин в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским. "Взаимное уважение суверенитета и территориальной целостности является политической основой китайско-украинских отношений. Сторонам необходимо смотреть в будущее, планировать двусторонние отношения в долгосрочной перспективе", - сказал Си Цзиньпин, слова которого приводит Центральное телевидение Китая. Китайский лидер также заявил о необходимости "продолжать традицию взаимного уважения и искреннего отношения между странами", продвигать развитие стратегического партнерства между Китаем и Украиной.

https://ria.ru/20230426/peregovory-1867882248.html

китай

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, китай, украина, си цзиньпин, владимир зеленский