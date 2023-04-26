https://ria.ru/20230426/kitay-1867914644.html
Си Цзиньпин рассказал об отношениях Китая и Украины
Си Цзиньпин рассказал об отношениях Китая и Украины - РИА Новости, 26.04.2023
Си Цзиньпин рассказал об отношениях Китая и Украины
Взаимное уважение суверенитета и территориальной целостности является политической основой китайско-украинских отношений, заявил Си Цзиньпин в телефонном... РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T16:48
2023-04-26T16:48
2023-04-26T17:49
в мире
китай
украина
си цзиньпин
владимир зеленский
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ПЕКИН, 26 апр - РИА Новости. Взаимное уважение суверенитета и территориальной целостности является политической основой китайско-украинских отношений, заявил Си Цзиньпин в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским. "Взаимное уважение суверенитета и территориальной целостности является политической основой китайско-украинских отношений. Сторонам необходимо смотреть в будущее, планировать двусторонние отношения в долгосрочной перспективе", - сказал Си Цзиньпин, слова которого приводит Центральное телевидение Китая. Китайский лидер также заявил о необходимости "продолжать традицию взаимного уважения и искреннего отношения между странами", продвигать развитие стратегического партнерства между Китаем и Украиной.
https://ria.ru/20230426/peregovory-1867882248.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, украина, си цзиньпин, владимир зеленский
В мире, Китай, Украина, Си Цзиньпин, Владимир Зеленский
Си Цзиньпин рассказал об отношениях Китая и Украины
Си Цзиньпин назвал уважение суверенитета друг друга основой отношений Китая и Украины