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Си Цзиньпин рассказал об отношениях Китая и Украины - РИА Новости, 26.04.2023
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16:48 26.04.2023 (обновлено: 17:49 26.04.2023)
https://ria.ru/20230426/kitay-1867914644.html
Си Цзиньпин рассказал об отношениях Китая и Украины
Си Цзиньпин рассказал об отношениях Китая и Украины - РИА Новости, 26.04.2023
Си Цзиньпин рассказал об отношениях Китая и Украины
Взаимное уважение суверенитета и территориальной целостности является политической основой китайско-украинских отношений, заявил Си Цзиньпин в телефонном... РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T16:48
2023-04-26T17:49
в мире
китай
украина
си цзиньпин
владимир зеленский
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ПЕКИН, 26 апр - РИА Новости. Взаимное уважение суверенитета и территориальной целостности является политической основой китайско-украинских отношений, заявил Си Цзиньпин в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским. "Взаимное уважение суверенитета и территориальной целостности является политической основой китайско-украинских отношений. Сторонам необходимо смотреть в будущее, планировать двусторонние отношения в долгосрочной перспективе", - сказал Си Цзиньпин, слова которого приводит Центральное телевидение Китая. Китайский лидер также заявил о необходимости "продолжать традицию взаимного уважения и искреннего отношения между странами", продвигать развитие стратегического партнерства между Китаем и Украиной.
https://ria.ru/20230426/peregovory-1867882248.html
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в мире, китай, украина, си цзиньпин, владимир зеленский
В мире, Китай, Украина, Си Цзиньпин, Владимир Зеленский
Си Цзиньпин рассказал об отношениях Китая и Украины

Си Цзиньпин назвал уважение суверенитета друг друга основой отношений Китая и Украины

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПредседатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин
Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 26 апр - РИА Новости. Взаимное уважение суверенитета и территориальной целостности является политической основой китайско-украинских отношений, заявил Си Цзиньпин в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским.
"Взаимное уважение суверенитета и территориальной целостности является политической основой китайско-украинских отношений. Сторонам необходимо смотреть в будущее, планировать двусторонние отношения в долгосрочной перспективе", - сказал Си Цзиньпин, слова которого приводит Центральное телевидение Китая.
Китайский лидер также заявил о необходимости "продолжать традицию взаимного уважения и искреннего отношения между странами", продвигать развитие стратегического партнерства между Китаем и Украиной.
Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпинь - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
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