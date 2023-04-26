https://ria.ru/20230426/kitay-1867873454.html

Си Цзиньпин заявил о готовности сотрудничать с Киевом

Си Цзиньпин заявил о готовности сотрудничать с Киевом - РИА Новости, 26.04.2023

Си Цзиньпин заявил о готовности сотрудничать с Киевом

Председатель КНР Си Цзиньпин в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским заявил, что вне зависимости от международной ситуации Китай готов сотрудничать с... РИА Новости, 26.04.2023

2023-04-26T14:41

2023-04-26T14:41

2023-04-26T21:21

в мире

киев

пекин

си цзиньпин

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ПЕКИН, 26 апр — РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским заявил, что вне зависимости от международной ситуации Китай готов сотрудничать с Украиной для продвижения вперед взаимовыгодного сотрудничества между двумя странами, сообщило агентство Цайлянь."Желание Китая развивать отношения с Украиной последовательно и ясно. Вне зависимости от того, как будет меняться международная обстановка, Китай готов вместе с Украиной работать над продвижением взаимовыгодного двустороннего сотрудничества", — сказал Си Цзиньпин.Си Цзиньпин отметил, что китайско-украинские отношения развивались на протяжении 31 года и достигли уровня отношений стратегического партнерства. "Я ценю, что президент Зеленский неоднократно заявлял о том, что придает большое значение развитию отношений с Китаем, а также благодарю украинскую сторону за помощь в эвакуации граждан Китая в прошлом году", — сказал китайский лидер.Он добавил, что Китай по вопросу украинского кризиса всегда был на стороне мира."Сложная эволюция украинского кризиса оказала большое влияние на международную обстановку. В вопросе украинского кризиса Китай всегда был на стороне мира, его центральная позиция заключалась в продвижении переговоров", — сказал Си Цзиньпин.

https://ria.ru/20230426/ssha-1867786695.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, киев, пекин, си цзиньпин