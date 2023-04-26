https://ria.ru/20230426/kitay-1867873454.html
Си Цзиньпин заявил о готовности сотрудничать с Киевом
Си Цзиньпин заявил о готовности сотрудничать с Киевом - РИА Новости, 26.04.2023
Си Цзиньпин заявил о готовности сотрудничать с Киевом
Председатель КНР Си Цзиньпин в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским заявил, что вне зависимости от международной ситуации Китай готов сотрудничать с... РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T14:41
2023-04-26T14:41
2023-04-26T21:21
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си цзиньпин
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ПЕКИН, 26 апр — РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским заявил, что вне зависимости от международной ситуации Китай готов сотрудничать с Украиной для продвижения вперед взаимовыгодного сотрудничества между двумя странами, сообщило агентство Цайлянь."Желание Китая развивать отношения с Украиной последовательно и ясно. Вне зависимости от того, как будет меняться международная обстановка, Китай готов вместе с Украиной работать над продвижением взаимовыгодного двустороннего сотрудничества", — сказал Си Цзиньпин.Си Цзиньпин отметил, что китайско-украинские отношения развивались на протяжении 31 года и достигли уровня отношений стратегического партнерства. "Я ценю, что президент Зеленский неоднократно заявлял о том, что придает большое значение развитию отношений с Китаем, а также благодарю украинскую сторону за помощь в эвакуации граждан Китая в прошлом году", — сказал китайский лидер.Он добавил, что Китай по вопросу украинского кризиса всегда был на стороне мира."Сложная эволюция украинского кризиса оказала большое влияние на международную обстановку. В вопросе украинского кризиса Китай всегда был на стороне мира, его центральная позиция заключалась в продвижении переговоров", — сказал Си Цзиньпин.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киев, пекин, си цзиньпин
В мире, Киев, Пекин, Си Цзиньпин
Си Цзиньпин заявил о готовности сотрудничать с Киевом
Си Цзиньпин: Пекин готов сотрудничать с Киевом вне зависимости от международной ситуации
ПЕКИН, 26 апр — РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским заявил, что вне зависимости от международной ситуации Китай готов сотрудничать с Украиной для продвижения вперед взаимовыгодного сотрудничества между двумя странами, сообщило агентство Цайлянь.
"Желание Китая развивать отношения с Украиной
последовательно и ясно. Вне зависимости от того, как будет меняться международная обстановка, Китай готов вместе с Украиной работать над продвижением взаимовыгодного двустороннего сотрудничества", — сказал Си Цзиньпин
.
Си Цзиньпин отметил, что китайско-украинские отношения развивались на протяжении 31 года и достигли уровня отношений стратегического партнерства. "Я ценю, что президент Зеленский неоднократно заявлял о том, что придает большое значение развитию отношений с Китаем, а также благодарю украинскую сторону за помощь в эвакуации граждан Китая в прошлом году", — сказал китайский лидер.
Он добавил, что Китай по вопросу украинского кризиса всегда был на стороне мира.
"Сложная эволюция украинского кризиса оказала большое влияние на международную обстановку. В вопросе украинского кризиса Китай всегда был на стороне мира, его центральная позиция заключалась в продвижении переговоров", — сказал Си Цзиньпин.
Замглавы Пентагона заявил, что внимание США сосредоточено на Китае