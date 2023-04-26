Зеленский назначит посла в Пекин
Зеленский после телефонного разговора с Си Цзиньпином сообщил о назначении посла в Пекин
© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином был длинным и содержательным, а также сообщил о назначении посла Украины в Китае.
"Провел длинный и содержательный телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином. Верю, что он, как и назначение посла Украины в Китае, даст мощный толчок развитию наших двусторонних отношений", - написал Зеленский в Twitter. Ранее Центральное телевидение Китая сообщило, что председатель КНР Си Цзиньпин провел телефонный разговор с Зеленским.
Как передавало ранее украинские агентство "Укринформ", у Украины не было посла в Китае с момента смерти предыдущего посла Сергея Камышева 14 февраля 2021 года.
Власти Китая в феврале предложили свой мирный план. Он включает 12 пунктов, в том числе призывы к прекращению огня, уважению законных интересов всех стран в области безопасности, урегулированию гуманитарного кризиса на Украине. По словам президента РФ Владимир Путина, многие пункты китайского мирного плана могут быть взяты за основу урегулирования, когда к этому будут готовы на Западе и в Киеве.
Ранее в украинской и западной прессе появились сообщения, что якобы Си Цзиньпин собирается или пообещал позвонить в Киев после своего саммита с президентом РФ. Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявлял, что телефонный разговор Зеленского и председателя КНР Си Цзиньпина может не состояться из-за определенных сложностей в их организации.