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Зеленский назначит посла в Пекин - РИА Новости, 26.04.2023
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14:34 26.04.2023 (обновлено: 15:01 26.04.2023)
https://ria.ru/20230426/kitay-1867871071.html
Зеленский назначит посла в Пекин
Зеленский назначит посла в Пекин - РИА Новости, 26.04.2023
Зеленский назначит посла в Пекин
Владимир Зеленский заявил, что телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином был длинным и содержательным, а также сообщил о назначении посла Украины в... РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T14:34
2023-04-26T15:01
китай
украина
владимир зеленский
си цзиньпин
в мире
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином был длинным и содержательным, а также сообщил о назначении посла Украины в Китае."Провел длинный и содержательный телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином. Верю, что он, как и назначение посла Украины в Китае, даст мощный толчок развитию наших двусторонних отношений", - написал Зеленский в Twitter. Ранее Центральное телевидение Китая сообщило, что председатель КНР Си Цзиньпин провел телефонный разговор с Зеленским.Как передавало ранее украинские агентство "Укринформ", у Украины не было посла в Китае с момента смерти предыдущего посла Сергея Камышева 14 февраля 2021 года.Власти Китая в феврале предложили свой мирный план. Он включает 12 пунктов, в том числе призывы к прекращению огня, уважению законных интересов всех стран в области безопасности, урегулированию гуманитарного кризиса на Украине. По словам президента РФ Владимир Путина, многие пункты китайского мирного плана могут быть взяты за основу урегулирования, когда к этому будут готовы на Западе и в Киеве.Ранее в украинской и западной прессе появились сообщения, что якобы Си Цзиньпин собирается или пообещал позвонить в Киев после своего саммита с президентом РФ. Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявлял, что телефонный разговор Зеленского и председателя КНР Си Цзиньпина может не состояться из-за определенных сложностей в их организации.
https://ria.ru/20230424/kitay-1867392700.html
https://ria.ru/20230407/ukazaniya-1863641482.html
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китай, украина, владимир зеленский, си цзиньпин, в мире
Китай, Украина, Владимир Зеленский, Си Цзиньпин, В мире
Зеленский назначит посла в Пекин

Зеленский после телефонного разговора с Си Цзиньпином сообщил о назначении посла в Пекин

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином был длинным и содержательным, а также сообщил о назначении посла Украины в Китае.
"Провел длинный и содержательный телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином. Верю, что он, как и назначение посла Украины в Китае, даст мощный толчок развитию наших двусторонних отношений", - написал Зеленский в Twitter. Ранее Центральное телевидение Китая сообщило, что председатель КНР Си Цзиньпин провел телефонный разговор с Зеленским.
Флаг Китая - РИА Новости, 1920, 24.04.2023
Посольство Китая в Париже прокомментировало слова главы дипмиссии о Крыме
24 апреля, 16:25
Как передавало ранее украинские агентство "Укринформ", у Украины не было посла в Китае с момента смерти предыдущего посла Сергея Камышева 14 февраля 2021 года.
Власти Китая в феврале предложили свой мирный план. Он включает 12 пунктов, в том числе призывы к прекращению огня, уважению законных интересов всех стран в области безопасности, урегулированию гуманитарного кризиса на Украине. По словам президента РФ Владимир Путина, многие пункты китайского мирного плана могут быть взяты за основу урегулирования, когда к этому будут готовы на Западе и в Киеве.
Ранее в украинской и западной прессе появились сообщения, что якобы Си Цзиньпин собирается или пообещал позвонить в Киев после своего саммита с президентом РФ. Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявлял, что телефонный разговор Зеленского и председателя КНР Си Цзиньпина может не состояться из-за определенных сложностей в их организации.
Чрезвычайный и полномочный посол КНР в России Чжан Ханьхуэй - РИА Новости, 1920, 07.04.2023
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