https://ria.ru/20230426/kitay-1867871071.html

Зеленский назначит посла в Пекин

Зеленский назначит посла в Пекин - РИА Новости, 26.04.2023

Зеленский назначит посла в Пекин

Владимир Зеленский заявил, что телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином был длинным и содержательным, а также сообщил о назначении посла Украины в... РИА Новости, 26.04.2023

2023-04-26T14:34

2023-04-26T14:34

2023-04-26T15:01

китай

украина

владимир зеленский

си цзиньпин

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0c/1864801922_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9e72b556ed79e059f80da65b62b9ac61.jpg

МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином был длинным и содержательным, а также сообщил о назначении посла Украины в Китае."Провел длинный и содержательный телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином. Верю, что он, как и назначение посла Украины в Китае, даст мощный толчок развитию наших двусторонних отношений", - написал Зеленский в Twitter. Ранее Центральное телевидение Китая сообщило, что председатель КНР Си Цзиньпин провел телефонный разговор с Зеленским.Как передавало ранее украинские агентство "Укринформ", у Украины не было посла в Китае с момента смерти предыдущего посла Сергея Камышева 14 февраля 2021 года.Власти Китая в феврале предложили свой мирный план. Он включает 12 пунктов, в том числе призывы к прекращению огня, уважению законных интересов всех стран в области безопасности, урегулированию гуманитарного кризиса на Украине. По словам президента РФ Владимир Путина, многие пункты китайского мирного плана могут быть взяты за основу урегулирования, когда к этому будут готовы на Западе и в Киеве.Ранее в украинской и западной прессе появились сообщения, что якобы Си Цзиньпин собирается или пообещал позвонить в Киев после своего саммита с президентом РФ. Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявлял, что телефонный разговор Зеленского и председателя КНР Си Цзиньпина может не состояться из-за определенных сложностей в их организации.

https://ria.ru/20230424/kitay-1867392700.html

https://ria.ru/20230407/ukazaniya-1863641482.html

китай

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

китай, украина, владимир зеленский, си цзиньпин, в мире