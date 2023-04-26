https://ria.ru/20230426/khab-1867975793.html

Иран планирует создать в Дагестане авиационный хаб

Иран планирует создать в Дагестане авиационный хаб - РИА Новости, 26.04.2023

Иран планирует создать в Дагестане авиационный хаб

Иран рассматривает Дагестан в качестве региона для открытия авиационного хаба, который будет включать в том числе предприятие по ремонту самолетов и запчастей,... РИА Новости, 26.04.2023

2023-04-26T19:23

2023-04-26T19:23

2023-04-26T19:23

экономика

иран

россия

самолеты

в мире

республика дагестан

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МАХАЧКАЛА, 26 апр - РИА Новости. Иран рассматривает Дагестан в качестве региона для открытия авиационного хаба, который будет включать в том числе предприятие по ремонту самолетов и запчастей, сообщили в среду в пресс-службе правительства республики по итогам встречи премьер-министра Дагестана Абдулмуслима Абдулмуслимова с представителями иранской авиакомпании Private joint stock company "Pars Golden Sky" (PGSC). Предполагается, что реализация проекта позволит увеличить количество международных авиарейсов и направлений, доступных для пассажиров, и грузовых рейсов, создать рабочие места, привлечь новые инвестиции в регион. "Компания готова предоставить сертифицированный персонал, оборудование и систему управления для создания данной ремонтно-эксплуатационной организации. Республикой Дагестан предложены меры поддержки для международной компании", – добавили в правительстве региона.

https://ria.ru/20230410/aeroflot-1864291321.html

иран

россия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, иран, россия, самолеты, в мире, республика дагестан