https://ria.ru/20230426/khab-1867975793.html
Иран планирует создать в Дагестане авиационный хаб
Иран планирует создать в Дагестане авиационный хаб - РИА Новости, 26.04.2023
Иран планирует создать в Дагестане авиационный хаб
Иран рассматривает Дагестан в качестве региона для открытия авиационного хаба, который будет включать в том числе предприятие по ремонту самолетов и запчастей,... РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T19:23
2023-04-26T19:23
2023-04-26T19:23
экономика
иран
россия
самолеты
в мире
республика дагестан
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МАХАЧКАЛА, 26 апр - РИА Новости. Иран рассматривает Дагестан в качестве региона для открытия авиационного хаба, который будет включать в том числе предприятие по ремонту самолетов и запчастей, сообщили в среду в пресс-службе правительства республики по итогам встречи премьер-министра Дагестана Абдулмуслима Абдулмуслимова с представителями иранской авиакомпании Private joint stock company "Pars Golden Sky" (PGSC). Предполагается, что реализация проекта позволит увеличить количество международных авиарейсов и направлений, доступных для пассажиров, и грузовых рейсов, создать рабочие места, привлечь новые инвестиции в регион. "Компания готова предоставить сертифицированный персонал, оборудование и систему управления для создания данной ремонтно-эксплуатационной организации. Республикой Дагестан предложены меры поддержки для международной компании", – добавили в правительстве региона.
https://ria.ru/20230410/aeroflot-1864291321.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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экономика, иран, россия, самолеты, в мире, республика дагестан
Экономика, Иран, Россия, Самолеты, В мире, Республика Дагестан
Иран планирует создать в Дагестане авиационный хаб
Иран рассматривает Дагестан в качестве региона для открытия авиационного хаба
МАХАЧКАЛА, 26 апр - РИА Новости. Иран рассматривает Дагестан в качестве региона для открытия авиационного хаба, который будет включать в том числе предприятие по ремонту самолетов и запчастей, сообщили в среду в пресс-службе правительства республики по итогам встречи премьер-министра Дагестана Абдулмуслима Абдулмуслимова с представителями иранской авиакомпании Private joint stock company "Pars Golden Sky" (PGSC).
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"Иранской стороной предложено открытие в Дагестане авиационного хаба, включающего создание предприятия по ремонту самолетов и запчастей и организации грузового хаба. Дагестан рассматривается Ираном в качестве региона для создания данного объекта в РФ ввиду его территориальной близости", – говорится в сообщении.
Предполагается, что реализация проекта позволит увеличить количество международных авиарейсов и направлений, доступных для пассажиров, и грузовых рейсов, создать рабочие места, привлечь новые инвестиции в регион.
"Компания готова предоставить сертифицированный персонал, оборудование и систему управления для создания данной ремонтно-эксплуатационной организации. Республикой Дагестан предложены меры поддержки для международной компании", – добавили в правительстве региона.
"Аэрофлот" впервые отправил самолет для ремонта в Иран, пишут СМИ