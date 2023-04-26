Рейтинг@Mail.ru
Иран планирует создать в Дагестане авиационный хаб - РИА Новости, 26.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:23 26.04.2023
https://ria.ru/20230426/khab-1867975793.html
Иран планирует создать в Дагестане авиационный хаб
Иран планирует создать в Дагестане авиационный хаб - РИА Новости, 26.04.2023
Иран планирует создать в Дагестане авиационный хаб
Иран рассматривает Дагестан в качестве региона для открытия авиационного хаба, который будет включать в том числе предприятие по ремонту самолетов и запчастей,... РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T19:23
2023-04-26T19:23
экономика
иран
россия
самолеты
в мире
республика дагестан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/09/1592395700_0:311:2982:1988_1920x0_80_0_0_e71bd5064c26e02b15ab9f081176bc06.jpg
МАХАЧКАЛА, 26 апр - РИА Новости. Иран рассматривает Дагестан в качестве региона для открытия авиационного хаба, который будет включать в том числе предприятие по ремонту самолетов и запчастей, сообщили в среду в пресс-службе правительства республики по итогам встречи премьер-министра Дагестана Абдулмуслима Абдулмуслимова с представителями иранской авиакомпании Private joint stock company "Pars Golden Sky" (PGSC). Предполагается, что реализация проекта позволит увеличить количество международных авиарейсов и направлений, доступных для пассажиров, и грузовых рейсов, создать рабочие места, привлечь новые инвестиции в регион. "Компания готова предоставить сертифицированный персонал, оборудование и систему управления для создания данной ремонтно-эксплуатационной организации. Республикой Дагестан предложены меры поддержки для международной компании", – добавили в правительстве региона.
https://ria.ru/20230410/aeroflot-1864291321.html
иран
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/09/1592395700_197:228:2543:1988_1920x0_80_0_0_06b9c2c9d794480f5800f9325d9b73e5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, иран, россия, самолеты, в мире, республика дагестан
Экономика, Иран, Россия, Самолеты, В мире, Республика Дагестан
Иран планирует создать в Дагестане авиационный хаб

Иран рассматривает Дагестан в качестве региона для открытия авиационного хаба

© РИА Новости / Владимир Сергеев | Перейти в медиабанкПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Перейти в медиабанк
Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МАХАЧКАЛА, 26 апр - РИА Новости. Иран рассматривает Дагестан в качестве региона для открытия авиационного хаба, который будет включать в том числе предприятие по ремонту самолетов и запчастей, сообщили в среду в пресс-службе правительства республики по итогам встречи премьер-министра Дагестана Абдулмуслима Абдулмуслимова с представителями иранской авиакомпании Private joint stock company "Pars Golden Sky" (PGSC).
«
"Иранской стороной предложено открытие в Дагестане авиационного хаба, включающего создание предприятия по ремонту самолетов и запчастей и организации грузового хаба. Дагестан рассматривается Ираном в качестве региона для создания данного объекта в РФ ввиду его территориальной близости", – говорится в сообщении.
Предполагается, что реализация проекта позволит увеличить количество международных авиарейсов и направлений, доступных для пассажиров, и грузовых рейсов, создать рабочие места, привлечь новые инвестиции в регион.
"Компания готова предоставить сертифицированный персонал, оборудование и систему управления для создания данной ремонтно-эксплуатационной организации. Республикой Дагестан предложены меры поддержки для международной компании", – добавили в правительстве региона.
Самолет Boeing 737-800 С. Ожегов авиакомпании Аэрофлот - РИА Новости, 1920, 10.04.2023
"Аэрофлот" впервые отправил самолет для ремонта в Иран, пишут СМИ
10 апреля, 16:25
 
ЭкономикаИранРоссияСамолетыВ миреРеспублика Дагестан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала