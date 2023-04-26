https://ria.ru/20230426/karabakh-1867818014.html

Путин обсудил с Пашиняном ситуацию в Карабахе

Путин обсудил с Пашиняном ситуацию в Карабахе - РИА Новости, 26.04.2023

Путин обсудил с Пашиняном ситуацию в Карабахе

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян по телефону обсудили обстановку в Нагорном Карабахе, сообщила пресс-служба Кремля. РИА Новости, 26.04.2023

2023-04-26T11:48

2023-04-26T11:48

2023-04-26T12:40

армения

нагорный карабах

в мире

владимир путин

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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян по телефону обсудили обстановку в Нагорном Карабахе, сообщила пресс-служба Кремля. Также Путин выразил солидарность с армянским народом в связи с недавним Днем памяти жертв геноцида армян.Президент и премьер договорились продолжать контакты на различных уровнях.Как ранее сообщили в пресс-службе Пашиняна, собеседники обсудили "вопросы, касающиеся Лачинского коридора и гуманитарной ситуации в Нагорном Карабахе".Обстановка в регионе обострилась после того, как азербайджанская Госпогранслужба установила КПП на границе с Арменией в начале дороги на Степанакерт в Лачинском коридоре. В Баку это решение объяснили угрозой безопасности, а также неправомерным использованием дороги армянской стороной. В Ереване настаивают, что установка КПП нарушает трехстороннее заявление Путина, Пашиняна и Алиева от 2020 года.Российский МИД назвал неприемлемыми любые односторонние шаги, а также отметил увеличение числа нарушений режима прекращения огня.В декабре Азербайджан заблокировал дорогу Степанакерт — Горис — единственную автотрассу, которая связывает Нагорный Карабах с Арменией. В Баку заявили, что это акция протеста гражданских активистов и экологов против "незаконной деятельности армянской стороны". В Москве и Вашингтоне призвали открыть движение для гражданского транспорта. Двадцать пятого марта азербайджанская армия пересекла линию соприкосновения в Шушинском районе и начала оборудовать пост.Пашинян заявлял, что из-за блокирования трассы в регионе начался гуманитарный кризис. Он подчеркнул необходимость немедленного выполнения Азербайджаном решения Международного суда ООН о разблокировании коридора.

https://ria.ru/20230418/granitsa-1866032801.html

https://ria.ru/20230413/armeniya-1864940740.html

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нагорный карабах

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

армения, нагорный карабах, в мире, владимир путин