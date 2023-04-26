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Путин обсудил с Пашиняном ситуацию в Карабахе - РИА Новости, 26.04.2023
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11:48 26.04.2023 (обновлено: 12:40 26.04.2023)
https://ria.ru/20230426/karabakh-1867818014.html
Путин обсудил с Пашиняном ситуацию в Карабахе
Путин обсудил с Пашиняном ситуацию в Карабахе - РИА Новости, 26.04.2023
Путин обсудил с Пашиняном ситуацию в Карабахе
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян по телефону обсудили обстановку в Нагорном Карабахе, сообщила пресс-служба Кремля. РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T11:48
2023-04-26T12:40
армения
нагорный карабах
в мире
владимир путин
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян по телефону обсудили обстановку в Нагорном Карабахе, сообщила пресс-служба Кремля. Также Путин выразил солидарность с армянским народом в связи с недавним Днем памяти жертв геноцида армян.Президент и премьер договорились продолжать контакты на различных уровнях.Как ранее сообщили в пресс-службе Пашиняна, собеседники обсудили "вопросы, касающиеся Лачинского коридора и гуманитарной ситуации в Нагорном Карабахе".Обстановка в регионе обострилась после того, как азербайджанская Госпогранслужба установила КПП на границе с Арменией в начале дороги на Степанакерт в Лачинском коридоре. В Баку это решение объяснили угрозой безопасности, а также неправомерным использованием дороги армянской стороной. В Ереване настаивают, что установка КПП нарушает трехстороннее заявление Путина, Пашиняна и Алиева от 2020 года.Российский МИД назвал неприемлемыми любые односторонние шаги, а также отметил увеличение числа нарушений режима прекращения огня.В декабре Азербайджан заблокировал дорогу Степанакерт — Горис — единственную автотрассу, которая связывает Нагорный Карабах с Арменией. В Баку заявили, что это акция протеста гражданских активистов и экологов против "незаконной деятельности армянской стороны". В Москве и Вашингтоне призвали открыть движение для гражданского транспорта. Двадцать пятого марта азербайджанская армия пересекла линию соприкосновения в Шушинском районе и начала оборудовать пост.Пашинян заявлял, что из-за блокирования трассы в регионе начался гуманитарный кризис. Он подчеркнул необходимость немедленного выполнения Азербайджаном решения Международного суда ООН о разблокировании коридора.
https://ria.ru/20230418/granitsa-1866032801.html
https://ria.ru/20230413/armeniya-1864940740.html
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армения, нагорный карабах, в мире, владимир путин
Армения, Нагорный Карабах, В мире, Владимир Путин
Путин обсудил с Пашиняном ситуацию в Карабахе

Путин обсудил с премьером Армении Пашиняном ситуацию в Карабахе

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян по телефону обсудили обстановку в Нагорном Карабахе, сообщила пресс-служба Кремля.
«
"Обсуждено развитие ситуации вокруг Нагорного Карабаха с акцентом на решение практических задач по обеспечению стабильности и безопасности в регионе. В контексте нынешнего обострения обстановки в Лачинском коридоре подтверждена важность неукоснительного соблюдения всего комплекса основополагающих договоренностей лидеров России, Армении и Азербайджана", — говорится в пресс-релизе.
Также Путин выразил солидарность с армянским народом в связи с недавним Днем памяти жертв геноцида армян.
Президент и премьер договорились продолжать контакты на различных уровнях.
Как ранее сообщили в пресс-службе Пашиняна, собеседники обсудили "вопросы, касающиеся Лачинского коридора и гуманитарной ситуации в Нагорном Карабахе".
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Обстановка в регионе обострилась после того, как азербайджанская Госпогранслужба установила КПП на границе с Арменией в начале дороги на Степанакерт в Лачинском коридоре. В Баку это решение объяснили угрозой безопасности, а также неправомерным использованием дороги армянской стороной. В Ереване настаивают, что установка КПП нарушает трехстороннее заявление Путина, Пашиняна и Алиева от 2020 года.
Российский МИД назвал неприемлемыми любые односторонние шаги, а также отметил увеличение числа нарушений режима прекращения огня.
В декабре Азербайджан заблокировал дорогу Степанакерт — Горис — единственную автотрассу, которая связывает Нагорный Карабах с Арменией. В Баку заявили, что это акция протеста гражданских активистов и экологов против "незаконной деятельности армянской стороны". В Москве и Вашингтоне призвали открыть движение для гражданского транспорта. Двадцать пятого марта азербайджанская армия пересекла линию соприкосновения в Шушинском районе и начала оборудовать пост.
Пашинян заявлял, что из-за блокирования трассы в регионе начался гуманитарный кризис. Он подчеркнул необходимость немедленного выполнения Азербайджаном решения Международного суда ООН о разблокировании коридора.
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