Путин обсудил с Пашиняном ситуацию в Карабахе
Путин обсудил с премьером Армении Пашиняном ситуацию в Карабахе
Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян по телефону обсудили обстановку в Нагорном Карабахе, сообщила пресс-служба Кремля.
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"Обсуждено развитие ситуации вокруг Нагорного Карабаха с акцентом на решение практических задач по обеспечению стабильности и безопасности в регионе. В контексте нынешнего обострения обстановки в Лачинском коридоре подтверждена важность неукоснительного соблюдения всего комплекса основополагающих договоренностей лидеров России, Армении и Азербайджана", — говорится в пресс-релизе.
Также Путин выразил солидарность с армянским народом в связи с недавним Днем памяти жертв геноцида армян.
Президент и премьер договорились продолжать контакты на различных уровнях.
Как ранее сообщили в пресс-службе Пашиняна, собеседники обсудили "вопросы, касающиеся Лачинского коридора и гуманитарной ситуации в Нагорном Карабахе".
Обстановка в регионе обострилась после того, как азербайджанская Госпогранслужба установила КПП на границе с Арменией в начале дороги на Степанакерт в Лачинском коридоре. В Баку это решение объяснили угрозой безопасности, а также неправомерным использованием дороги армянской стороной. В Ереване настаивают, что установка КПП нарушает трехстороннее заявление Путина, Пашиняна и Алиева от 2020 года.
Российский МИД назвал неприемлемыми любые односторонние шаги, а также отметил увеличение числа нарушений режима прекращения огня.
В декабре Азербайджан заблокировал дорогу Степанакерт — Горис — единственную автотрассу, которая связывает Нагорный Карабах с Арменией. В Баку заявили, что это акция протеста гражданских активистов и экологов против "незаконной деятельности армянской стороны". В Москве и Вашингтоне призвали открыть движение для гражданского транспорта. Двадцать пятого марта азербайджанская армия пересекла линию соприкосновения в Шушинском районе и начала оборудовать пост.
Пашинян заявлял, что из-за блокирования трассы в регионе начался гуманитарный кризис. Он подчеркнул необходимость немедленного выполнения Азербайджаном решения Международного суда ООН о разблокировании коридора.