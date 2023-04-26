https://ria.ru/20230426/karabakh-1867752016.html

Замглавы МИД обсудил в Ереване ситуацию в Нагорном Карабахе

Замглавы МИД обсудил в Ереване ситуацию в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 26.04.2023

Замглавы МИД обсудил в Ереване ситуацию в Нагорном Карабахе

Замглавы МИД РФ Михаил Галузин обсудил в Ереване с главой МИД Армении ситуацию в Нагорном Карабахе, стороны обозначили "необходимость активизации усилий по всем РИА Новости, 26.04.2023

2023-04-26T00:47

2023-04-26T00:47

2023-04-26T00:47

в мире

армения

михаил галузин

арарат мирзоян

сергей лавров

россия

азербайджан

ситуация на армяно-азербайджанской границе

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Михаил Галузин обсудил в Ереване с главой МИД Армении ситуацию в Нагорном Карабахе, стороны обозначили "необходимость активизации усилий по всем трекам армяно-азербайджанской нормализации", сообщает МИД РФ. Во вторник замглавы МИД РФ Михаил Галузин провел в Ереване консультации с замглавы МИД Армении Ваге Геворкяном и Мнацаканом Сафаряном. Также состоялась отдельная беседа Галузина с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном, отметили в МИД РФ. "Подробно обсуждена текущая ситуация в регионе, прежде всего в контексте вызывающего серьезную озабоченность осложнения обстановки в зоне ответственности российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе", - говорится на сайте ведомства. Подчеркивается, что на консультациях была обозначена "необходимость активизации усилий по всем трекам армяно-азербайджанской нормализации в соответствии с договоренностями лидеров России, Армении и Азербайджана". Кроме того, они условились о продолжении контактов. Также стороны отметили развитие российско-армянского диалога, наращивание сотрудничества профильных ведомств и рекордную динамику торгово-экономических отношений. "Высказано удовлетворение степенью координации России и Армении в международных организациях", - добавляется в сообщении, Ранее госпогранслужба Азербайджана заявила, что ее подразделения установили пограничный пункт пропуска на границе с Арменией в начале дороги в Лачинском коридоре, которая ведет в Степанакерт. В Баку объяснили появление КПП неправомерным использованием армянской стороной дороги в Степанакерт и угрозами безопасности. Пограничники Азербайджана указывали, что об этом факте проинформировано командование российского миротворческого контингента и Российско-турецкий мониторинговый центр. МИД Армении назвал установление КПП грубым нарушением трехстороннего заявления лидеров Армении, РФ и Азербайджана 2020 года. В ответ в Баку назвали установление пункта пропуска легитимным шагом. В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта и приведшие к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, и обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые ранее находились под контролем непризнанной НКР и не были заняты азербайджанской армией в ходе боевых действий. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы. Глава МИД РФ Сергей Лавров 18 января заявил, что вопрос Лачинского коридора в Нагорном Карабахе уже в ближайшее время может быть урегулирован. Он отметил, что Москва предложила Баку и Еревану следующий механизм: российские миротворцы должны обладать полномочиями по трехстороннему договору на контроль движения по Лачинскому коридору, в том числе на проверку транспортных средств на отсутствие в нем запрещенных негуманитарных, негражданских товаров.

https://ria.ru/20230404/kontakty-1863017674.html

https://ria.ru/20230403/ssora-1862673573.html

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в мире, армения, михаил галузин, арарат мирзоян, сергей лавров, россия, азербайджан, ситуация на армяно-азербайджанской границе