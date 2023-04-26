https://ria.ru/20230426/inflyatsiya-1867974952.html
В России инфляция в годовом выражении замедлилась до 2,55 процента
В России инфляция в годовом выражении замедлилась до 2,55 процента - РИА Новости, 26.04.2023
В России инфляция в годовом выражении замедлилась до 2,55 процента
Инфляция в России в годовом выражении замедлилась до 2,55% на 24 апреля против 2,82% неделей ранее, следует из обзора Минэкономразвития "О текущей ценовой... РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T19:18
2023-04-26T19:18
2023-04-26T19:18
экономика
цены на нефть
россия
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Инфляция в России в годовом выражении замедлилась до 2,55% на 24 апреля против 2,82% неделей ранее, следует из обзора Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". "За неделю с 18 по 24 апреля рост цен составил 0,10%. Год к году инфляция продолжила снижаться – до 2,55%", - говорится в документе. Это минимальное значение инфляции в России с марта 2020 года (тогда она составила 2,5%). Министерство указывает, что в секторе продовольственных товаров цены выросли на 0,24% при росте цен как на плодоовощную продукцию, так и на остальные продовольственные товары. В сегменте непродовольственных товаров был зафиксирован рост цен на 0,02%. В секторе услуг цены практически сохранились на уровне прошлой недели. Выросли цены на бытовые услуги, при этом на туристические услуги цены снизились на фоне увеличения темпов удешевления авиабилетов на внутренние рейсы. В апреле Минэкономразвития улучшило прогноз по инфляции в 2023 году до 5,3% с 5,5%. Что касается внутригодовой динамики, то министерство ждет, что в июне она будет на уровне 3,6% в годовом выражении, в сентябре ускорится до 4,7%, а в декабре до 5,3%. В 2024-2026 годах инфляция будет находиться на уровне 4%.
https://ria.ru/20230408/inflyatsiya-1863919948.html
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экономика, цены на нефть, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Экономика, Цены на нефть, Россия, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
В России инфляция в годовом выражении замедлилась до 2,55 процента
Минэкономразвития: инфляция в годовом выражении замедлилась с 2,82 до 2,55 процента
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости.
Инфляция в России в годовом выражении замедлилась до 2,55% на 24 апреля против 2,82% неделей ранее, следует из обзора
Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации".
"За неделю с 18 по 24 апреля рост цен составил 0,10%. Год к году инфляция продолжила снижаться – до 2,55%", - говорится в документе.
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Это минимальное значение инфляции в России с марта 2020 года (тогда она составила 2,5%).
Министерство указывает, что в секторе продовольственных товаров цены выросли на 0,24% при росте цен как на плодоовощную продукцию, так и на остальные продовольственные товары.
В сегменте непродовольственных товаров был зафиксирован рост цен на 0,02%. В секторе услуг цены практически сохранились на уровне прошлой недели. Выросли цены на бытовые услуги, при этом на туристические услуги цены снизились на фоне увеличения темпов удешевления авиабилетов на внутренние рейсы.
В апреле Минэкономразвития улучшило прогноз по инфляции в 2023 году до 5,3% с 5,5%. Что касается внутригодовой динамики, то министерство ждет, что в июне она будет на уровне 3,6% в годовом выражении, в сентябре ускорится до 4,7%, а в декабре до 5,3%. В 2024-2026 годах инфляция будет находиться на уровне 4%.
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