https://ria.ru/20230426/inflyatsiya-1867974952.html

В России инфляция в годовом выражении замедлилась до 2,55 процента

В России инфляция в годовом выражении замедлилась до 2,55 процента - РИА Новости, 26.04.2023

В России инфляция в годовом выражении замедлилась до 2,55 процента

Инфляция в России в годовом выражении замедлилась до 2,55% на 24 апреля против 2,82% неделей ранее, следует из обзора Минэкономразвития "О текущей ценовой... РИА Новости, 26.04.2023

2023-04-26T19:18

2023-04-26T19:18

2023-04-26T19:18

экономика

цены на нефть

россия

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Инфляция в России в годовом выражении замедлилась до 2,55% на 24 апреля против 2,82% неделей ранее, следует из обзора Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". "За неделю с 18 по 24 апреля рост цен составил 0,10%. Год к году инфляция продолжила снижаться – до 2,55%", - говорится в документе. Это минимальное значение инфляции в России с марта 2020 года (тогда она составила 2,5%). Министерство указывает, что в секторе продовольственных товаров цены выросли на 0,24% при росте цен как на плодоовощную продукцию, так и на остальные продовольственные товары. В сегменте непродовольственных товаров был зафиксирован рост цен на 0,02%. В секторе услуг цены практически сохранились на уровне прошлой недели. Выросли цены на бытовые услуги, при этом на туристические услуги цены снизились на фоне увеличения темпов удешевления авиабилетов на внутренние рейсы. В апреле Минэкономразвития улучшило прогноз по инфляции в 2023 году до 5,3% с 5,5%. Что касается внутригодовой динамики, то министерство ждет, что в июне она будет на уровне 3,6% в годовом выражении, в сентябре ускорится до 4,7%, а в декабре до 5,3%. В 2024-2026 годах инфляция будет находиться на уровне 4%.

https://ria.ru/20230408/inflyatsiya-1863919948.html

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экономика, цены на нефть, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)