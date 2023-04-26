https://ria.ru/20230426/grazhdanstvo-1867847040.html

СФ одобрил закон о лишении приобретенного гражданства за дискредитацию ВС

СФ одобрил закон о лишении приобретенного гражданства за дискредитацию ВС - РИА Новости, 26.04.2023

СФ одобрил закон о лишении приобретенного гражданства за дискредитацию ВС

Сенаторы на заседании в среду одобрили закон "О гражданстве РФ", предусматривающий сокращение требований при приобретении гражданства, вместе с поправками о... РИА Новости, 26.04.2023

2023-04-26T13:29

2023-04-26T13:29

2023-04-26T13:29

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госдума рф

совет федерации рф

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МОСКВА, 26 апр – РИА Новости. Сенаторы на заседании в среду одобрили закон "О гражданстве РФ", предусматривающий сокращение требований при приобретении гражданства, вместе с поправками о лишении приобретенного гражданства за дискредитацию ВС РФ и за совершение действий, создающих угрозу нацбезопасности РФ. Конституционный комитет Совфеда на заседании во вторник поддержал закон. Законом предусмотрено сокращение числа требований более чем к 20 категориям лиц при приеме их в российское гражданство, а также расширение полномочий главы государства по определению категории лиц, которые имеют право на упрощенное приобретение гражданства РФ. В законе прописали возможность обжаловать в суде решение о лишении приобретенного гражданства за создание угрозы национальной безопасности, Госдума также одобрила поправку о принятии в гражданство РФ иностранца, заключившего контракт о прохождении службы в российских ВС на срок не менее одного года, и поправками сократила число статей, по которым можно лишить приобретенного гражданства. Согласно принятым поправкам, по упрощенной схеме гражданство РФ смогут получить ветераны Великой Отечественной войны – бывшие граждане СССР, а также ветераны, за которых ходатайствует орган власти, выдавший удостоверение ветерана образца до 1 января 1992 года. Также поправками предлагается исключить требование о согласии второго родителя – иностранного гражданина при приеме в гражданство РФ ребенка, рожденного в смешанном браке. В инициативе, которая была принята в первом чтении 5 апреля 2022 года, лишение гражданства предусматривалось в том числе за преступления террористической направленности, тяжкие преступления против государства, а также преступления в сфере оборота наркотических средств и психотропных веществ, подделку документов или по добровольному желанию гражданина. В то же время предлагается лишать приобретенного гражданства России за публичные призывы к действиям против территориальной целостности РФ, дискредитацию ее Вооруженных сил и участие в нежелательной иностранной или международной НПО. Также приобретенного гражданства могут лишить за публичный призыв к экстремизму, посягательство на жизнь государственного деятеля и за организацию вооруженного мятежа в целях насильственного изменения конституционного строя России и за совершение действий, создающих угрозу национальной безопасности РФ. Согласно тексту поправок, за содействие диверсионной деятельности и прохождение обучения в целях диверсионной деятельности, а также за организацию диверсионного сообщества будут лишать приобретенного гражданства.

https://ria.ru/20230414/grazhdanstvo-1865394866.html

https://ria.ru/20230418/grazhdanstvo-1866079963.html

https://ria.ru/20230316/gimn-1858230737.html

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россия, госдума рф, совет федерации рф