https://ria.ru/20230426/geroy-1867911660.html
Погибшему в зоне СВО депутату предложили присвоить звание Героя России
Погибшему в зоне СВО депутату предложили присвоить звание Героя России - РИА Новости, 26.04.2023
Погибшему в зоне СВО депутату предложили присвоить звание Героя России
Глава Хакасии Валентин Коновалов заявил, что вышел с инициативой о присвоении звания Героя России депутату Верховного совета Хакасии Дмитрию Иванову, погибшему... РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T16:41
2023-04-26T16:41
2023-04-26T16:41
россия
черногорск
дмитрий иванов
валентин коновалов
сибирский федеральный университет
кпрф
общество
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КРАСНОЯРСК, 26 апр - РИА Новости. Глава Хакасии Валентин Коновалов заявил, что вышел с инициативой о присвоении звания Героя России депутату Верховного совета Хакасии Дмитрию Иванову, погибшему в зоне спецоперации при исполнении воинского долга. Во вторник Коновалов на странице "ВКонтакте" сообщил, что Иванов отправился добровольцем в зону спецоперации в феврале, служил в группе "Вагнер". По его данным, 27 марта группа штурмовиков из четырех человек, которой Дмитрий Иванов, вступила в схватку с превосходящими силами противника. По данным Коновалова, в ходе ожесточенной борьбы Дмитрий Анатольевич был контужен, но мужественно продолжил управлять сражением. Прицельным выстрелом из РПГ он лично уничтожил украинскую БМП, но погиб, получив ранение от разрыва вражеской ручной гранаты. Благодаря героическим действиям отряда была уничтожена группа нацистов в составе 30 человек и 2 БМП, наступление противника — остановлено. "Вышел с инициативой о присвоении Дмитрию Иванову звания Героя России. Мы направим ходатайство от республики о присвоении нашему земляку, коммунисту Дмитрию Иванову звания Героя России — за совершение подвига, проявленные мужество, смелость и отвагу", - говорится в сообщении Коновалову у него в телеграм-канале. Иванов родился в 1976 году, окончил Сибирский федеральный университет. В 2018 году избран депутатом Верховного совет Хакасии от КПРФ. Был директором управляющей компании "Заря" в Черногорске.
https://ria.ru/20230421/spetsoperatsiya-1866856106.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, черногорск, дмитрий иванов, валентин коновалов, сибирский федеральный университет, кпрф, общество
Россия, Черногорск, Дмитрий Иванов, Валентин Коновалов, Сибирский федеральный университет, КПРФ, Общество
Погибшему в зоне СВО депутату предложили присвоить звание Героя России
Погибшему в зоне спецоперации депутату Иванову предложили присвоить звание Героя России
КРАСНОЯРСК, 26 апр - РИА Новости.
Глава Хакасии Валентин Коновалов заявил
, что вышел с инициативой о присвоении звания Героя России депутату Верховного совета Хакасии Дмитрию Иванову, погибшему в зоне спецоперации при исполнении воинского долга.
Во вторник Коновалов на странице "ВКонтакте" сообщил, что Иванов отправился добровольцем в зону спецоперации в феврале, служил в группе "Вагнер". По его данным, 27 марта группа штурмовиков из четырех человек, которой Дмитрий Иванов, вступила в схватку с превосходящими силами противника.
По данным Коновалова, в ходе ожесточенной борьбы Дмитрий Анатольевич был контужен, но мужественно продолжил управлять сражением. Прицельным выстрелом из РПГ он лично уничтожил украинскую БМП, но погиб, получив ранение от разрыва вражеской ручной гранаты. Благодаря героическим действиям отряда была уничтожена группа нацистов в составе 30 человек и 2 БМП, наступление противника — остановлено.
"Вышел с инициативой о присвоении Дмитрию Иванову звания Героя России. Мы направим ходатайство от республики о присвоении нашему земляку, коммунисту Дмитрию Иванову звания Героя России — за совершение подвига, проявленные мужество, смелость и отвагу", - говорится в сообщении Коновалову у него в телеграм-канале.
Иванов родился в 1976 году, окончил Сибирский федеральный университет
. В 2018 году избран депутатом Верховного совет Хакасии от КПРФ
. Был директором управляющей компании "Заря" в Черногорске
.
МИД выразил уверенность в необходимости продолжения спецоперации