Рейтинг@Mail.ru
Погибшему в зоне СВО депутату предложили присвоить звание Героя России - РИА Новости, 26.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:41 26.04.2023
https://ria.ru/20230426/geroy-1867911660.html
Погибшему в зоне СВО депутату предложили присвоить звание Героя России
Погибшему в зоне СВО депутату предложили присвоить звание Героя России - РИА Новости, 26.04.2023
Погибшему в зоне СВО депутату предложили присвоить звание Героя России
Глава Хакасии Валентин Коновалов заявил, что вышел с инициативой о присвоении звания Героя России депутату Верховного совета Хакасии Дмитрию Иванову, погибшему... РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T16:41
2023-04-26T16:41
россия
черногорск
дмитрий иванов
валентин коновалов
сибирский федеральный университет
кпрф
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/19/1867740151_0:336:1335:1086_1920x0_80_0_0_165ef7a26e415102323d3fd996efd41b.jpg
КРАСНОЯРСК, 26 апр - РИА Новости. Глава Хакасии Валентин Коновалов заявил, что вышел с инициативой о присвоении звания Героя России депутату Верховного совета Хакасии Дмитрию Иванову, погибшему в зоне спецоперации при исполнении воинского долга. Во вторник Коновалов на странице "ВКонтакте" сообщил, что Иванов отправился добровольцем в зону спецоперации в феврале, служил в группе "Вагнер". По его данным, 27 марта группа штурмовиков из четырех человек, которой Дмитрий Иванов, вступила в схватку с превосходящими силами противника. По данным Коновалова, в ходе ожесточенной борьбы Дмитрий Анатольевич был контужен, но мужественно продолжил управлять сражением. Прицельным выстрелом из РПГ он лично уничтожил украинскую БМП, но погиб, получив ранение от разрыва вражеской ручной гранаты. Благодаря героическим действиям отряда была уничтожена группа нацистов в составе 30 человек и 2 БМП, наступление противника — остановлено. "Вышел с инициативой о присвоении Дмитрию Иванову звания Героя России. Мы направим ходатайство от республики о присвоении нашему земляку, коммунисту Дмитрию Иванову звания Героя России — за совершение подвига, проявленные мужество, смелость и отвагу", - говорится в сообщении Коновалову у него в телеграм-канале. Иванов родился в 1976 году, окончил Сибирский федеральный университет. В 2018 году избран депутатом Верховного совет Хакасии от КПРФ. Был директором управляющей компании "Заря" в Черногорске.
https://ria.ru/20230421/spetsoperatsiya-1866856106.html
россия
черногорск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/19/1867740151_0:211:1335:1212_1920x0_80_0_0_10988dd99b31520ffc4b43e59f098196.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, черногорск, дмитрий иванов, валентин коновалов, сибирский федеральный университет, кпрф, общество
Россия, Черногорск, Дмитрий Иванов, Валентин Коновалов, Сибирский федеральный университет, КПРФ, Общество
Погибшему в зоне СВО депутату предложили присвоить звание Героя России

Погибшему в зоне спецоперации депутату Иванову предложили присвоить звание Героя России

© Фото : Верховный совет ХакасииДепутат Верховного совета Хакасии Дмитрий Иванов
Депутат Верховного совета Хакасии Дмитрий Иванов - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
© Фото : Верховный совет Хакасии
Депутат Верховного совета Хакасии Дмитрий Иванов. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 26 апр - РИА Новости. Глава Хакасии Валентин Коновалов заявил, что вышел с инициативой о присвоении звания Героя России депутату Верховного совета Хакасии Дмитрию Иванову, погибшему в зоне спецоперации при исполнении воинского долга.
Во вторник Коновалов на странице "ВКонтакте" сообщил, что Иванов отправился добровольцем в зону спецоперации в феврале, служил в группе "Вагнер". По его данным, 27 марта группа штурмовиков из четырех человек, которой Дмитрий Иванов, вступила в схватку с превосходящими силами противника.
По данным Коновалова, в ходе ожесточенной борьбы Дмитрий Анатольевич был контужен, но мужественно продолжил управлять сражением. Прицельным выстрелом из РПГ он лично уничтожил украинскую БМП, но погиб, получив ранение от разрыва вражеской ручной гранаты. Благодаря героическим действиям отряда была уничтожена группа нацистов в составе 30 человек и 2 БМП, наступление противника — остановлено.
"Вышел с инициативой о присвоении Дмитрию Иванову звания Героя России. Мы направим ходатайство от республики о присвоении нашему земляку, коммунисту Дмитрию Иванову звания Героя России — за совершение подвига, проявленные мужество, смелость и отвагу", - говорится в сообщении Коновалову у него в телеграм-канале.
Иванов родился в 1976 году, окончил Сибирский федеральный университет. В 2018 году избран депутатом Верховного совет Хакасии от КПРФ. Был директором управляющей компании "Заря" в Черногорске.
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 21.04.2023
МИД выразил уверенность в необходимости продолжения спецоперации
21 апреля, 12:00
 
РоссияЧерногорскДмитрий ИвановВалентин КоноваловСибирский федеральный университетКПРФОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала