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Финский Fortum не получал информации о судьбе активов в России - РИА Новости, 26.04.2023
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09:17 26.04.2023 (обновлено: 09:56 26.04.2023)
https://ria.ru/20230426/fortum-1867778498.html
Финский Fortum не получал информации о судьбе активов в России
Финский Fortum не получал информации о судьбе активов в России - РИА Новости, 26.04.2023
Финский Fortum не получал информации о судьбе активов в России
Финская государственная энергетическая компания Fortum, российские активы которой попали во временное управление Росимущества, не обладает информацией о судьбе... РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T09:17
2023-04-26T09:56
экономика
россия
финляндия
владимир путин
федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)
фортум
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ХЕЛЬСИНКИ, 26 апр — РИА Новости. Финская государственная энергетическая компания Fortum, российские активы которой попали во временное управление Росимущества, не обладает информацией о судьбе российского бизнеса, сообщили РИА Новости в пресс-службе Fortum. "Мы расследуем и проясняем этот вопрос всеми возможными способами. Мы оцениваем ситуацию и сообщим, когда у нас будет больше информации", - отметили в пресс-службе компании. Fortum опубликует дополнительную подтвержденную информацию, как только она будет доступна, уточняет корпорация.Поздно вечером во вторник президент России Владимир Путин утвердил перечень иностранных активов, которые попадают во временное управление Росимущества из-за изъятия российских активов за рубежом, среди них - доли в "Фортум" и" Юнипро", следует из указа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации. Fortum является крупнейшим инвестором Финляндии в экономику России, один из крупнейших иностранных инвесторов в российской электроэнергетике. Как указано на сайте компании, инвестиции корпорации Fortum в российскую электроэнергетику составляют примерно 2,5 миллиарда евро. Fortum в России принадлежит 98,23% в ПАО "Фортум" (бывшая ТГК-10) и около 30% в ПАО "ТГК-1" (основной акционер - "Газпром энергохолдинг"). Компания также была одним из крупнейших инвесторов в ветроэнергетику в России. Согласно финансовой отчетности Fortum, на конец 2022 года в российском подразделении компании работали 2724 человека.
https://ria.ru/20230412/fortum-1864732640.html
https://ria.ru/20220809/kompanii-1808213156.html
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экономика, россия, финляндия, владимир путин, федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество), фортум, тгк-1
Экономика, Россия, Финляндия, Владимир Путин, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество), Фортум, ТГК-1
Финский Fortum не получал информации о судьбе активов в России

Финская энергетическая компания Fortum не получала информации о судьбе активов в России

© РИА Новости / Михаил Фомичев | Перейти в медиабанкХельсинки
Хельсинки - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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ХЕЛЬСИНКИ, 26 апр — РИА Новости. Финская государственная энергетическая компания Fortum, российские активы которой попали во временное управление Росимущества, не обладает информацией о судьбе российского бизнеса, сообщили РИА Новости в пресс-службе Fortum.
"Мы расследуем и проясняем этот вопрос всеми возможными способами. Мы оцениваем ситуацию и сообщим, когда у нас будет больше информации", - отметили в пресс-службе компании.
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Fortum опубликует дополнительную подтвержденную информацию, как только она будет доступна, уточняет корпорация.
Поздно вечером во вторник президент России Владимир Путин утвердил перечень иностранных активов, которые попадают во временное управление Росимущества из-за изъятия российских активов за рубежом, среди них - доли в "Фортум" и" Юнипро", следует из указа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
Fortum является крупнейшим инвестором Финляндии в экономику России, один из крупнейших иностранных инвесторов в российской электроэнергетике. Как указано на сайте компании, инвестиции корпорации Fortum в российскую электроэнергетику составляют примерно 2,5 миллиарда евро.
Fortum в России принадлежит 98,23% в ПАО "Фортум" (бывшая ТГК-10) и около 30% в ПАО "ТГК-1" (основной акционер - "Газпром энергохолдинг"). Компания также была одним из крупнейших инвесторов в ветроэнергетику в России. Согласно финансовой отчетности Fortum, на конец 2022 года в российском подразделении компании работали 2724 человека.
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ЭкономикаРоссияФинляндияВладимир ПутинФедеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество)ФортумТГК-1
 
 
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