https://ria.ru/20230426/erdogan-1867997890.html

В Турции анонсировали участие Эрдогана в мероприятиях онлайн

В Турции анонсировали участие Эрдогана в мероприятиях онлайн - РИА Новости, 26.04.2023

В Турции анонсировали участие Эрдогана в мероприятиях онлайн

Президент Турции Тайип Эрдоган будет участвовать в запланированных на четверг мероприятиях онлайн, передает телеканал A Haber. РИА Новости, 26.04.2023

2023-04-26T22:34

2023-04-26T22:34

2023-04-26T22:34

турция

россия

реджеп тайип эрдоган

ибрагим калын

аэс "аккую"

мерсин (провинция)

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АНКАРА, 26 апр – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган будет участвовать в запланированных на четверг мероприятиях онлайн, передает телеканал A Haber. Интервью Эрдогана местным телеканалам во вторник вечером было внезапно прервано, турецкий лидер почувствовал себя плохо в прямом эфире. После длительной паузы, вызвавшей волнения в соцсетях, он вернулся в эфир и заявил, что подхватил желудочный грипп в условиях плотного предвыборного графика. Представитель президента Ибрагим Калын позже сообщил, что здоровье Эрдогана в норме. В среду Эрдоган заявил, что, следуя советам врачей, не примет участие в ряде мероприятий предвыборной кампании. "Президент Реджеп Тайип Эрдоган завтра примет участие в церемонии в АЭС "Аккую" в Мерсине по видеоконференции", - передал телеканал. Президент РФ Владимир Путин планирует принять участие в церемонии завоза ядерного топлива на АЭС "Аккую" в формате видеоконференции, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее официальный представитель турецкого лидера Ибрагим Калын сообщал, что президент Турции Тайип Эрдоган планирует телефонные переговоры с Путиным перед церемонией завоза ядерного топлива на АЭС "Аккую" и рассчитывает обсудить с ним двусторонние отношения и ситуацию на Украине. Церемония завоза ядерного топлива на АЭС "Аккую" - первой атомной электростанции в Турции, работа над которой идет с участием российской стороны, - пройдет 27 апреля.

https://ria.ru/20230426/erdogan-1867754763.html

https://ria.ru/20230426/erdogan-1867818967.html

турция

россия

мерсин (провинция)

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Наталья Макарова

турция, россия, реджеп тайип эрдоган, ибрагим калын, аэс "аккую", мерсин (провинция)