В Турции анонсировали участие Эрдогана в мероприятиях онлайн
A Haber: Эрдоган будет участвовать в запланированных на четверг мероприятиях онлайн
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
АНКАРА, 26 апр – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган будет участвовать в запланированных на четверг мероприятиях онлайн, передает телеканал A Haber.
Интервью Эрдогана местным телеканалам во вторник вечером было внезапно прервано, турецкий лидер почувствовал себя плохо в прямом эфире. После длительной паузы, вызвавшей волнения в соцсетях, он вернулся в эфир и заявил, что подхватил желудочный грипп в условиях плотного предвыборного графика. Представитель президента Ибрагим Калын позже сообщил, что здоровье Эрдогана в норме. В среду Эрдоган заявил, что, следуя советам врачей, не примет участие в ряде мероприятий предвыборной кампании.
"Президент Реджеп Тайип Эрдоган завтра примет участие в церемонии в АЭС "Аккую" в Мерсине по видеоконференции", - передал телеканал.
Президент РФ Владимир Путин планирует принять участие в церемонии завоза ядерного топлива на АЭС "Аккую" в формате видеоконференции, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее официальный представитель турецкого лидера Ибрагим Калын сообщал, что президент Турции Тайип Эрдоган планирует телефонные переговоры с Путиным перед церемонией завоза ядерного топлива на АЭС "Аккую" и рассчитывает обсудить с ним двусторонние отношения и ситуацию на Украине.
Церемония завоза ядерного топлива на АЭС "Аккую" - первой атомной электростанции в Турции, работа над которой идет с участием российской стороны, - пройдет 27 апреля.