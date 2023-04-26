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В Турции анонсировали участие Эрдогана в мероприятиях онлайн - РИА Новости, 26.04.2023
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22:34 26.04.2023
https://ria.ru/20230426/erdogan-1867997890.html
В Турции анонсировали участие Эрдогана в мероприятиях онлайн
В Турции анонсировали участие Эрдогана в мероприятиях онлайн - РИА Новости, 26.04.2023
В Турции анонсировали участие Эрдогана в мероприятиях онлайн
Президент Турции Тайип Эрдоган будет участвовать в запланированных на четверг мероприятиях онлайн, передает телеканал A Haber. РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T22:34
2023-04-26T22:34
турция
россия
реджеп тайип эрдоган
ибрагим калын
аэс "аккую"
мерсин (провинция)
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АНКАРА, 26 апр – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган будет участвовать в запланированных на четверг мероприятиях онлайн, передает телеканал A Haber. Интервью Эрдогана местным телеканалам во вторник вечером было внезапно прервано, турецкий лидер почувствовал себя плохо в прямом эфире. После длительной паузы, вызвавшей волнения в соцсетях, он вернулся в эфир и заявил, что подхватил желудочный грипп в условиях плотного предвыборного графика. Представитель президента Ибрагим Калын позже сообщил, что здоровье Эрдогана в норме. В среду Эрдоган заявил, что, следуя советам врачей, не примет участие в ряде мероприятий предвыборной кампании. "Президент Реджеп Тайип Эрдоган завтра примет участие в церемонии в АЭС "Аккую" в Мерсине по видеоконференции", - передал телеканал. Президент РФ Владимир Путин планирует принять участие в церемонии завоза ядерного топлива на АЭС "Аккую" в формате видеоконференции, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее официальный представитель турецкого лидера Ибрагим Калын сообщал, что президент Турции Тайип Эрдоган планирует телефонные переговоры с Путиным перед церемонией завоза ядерного топлива на АЭС "Аккую" и рассчитывает обсудить с ним двусторонние отношения и ситуацию на Украине. Церемония завоза ядерного топлива на АЭС "Аккую" - первой атомной электростанции в Турции, работа над которой идет с участием российской стороны, - пройдет 27 апреля.
https://ria.ru/20230426/erdogan-1867754763.html
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россия
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турция, россия, реджеп тайип эрдоган, ибрагим калын, аэс "аккую", мерсин (провинция)
Турция, Россия, Реджеп Тайип Эрдоган, Ибрагим Калын, АЭС "Аккую", Мерсин (провинция)
В Турции анонсировали участие Эрдогана в мероприятиях онлайн

A Haber: Эрдоган будет участвовать в запланированных на четверг мероприятиях онлайн

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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АНКАРА, 26 апр – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган будет участвовать в запланированных на четверг мероприятиях онлайн, передает телеканал A Haber.
Интервью Эрдогана местным телеканалам во вторник вечером было внезапно прервано, турецкий лидер почувствовал себя плохо в прямом эфире. После длительной паузы, вызвавшей волнения в соцсетях, он вернулся в эфир и заявил, что подхватил желудочный грипп в условиях плотного предвыборного графика. Представитель президента Ибрагим Калын позже сообщил, что здоровье Эрдогана в норме. В среду Эрдоган заявил, что, следуя советам врачей, не примет участие в ряде мероприятий предвыборной кампании.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
Представитель Эрдогана заверил, что здоровье турецкого лидера в порядке
Вчера, 01:37
"Президент Реджеп Тайип Эрдоган завтра примет участие в церемонии в АЭС "Аккую" в Мерсине по видеоконференции", - передал телеканал.
Президент РФ Владимир Путин планирует принять участие в церемонии завоза ядерного топлива на АЭС "Аккую" в формате видеоконференции, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее официальный представитель турецкого лидера Ибрагим Калын сообщал, что президент Турции Тайип Эрдоган планирует телефонные переговоры с Путиным перед церемонией завоза ядерного топлива на АЭС "Аккую" и рассчитывает обсудить с ним двусторонние отношения и ситуацию на Украине.
Церемония завоза ядерного топлива на АЭС "Аккую" - первой атомной электростанции в Турции, работа над которой идет с участием российской стороны, - пройдет 27 апреля.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
Эрдоган планирует провести телефонные переговоры с Путиным
Вчера, 11:54
 
ТурцияРоссияРеджеп Тайип ЭрдоганИбрагим КалынАЭС "Аккую"Мерсин (провинция)
 
 
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