https://ria.ru/20230426/erdogan-1867754225.html

Оппозиция пожелала Эрдогану выздоровления после инцидента в прямом эфире

Оппозиция пожелала Эрдогану выздоровления после инцидента в прямом эфире - РИА Новости, 26.04.2023

Оппозиция пожелала Эрдогану выздоровления после инцидента в прямом эфире

Единый кандидат от оппозиции на выборах в Турции 14 мая Кемаль Кылычдароглу пожелал действующему президенту Тайипу Эрдогану скорейшего выздоровления после того, РИА Новости, 26.04.2023

2023-04-26T01:23

2023-04-26T01:23

2023-04-26T01:23

турция

кемаль кылычдароглу

народный альянс

мухаррем индже

в мире

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АНКАРА, 26 апр - РИА Новости. Единый кандидат от оппозиции на выборах в Турции 14 мая Кемаль Кылычдароглу пожелал действующему президенту Тайипу Эрдогану скорейшего выздоровления после того, как турецкий лидер почувствовал себя плохо в прямом эфире из-за желудочного гриппа. Интервью президента Турции Тайипа Эрдогана местным телеканалам во вторник вечером было внезапно прервано, турецкий лидер почувствовал себя плохо в прямом эфире. Длительная пауза вызвала волнение в соцсетях. Турецкий лидер после длительной паузы вернулся в эфир и заявил, что подхватил желудочный грипп в условиях плотного предвыборного графика. "Я передаю пожелания скорейшего выздоровления уважаемому господину Эрдогану",- написал Кылычдароглу в Twitter. Лидер оппозиционной "Хорошей" партии (Iyi parti) Мерал Акшенер также пожелала выздоровления турецкому лидеру. "Желаю господину (Эрдогану - ред.) скорейшего выздоровления",- написала Акшенер в Twitter. Президентские и парламентские выборы в Турции запланированы на 14 мая. Основным оппонентом действующего президента Тайипа Эрдогана - единого кандидата от "Республиканского альянса" - является единый кандидат от оппозиционного "Народного альянса" Кемаль Кылычдароглу. Также в выборах участвуют лидер партии Memleket Мухаррем Индже и кандидат от альянса Ata Синан Оган.

https://ria.ru/20230329/vizit-1861718888.html

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турция, кемаль кылычдароглу, народный альянс, мухаррем индже, в мире