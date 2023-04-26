https://ria.ru/20230426/erdogan-1867752328.html
Эрдоган почувствовал себя плохо в прямом эфире
Эрдоган почувствовал себя плохо в прямом эфире - РИА Новости, 26.04.2023
Эрдоган почувствовал себя плохо в прямом эфире
Интервью президента Турции Тайипа Эрдогана местным телеканалам было внезапно прервано, турецкий лидер почувствовал себя плохо в прямом эфире из-за желудочного... РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T00:53
2023-04-26T00:53
2023-04-26T07:49
кемаль кылычдароглу
народный альянс
мухаррем индже
турция
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АНКАРА, 26 апр - РИА Новости. Интервью президента Турции Тайипа Эрдогана местным телеканалам было внезапно прервано, турецкий лидер почувствовал себя плохо в прямом эфире из-за желудочного гриппа.Интервью началось поздно вечером во вторник из-за плотного предвыборного графика главы республики. Прямой эфир был внезапно прерван в то время, как журналист начал задавать вопрос о будущих перестановках в кабинете министров. Длительная пауза вызвала волнение в соцсетях."Прежде всего, я желаю вам здоровья. Вчера и сегодня было много предвыборной работы. Поэтому я подхватил желудочный грипп. Я даже думал, не отменить ли нам программу. Но мы обещали и пришли. Я прошу прощения у вас и у наших зрителей", - сказал Эрдоган, вернувшись после паузы в прямой эфир.После двух коротких вопросов модератор сообщил, что интервью с турецким лидером завершается, чтобы "позволить господину президенту отдохнуть".Президентские и парламентские выборы в Турции запланированы на 14 мая. Основным оппонентом действующего президента Тайипа Эрдогана - единого кандидата от "Республиканского альянса" - является единый кандидат от оппозиционного "Народного альянса" Кемаль Кылычдароглу. Также в выборах участвуют лидер партии Memleket Мухаррем Индже и кандидат от альянса Ata Синан Оган.
https://ria.ru/20230404/turtsiya-1863050176.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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кемаль кылычдароглу, народный альянс, мухаррем индже, турция
Кемаль Кылычдароглу, Народный альянс, Мухаррем Индже, Турция
Эрдоган почувствовал себя плохо в прямом эфире
Эрдоган почувствовал себя плохо во время интервью в прямом эфире из-за желудочного гриппа
АНКАРА, 26 апр - РИА Новости. Интервью президента Турции Тайипа Эрдогана местным телеканалам было внезапно прервано, турецкий лидер почувствовал себя плохо в прямом эфире из-за желудочного гриппа.
Интервью началось поздно вечером во вторник из-за плотного предвыборного графика главы республики. Прямой эфир был внезапно прерван в то время, как журналист начал задавать вопрос о будущих перестановках в кабинете министров. Длительная пауза вызвала волнение в соцсетях.
"Прежде всего, я желаю вам здоровья. Вчера и сегодня было много предвыборной работы. Поэтому я подхватил желудочный грипп. Я даже думал, не отменить ли нам программу. Но мы обещали и пришли. Я прошу прощения у вас и у наших зрителей", - сказал Эрдоган, вернувшись после паузы в прямой эфир.
После двух коротких вопросов модератор сообщил, что интервью с турецким лидером завершается, чтобы "позволить господину президенту отдохнуть".
Президентские и парламентские выборы в Турции запланированы на 14 мая. Основным оппонентом действующего президента Тайипа Эрдогана - единого кандидата от "Республиканского альянса" - является единый кандидат от оппозиционного "Народного альянса
" Кемаль Кылычдароглу
. Также в выборах участвуют лидер партии Memleket Мухаррем Индже
и кандидат от альянса Ata Синан Оган.
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