https://ria.ru/20230426/egrn-1867849441.html
Совфед одобрил закон о штрафе за продажу сведений из ЕГРН
Совфед одобрил закон о штрафе за продажу сведений из ЕГРН - РИА Новости, 26.04.2023
Совфед одобрил закон о штрафе за продажу сведений из ЕГРН
Российские сенаторы на заседании в среду одобрили закон о штрафах до 600 тысяч рублей за незаконное предоставление гражданами или должностными лицами данных из... РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T13:37
2023-04-26T13:37
2023-04-26T13:46
совет федерации рф
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ирина рукавишникова
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МОСКВА, 26 апр – РИА Новости. Российские сенаторы на заседании в среду одобрили закон о штрафах до 600 тысяч рублей за незаконное предоставление гражданами или должностными лицами данных из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) либо за создание сайтов-двойников ресурсов, предоставляющих сведения из ЕГРН."После введения в марте ограничения на доступ к сведениям россиян о владельцах недвижимости, стали появляться псевдоинформационные ресурсы, которые за плату предоставляют данные, якобы из ЕГРН. В большинстве случаев эти сведения недостоверные и нарушают право россиян на неразглашение персональных данных. Именно поэтому были приняты поправки, ужесточающие ответственность за распространение информации из ЕГРН", - объяснила РИА Новости первый зампред конституционного комитета Совфеда Ирина Рукавишникова.За продажу сведений из ЕГРН, а также за создание программ и сайтов, предоставляющих доступ к сведениям реестра, за использование и передачу данных заинтересованным лицам для граждан предусматриваются штрафы от 15 до 25 тысяч рублей, для должностных лиц - от 40 до 50 тысяч рублей, для юрлиц - от 350 до 400 тысяч рублей.Повторное совершение правонарушения повлечет наложение штрафа на граждан от 40 до 50 тысяч рублей, на должностных лиц - от 80 до 100 тысяч рублей или дисквалификацию до одного года; на юрлиц - от 500 до 600 тысяч рублей.
https://ria.ru/20230413/ploschad-1864934662.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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совет федерации рф, общество, ирина рукавишникова , россия
Совет Федерации РФ, Общество, Ирина Рукавишникова , Россия
Совфед одобрил закон о штрафе за продажу сведений из ЕГРН
Совфед одобрил закон о штрафе до 600 тысяч рублей за продажу сведений из ЕГРН
МОСКВА, 26 апр – РИА Новости. Российские сенаторы на заседании в среду одобрили закон о штрафах до 600 тысяч рублей за незаконное предоставление гражданами или должностными лицами данных из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) либо за создание сайтов-двойников ресурсов, предоставляющих сведения из ЕГРН.
"После введения в марте ограничения на доступ к сведениям россиян о владельцах недвижимости, стали появляться псевдоинформационные ресурсы, которые за плату предоставляют данные, якобы из ЕГРН. В большинстве случаев эти сведения недостоверные и нарушают право россиян на неразглашение персональных данных. Именно поэтому были приняты поправки, ужесточающие ответственность за распространение информации из ЕГРН", - объяснила РИА Новости первый зампред конституционного комитета Совфеда Ирина Рукавишникова
.
За продажу сведений из ЕГРН, а также за создание программ и сайтов, предоставляющих доступ к сведениям реестра, за использование и передачу данных заинтересованным лицам для граждан предусматриваются штрафы от 15 до 25 тысяч рублей, для должностных лиц - от 40 до 50 тысяч рублей, для юрлиц - от 350 до 400 тысяч рублей.
Повторное совершение правонарушения повлечет наложение штрафа на граждан от 40 до 50 тысяч рублей, на должностных лиц - от 80 до 100 тысяч рублей или дисквалификацию до одного года; на юрлиц - от 500 до 600 тысяч рублей.
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