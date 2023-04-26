https://ria.ru/20230426/egrn-1867849441.html

Совфед одобрил закон о штрафе за продажу сведений из ЕГРН

Совфед одобрил закон о штрафе за продажу сведений из ЕГРН - РИА Новости, 26.04.2023

Совфед одобрил закон о штрафе за продажу сведений из ЕГРН

Российские сенаторы на заседании в среду одобрили закон о штрафах до 600 тысяч рублей за незаконное предоставление гражданами или должностными лицами данных из... РИА Новости, 26.04.2023

2023-04-26T13:37

2023-04-26T13:37

2023-04-26T13:46

совет федерации рф

общество

ирина рукавишникова

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775034646_100:458:2926:2048_1920x0_80_0_0_0195244a52533d6c1a2172dfd56b6be2.jpg

МОСКВА, 26 апр – РИА Новости. Российские сенаторы на заседании в среду одобрили закон о штрафах до 600 тысяч рублей за незаконное предоставление гражданами или должностными лицами данных из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) либо за создание сайтов-двойников ресурсов, предоставляющих сведения из ЕГРН."После введения в марте ограничения на доступ к сведениям россиян о владельцах недвижимости, стали появляться псевдоинформационные ресурсы, которые за плату предоставляют данные, якобы из ЕГРН. В большинстве случаев эти сведения недостоверные и нарушают право россиян на неразглашение персональных данных. Именно поэтому были приняты поправки, ужесточающие ответственность за распространение информации из ЕГРН", - объяснила РИА Новости первый зампред конституционного комитета Совфеда Ирина Рукавишникова.За продажу сведений из ЕГРН, а также за создание программ и сайтов, предоставляющих доступ к сведениям реестра, за использование и передачу данных заинтересованным лицам для граждан предусматриваются штрафы от 15 до 25 тысяч рублей, для должностных лиц - от 40 до 50 тысяч рублей, для юрлиц - от 350 до 400 тысяч рублей.Повторное совершение правонарушения повлечет наложение штрафа на граждан от 40 до 50 тысяч рублей, на должностных лиц - от 80 до 100 тысяч рублей или дисквалификацию до одного года; на юрлиц - от 500 до 600 тысяч рублей.

https://ria.ru/20230413/ploschad-1864934662.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

совет федерации рф, общество, ирина рукавишникова , россия