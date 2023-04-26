https://ria.ru/20230426/drony-1867978850.html

В Санкт-Петербурге открыли школу по обучению операторов дронов

В Санкт-Петербурге открыли школу по обучению операторов дронов - РИА Новости, 26.04.2023

В Санкт-Петербурге открыли школу по обучению операторов дронов

ДОСААФ России совместно с научно-производственным центром "РКИС" в среду открыли первую в Петербурге школу по обучению операторов беспилотных летательных... РИА Новости, 26.04.2023

2023-04-26T19:46

2023-04-26T19:46

2023-04-26T19:46

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 апр – РИА Новости. ДОСААФ России совместно с научно-производственным центром "РКИС" в среду открыли первую в Петербурге школу по обучению операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщил РИА Новости представитель центра. "Сегодня состоялось открытие первой в городе школы по пилотированию дронов", - сообщил он. По его словам, пройти соответствующий курс обучения могут люди в возрасте от 18 лет. Согласно информации на сайте школы, им предлагается несколько программ. Так, общий курс обучения включает изучение конструкции и назначения элементов летательных аппаратов, работу с пультом управления, изучение правил эксплуатации летательных аппаратов, а также предполетную подготовку и посадку дронов и изучение действующей законодательной базы. Углубленный курс по изучению работы с FPV-дронами предусматривает обучение основам пилотирования на беспилотных летательных аппаратах в режиме FPV, а также работу на симуляторах. По результатам экзаменационных испытаний обучающимся выдается сертификат о прохождении обучения по программам оператора БПЛА.

https://ria.ru/20230131/drony-1848683117.html

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санкт-петербург, россия, досааф