https://ria.ru/20230426/dovgan-1867783176.html
Суд арестовал двух россиян по обвинению госизмене
Суд арестовал двух россиян по обвинению госизмене - РИА Новости, 26.04.2023
Суд арестовал двух россиян по обвинению госизмене
Лефортовский суд Москвы арестовал двух граждан России по делам о государственной измене, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T09:42
2023-04-26T09:42
2023-04-26T10:47
москва
происшествия
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Лефортовский суд Москвы арестовал двух граждан России по делам о государственной измене, сообщили РИА Новости в суде."Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Довганя А. С." — сказал собеседник агентства.Также в СИЗО отправили Плыске Ю. В.Никаких подробностей о Довгане и Плыске, как и о деталях дела не раскрывается.По действующему законодательству за госизмену может грозить заключение сроком до 20 лет и штраф до 500 тысяч рублей. Однако сейчас через парламент проходят поправки в Уголовный кодекс, ужесточающие наказание. На минувшей неделе Госдума приняла в третьем чтении документ, вводящий санкцию вплоть до пожизненного заключения. Сегодня документ планирует рассмотреть Совет Федерации.
https://ria.ru/20230117/oruzhie-1845366953.html
москва
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, происшествия
Суд арестовал двух россиян по обвинению госизмене
Лефортовский суд Москвы арестовал двух россиян по обвинению госизмене
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Лефортовский суд Москвы арестовал двух граждан России по делам о государственной измене, сообщили РИА Новости в суде.
"Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Довганя А. С." — сказал собеседник агентства.
Также в СИЗО отправили Плыске Ю. В.
Никаких подробностей о Довгане и Плыске, как и о деталях дела не раскрывается.
По действующему законодательству за госизмену может грозить заключение сроком до 20 лет и штраф до 500 тысяч рублей. Однако сейчас через парламент проходят поправки в Уголовный кодекс, ужесточающие наказание. На минувшей неделе Госдума
приняла в третьем чтении документ, вводящий санкцию вплоть до пожизненного заключения. Сегодня документ планирует рассмотреть Совет Федерации
.
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