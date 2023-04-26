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Суд арестовал двух россиян по обвинению госизмене - РИА Новости, 26.04.2023
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09:42 26.04.2023 (обновлено: 10:47 26.04.2023)
https://ria.ru/20230426/dovgan-1867783176.html
Суд арестовал двух россиян по обвинению госизмене
Суд арестовал двух россиян по обвинению госизмене - РИА Новости, 26.04.2023
Суд арестовал двух россиян по обвинению госизмене
Лефортовский суд Москвы арестовал двух граждан России по делам о государственной измене, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T09:42
2023-04-26T10:47
москва
происшествия
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Лефортовский суд Москвы арестовал двух граждан России по делам о государственной измене, сообщили РИА Новости в суде."Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Довганя А. С." — сказал собеседник агентства.Также в СИЗО отправили Плыске Ю. В.Никаких подробностей о Довгане и Плыске, как и о деталях дела не раскрывается.По действующему законодательству за госизмену может грозить заключение сроком до 20 лет и штраф до 500 тысяч рублей. Однако сейчас через парламент проходят поправки в Уголовный кодекс, ужесточающие наказание. На минувшей неделе Госдума приняла в третьем чтении документ, вводящий санкцию вплоть до пожизненного заключения. Сегодня документ планирует рассмотреть Совет Федерации.
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Варвара Скокшина
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60
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москва, происшествия
Москва, Происшествия
Суд арестовал двух россиян по обвинению госизмене

Лефортовский суд Москвы арестовал двух россиян по обвинению госизмене

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПолицейские у здания суда
Полицейские у здания суда - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Полицейские у здания суда. Архивное фото
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Лефортовский суд Москвы арестовал двух граждан России по делам о государственной измене, сообщили РИА Новости в суде.
"Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Довганя А. С." — сказал собеседник агентства.
Также в СИЗО отправили Плыске Ю. В.
Никаких подробностей о Довгане и Плыске, как и о деталях дела не раскрывается.
По действующему законодательству за госизмену может грозить заключение сроком до 20 лет и штраф до 500 тысяч рублей. Однако сейчас через парламент проходят поправки в Уголовный кодекс, ужесточающие наказание. На минувшей неделе Госдума приняла в третьем чтении документ, вводящий санкцию вплоть до пожизненного заключения. Сегодня документ планирует рассмотреть Совет Федерации.
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