https://ria.ru/20230426/dovgan-1867783176.html

Суд арестовал двух россиян по обвинению госизмене

Суд арестовал двух россиян по обвинению госизмене - РИА Новости, 26.04.2023

Суд арестовал двух россиян по обвинению госизмене

Лефортовский суд Москвы арестовал двух граждан России по делам о государственной измене, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 26.04.2023

2023-04-26T09:42

2023-04-26T09:42

2023-04-26T10:47

москва

происшествия

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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Лефортовский суд Москвы арестовал двух граждан России по делам о государственной измене, сообщили РИА Новости в суде."Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Довганя А. С." — сказал собеседник агентства.Также в СИЗО отправили Плыске Ю. В.Никаких подробностей о Довгане и Плыске, как и о деталях дела не раскрывается.По действующему законодательству за госизмену может грозить заключение сроком до 20 лет и штраф до 500 тысяч рублей. Однако сейчас через парламент проходят поправки в Уголовный кодекс, ужесточающие наказание. На минувшей неделе Госдума приняла в третьем чтении документ, вводящий санкцию вплоть до пожизненного заключения. Сегодня документ планирует рассмотреть Совет Федерации.

https://ria.ru/20230117/oruzhie-1845366953.html

москва

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, происшествия