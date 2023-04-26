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Депутата Ступина исключили из фракции КПРФ в Мосгордуме - РИА Новости, 26.04.2023
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19:32 26.04.2023 (обновлено: 19:40 26.04.2023)
https://ria.ru/20230426/deputat-1867977091.html
Депутата Ступина исключили из фракции КПРФ в Мосгордуме
Депутата Ступина исключили из фракции КПРФ в Мосгордуме - РИА Новости, 26.04.2023
Депутата Ступина исключили из фракции КПРФ в Мосгордуме
Депутата Евгения Ступина исключили из фракции КПРФ в Московской городской думе, об этом он сообщил в своем телеграм-канале. РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T19:32
2023-04-26T19:40
политика
москва
евгений ступин
сергей собянин
кпрф
московская городская дума
россия
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Депутата Евгения Ступина исключили из фракции КПРФ в Московской городской думе, об этом он сообщил в своем телеграм-канале. "Только что меня исключили из фракции КПРФ в Мосгордуме, голоса: 5 - "за", 4 - "против", - написал Ступин. Ранее Ступин сообщил о своем исключении из партии КПРФ. Депутат отметил, что было названо три основания его исключения, среди них голосование против отчета мэра Москвы Сергея Собянина в Мосгордуме в 2022 году.
https://ria.ru/20230316/deputat-1858382538.html
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политика, москва, евгений ступин, сергей собянин, кпрф, московская городская дума, россия
Политика, Москва, Евгений Ступин, Сергей Собянин, КПРФ, Московская городская дума, Россия
Депутата Ступина исключили из фракции КПРФ в Мосгордуме

Депутата Ступина, голосовавшего против отчета мэра Москвы, исключили из фракции КПРФ в МГД

© АГН "Москва" / Сергей КиселевЕвгений Ступин
Евгений Ступин - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
© АГН "Москва" / Сергей Киселев
Евгений Ступин. Архивное фото
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Депутата Евгения Ступина исключили из фракции КПРФ в Московской городской думе, об этом он сообщил в своем телеграм-канале.
"Только что меня исключили из фракции КПРФ в Мосгордуме, голоса: 5 - "за", 4 - "против", - написал Ступин.
Ранее Ступин сообщил о своем исключении из партии КПРФ. Депутат отметил, что было названо три основания его исключения, среди них голосование против отчета мэра Москвы Сергея Собянина в Мосгордуме в 2022 году.
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ПолитикаМоскваЕвгений СтупинСергей СобянинКПРФМосковская городская думаРоссия
 
 
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