https://ria.ru/20230426/deputat-1867977091.html

Депутата Ступина исключили из фракции КПРФ в Мосгордуме

Депутата Ступина исключили из фракции КПРФ в Мосгордуме - РИА Новости, 26.04.2023

Депутата Ступина исключили из фракции КПРФ в Мосгордуме

Депутата Евгения Ступина исключили из фракции КПРФ в Московской городской думе, об этом он сообщил в своем телеграм-канале. РИА Новости, 26.04.2023

2023-04-26T19:32

2023-04-26T19:32

2023-04-26T19:40

политика

москва

евгений ступин

сергей собянин

кпрф

московская городская дума

россия

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Депутата Евгения Ступина исключили из фракции КПРФ в Московской городской думе, об этом он сообщил в своем телеграм-канале. "Только что меня исключили из фракции КПРФ в Мосгордуме, голоса: 5 - "за", 4 - "против", - написал Ступин. Ранее Ступин сообщил о своем исключении из партии КПРФ. Депутат отметил, что было названо три основания его исключения, среди них голосование против отчета мэра Москвы Сергея Собянина в Мосгордуме в 2022 году.

https://ria.ru/20230316/deputat-1858382538.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

политика, москва, евгений ступин, сергей собянин, кпрф, московская городская дума, россия