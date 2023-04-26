https://ria.ru/20230426/deputat-1867977091.html
Депутата Ступина исключили из фракции КПРФ в Мосгордуме
Депутата Ступина исключили из фракции КПРФ в Мосгордуме - РИА Новости, 26.04.2023
Депутата Ступина исключили из фракции КПРФ в Мосгордуме
Депутата Евгения Ступина исключили из фракции КПРФ в Московской городской думе, об этом он сообщил в своем телеграм-канале. РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T19:32
2023-04-26T19:32
2023-04-26T19:40
политика
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евгений ступин
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кпрф
московская городская дума
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Депутата Евгения Ступина исключили из фракции КПРФ в Московской городской думе, об этом он сообщил в своем телеграм-канале. "Только что меня исключили из фракции КПРФ в Мосгордуме, голоса: 5 - "за", 4 - "против", - написал Ступин. Ранее Ступин сообщил о своем исключении из партии КПРФ. Депутат отметил, что было названо три основания его исключения, среди них голосование против отчета мэра Москвы Сергея Собянина в Мосгордуме в 2022 году.
https://ria.ru/20230316/deputat-1858382538.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, москва, евгений ступин, сергей собянин, кпрф, московская городская дума, россия
Политика, Москва, Евгений Ступин, Сергей Собянин, КПРФ, Московская городская дума, Россия
Депутата Ступина исключили из фракции КПРФ в Мосгордуме
Депутата Ступина, голосовавшего против отчета мэра Москвы, исключили из фракции КПРФ в МГД