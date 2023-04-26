https://ria.ru/20230426/bayden-1867756860.html
В Белом доме ответили на претензии к возрасту Байдена
В Белом доме ответили на претензии к возрасту Байдена - РИА Новости, 26.04.2023
В Белом доме ответили на претензии к возрасту Байдена
Претензии к возрасту президента США Джо Байдена высказывались и в период кампании 2020 года, но он исполняет задачи, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин... РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T02:44
2023-04-26T02:44
2023-04-26T05:43
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ВАШИНГТОН, 26 апр - РИА Новости. Претензии к возрасту президента США Джо Байдена высказывались и в период кампании 2020 года, но он исполняет задачи, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.Байден ранее через видеообращение официально объявил о намерении вновь бороться за пост президента США. Старейшему в истории американскому лидеру на момент следующих выборов будет 82 года, а если он победит и проработает весь срок, на момент его завершения — 86 лет."Что касается возраста, мы уже слышали это в 2020 году снова и снова. Но если вы посмотрите на то, что он сделал за последние два года, он смог добиться исполнения задач", - сказала Жан-Пьер на брифинге. Она подчеркнула, что республиканцы задач во благо американского народа не исполняют. О том, что к следующим выборам Байден станет только старше, в своих рассуждениях о безосновательности соответствующих претензий пресс-секретарь не упомянула. На вопрос о том, планирует ли Байден в случае победы доработать до конца второго срока, Жан-Пьер не ответила. "Это ему решать", - сказала она.
https://ria.ru/20230425/bayden-1867683844.html
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сша, джо байден, карин жан-пьер, в мире
США, Джо Байден, Карин Жан-Пьер, В мире
В Белом доме ответили на претензии к возрасту Байдена
Белый дом: претензии к возрасту Байдена звучали и раньше, но он исполняет свои задачи
ВАШИНГТОН, 26 апр - РИА Новости. Претензии к возрасту президента США Джо Байдена высказывались и в период кампании 2020 года, но он исполняет задачи, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
Байден ранее через видеообращение официально объявил о намерении вновь бороться за пост президента США. Старейшему в истории американскому лидеру на момент следующих выборов будет 82 года, а если он победит и проработает весь срок, на момент его завершения — 86 лет.
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"Что касается возраста, мы уже слышали это в 2020 году снова и снова. Но если вы посмотрите на то, что он сделал за последние два года, он смог добиться исполнения задач", - сказала Жан-Пьер на брифинге.
Она подчеркнула, что республиканцы задач во благо американского народа не исполняют.
О том, что к следующим выборам Байден станет только старше, в своих рассуждениях о безосновательности соответствующих претензий пресс-секретарь не упомянула. На вопрос о том, планирует ли Байден в случае победы доработать до конца второго срока, Жан-Пьер не ответила. "Это ему решать", - сказала она.
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