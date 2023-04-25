https://ria.ru/20230425/yuar-1867487528.html

Посла ЮАР шокировала позиция Канады по Украине

Посла ЮАР шокировала позиция Канады по Украине - РИА Новости, 25.04.2023

Посла ЮАР шокировала позиция Канады по Украине

Посол ЮАР в Оттаве Риаз Шейк призвал канадское правительство отказаться от "шокирующих" действий и посодействовать прекращению боевых действий на Украине, об... РИА Новости, 25.04.2023

2023-04-25T07:21

2023-04-25T07:21

2023-04-25T09:46

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Посол ЮАР в Оттаве Риаз Шейк призвал канадское правительство отказаться от "шокирующих" действий и посодействовать прекращению боевых действий на Украине, об этом он заявил в беседе с Toronto Sun."Вы можете себе представить, насколько это шокирует нас, что мы не можем вести диалог с Канадой по Украине", — сказал дипломат.Как отметил Шейк, у мирового сообщества "есть все инструменты, чтобы остановить эту войну, однако оно не хочет этого делать".Дипломат осудил конфликт на Украине, выразив мнение, что его невозможно решить военным путем. "Если вы ставите результат переговоров в качестве требования к переговорам, то у вас не будет переговоров", — добавил он.Как заявил ранее Владимир Путин, Россия стремится "не раскручивать маховик украинского конфликта, а остановить его". Но западные страны постоянно говорят о необходимости продолжения боевых действий, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своей территории.

https://ria.ru/20230412/mus-1864930053.html

https://ria.ru/20230425/kanada-1867486473.html

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юар

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украина

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в мире, канада, юар, россия, украина, оттава, владимир путин, вооруженные силы украины