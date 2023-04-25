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Посла ЮАР шокировала позиция Канады по Украине - РИА Новости, 25.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:21 25.04.2023 (обновлено: 09:46 25.04.2023)
https://ria.ru/20230425/yuar-1867487528.html
Посла ЮАР шокировала позиция Канады по Украине
Посла ЮАР шокировала позиция Канады по Украине - РИА Новости, 25.04.2023
Посла ЮАР шокировала позиция Канады по Украине
Посол ЮАР в Оттаве Риаз Шейк призвал канадское правительство отказаться от "шокирующих" действий и посодействовать прекращению боевых действий на Украине, об... РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T07:21
2023-04-25T09:46
специальная военная операция на украине
в мире
канада
юар
россия
украина
оттава
владимир путин
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Посол ЮАР в Оттаве Риаз Шейк призвал канадское правительство отказаться от "шокирующих" действий и посодействовать прекращению боевых действий на Украине, об этом он заявил в беседе с Toronto Sun."Вы можете себе представить, насколько это шокирует нас, что мы не можем вести диалог с Канадой по Украине", — сказал дипломат.Как отметил Шейк, у мирового сообщества "есть все инструменты, чтобы остановить эту войну, однако оно не хочет этого делать".Дипломат осудил конфликт на Украине, выразив мнение, что его невозможно решить военным путем. "Если вы ставите результат переговоров в качестве требования к переговорам, то у вас не будет переговоров", — добавил он.Как заявил ранее Владимир Путин, Россия стремится "не раскручивать маховик украинского конфликта, а остановить его". Но западные страны постоянно говорят о необходимости продолжения боевых действий, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своей территории.
https://ria.ru/20230412/mus-1864930053.html
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в мире, канада, юар, россия, украина, оттава, владимир путин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Канада, ЮАР, Россия, Украина, Оттава, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
Посла ЮАР шокировала позиция Канады по Украине

Посол ЮАР Шейк жестко раскритиковал Канаду за нежелание поддержать переговоры по Украине

© Depositphotos.com / IrynaTolmФлаги Канады в Оттаве
Флаги Канады в Оттаве - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
© Depositphotos.com / IrynaTolm
Флаги Канады в Оттаве. Архивное фото
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Посол ЮАР в Оттаве Риаз Шейк призвал канадское правительство отказаться от "шокирующих" действий и посодействовать прекращению боевых действий на Украине, об этом он заявил в беседе с Toronto Sun.
"Вы можете себе представить, насколько это шокирует нас, что мы не можем вести диалог с Канадой по Украине", — сказал дипломат.
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Как отметил Шейк, у мирового сообщества "есть все инструменты, чтобы остановить эту войну, однако оно не хочет этого делать".
Дипломат осудил конфликт на Украине, выразив мнение, что его невозможно решить военным путем. "Если вы ставите результат переговоров в качестве требования к переговорам, то у вас не будет переговоров", — добавил он.
Как заявил ранее Владимир Путин, Россия стремится "не раскручивать маховик украинского конфликта, а остановить его". Но западные страны постоянно говорят о необходимости продолжения боевых действий, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своей территории.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКанадаЮАРРоссияУкраинаОттаваВладимир ПутинВооруженные силы Украины
 
 
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