https://ria.ru/20230425/vystavka-1867580304.html

Выставка к 80-летию Курской битвы открылась в госархиве Кузбасса

Выставка к 80-летию Курской битвы открылась в госархиве Кузбасса - РИА Новости, 25.04.2023

Выставка к 80-летию Курской битвы открылась в госархиве Кузбасса

Выставка "Курская битва: на пути к Великой Победе", посвященная 80-летию сражения, открылась в государственном архиве Кузбасса, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 25.04.2023

2023-04-25T14:03

2023-04-25T14:03

2023-04-25T14:03

кемерово

кемеровская область

великая отечественная война (1941-1945)

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КЕМЕРОВО, 25 апр – РИА Новости. Выставка "Курская битва: на пути к Великой Победе", посвященная 80-летию сражения, открылась в государственном архиве Кузбасса, сообщает пресс-служба правительства региона. "К 80-летию одного из крупнейших сражений Великой Отечественной войны в Государственном архиве Кузбасса открылась выставка "Курская битва: на пути к Великой Победе". В экспозиции представлены уникальные архивные документы, фотографии из фондов Центрального архива Министерства обороны Российской Федерации, государственных архивов Кузбасса, Курской, Омской областей, Новокузнецкого городского краеведческого музея, редкие документальные кинохроники военных лет из фондов Российского государственного архива кинофотодокументов", – говорится в сообщении. Уточняется, что организаторы выставки расскажут о роли Кузбасса в Победе, о трудовом подвиге кузбассовцев, о работе в годы войны Кузнецкого металлургического комбината, Сталинского (Новокузнецкого) алюминиевого завода, Гурьевского металлургического завода. Также представлена информация о том, что в годы Великой Отечественной войны регион принял десятки предприятий, эвакуированных с оккупированных территорий, в том числе из Харькова – электромеханический завод, опытный коксохимический завод, вагонно-ремонтный завод, заводы "Свет шахтера" и "Красный Октябрь". Документальная выставка будет работать до конца июня по адресу: Кемерово, ул. Красная, 7. В День Победы 9 мая экспозицию смогут бесплатно посетить все желающие с 13.00 (09.00 мск) до 17.00 (13.00 мск).

https://ria.ru/20230425/ogon-1867565309.html

кемерово

кемеровская область

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

кемерово, кемеровская область, великая отечественная война (1941-1945)