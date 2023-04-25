Рейтинг@Mail.ru
В Пушкинском музее впервые показали золото сарматов - РИА Новости, 25.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
06:00 25.04.2023 (обновлено: 08:48 25.04.2023)
https://ria.ru/20230425/vystavka-1867377336.html
В Пушкинском музее впервые показали золото сарматов
В Пушкинском музее впервые показали золото сарматов - РИА Новости, 25.04.2023
В Пушкинском музее впервые показали золото сарматов
В Пушкинском музее впервые вместе представили памятники Филипповских курганов из фондов Уфимского федерального исследовательского центра РАН и Оренбургского... РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T06:00
2023-04-25T08:48
новости культуры
куда сходить
государственный музей изобразительных искусств имени а. с. пушкина
выставки
что посмотреть
культура
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/18/1867350197_0:64:3019:1762_1920x0_80_0_0_f31d08f4cfc77d1e0372b1ac20969fdd.jpg
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. В Пушкинском музее впервые вместе представили памятники Филипповских курганов из фондов Уфимского федерального исследовательского центра РАН и Оренбургского губернаторского историко-краеведческого музея, сообщает пресс-служба институции. Они были найдены на раскопках в 1986 – 1990, 2004 – 2009 и 2013 – 2014 годах. Сарматы населяли регион Южного Приуралья 2500 — 1600 лет назад. Они были кочевниками, и о их культуре, верованиях и быте можно судить только по захоронениям. Могильники строили разные — в зависимости от статуса. Так, "царские" курганы достигали 18 метров в высоту и 150–200 метров в диаметре. Посетители увидят доспехи и детали амуниции, мечи, кинжалы, упряжь, одежду, ювелирные украшения и ритуальные предметы. Также в экспозиции сосуды из драгоценных металлов. "Почти все они обнаружены в кургане № 1, а изготовлены на территории империи Ахеменидов. Там же, вероятно, были произведены несколько сосудов из камня и цветного стекла, найденные в Филипповке", — рассказывают в музее.А еще в этом некрополе нашли доказательства существования обычая татуирования у степных кочевников – три комплекса с инструментами и пигментами. Нанесение рисунка на кожу было связано "с магическими практиками и ритуалами, в которых важную роль играли именно женщины", уточняют в Пушкинском музее.Предметы из фондов Оренбургского губернаторского историко-краеведческого музея впервые экспонируются за его пределами. "Некоторые из них не выставлялись даже в самой институции были известны только узкому кругу специалистов", — говорится в пресс-релизе. Среди них ритуальный сосуд из кургана № 1 Филипповки I (жертвенный комплекс 2, погребение 5). Выставка "Золото сарматских вождей" продлится до 23 июля 2023 года. Ранее сообщалось об открытии выставки "На языке правил и исключений. Наука и искусство" в Еврейском музее и центре толерантности.
https://ria.ru/20230422/vystavka-1866871747.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Елена Громова
Елена Громова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/18/1867350197_145:0:2874:2047_1920x0_80_0_0_b7d331d51545a75d8d17190974f17307.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости культуры, куда сходить , государственный музей изобразительных искусств имени а. с. пушкина, выставки, что посмотреть
Новости культуры, куда сходить , Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, Выставки, что посмотреть , Культура
В Пушкинском музее впервые показали золото сарматов

В Пушкинском музее открылась выставка "Золото сарматских вождей"

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкДеревянная двухплоскостная фигура оленя, окованная золотыми пластинами, на подставке, покрытой серебряными пластинами, представленная на выставке "Золото сарматских вождей" в Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москве
Деревянная двухплоскостная фигура оленя, окованная золотыми пластинами, на подставке, покрытой серебряными пластинами, представленная на выставке Золото сарматских вождей в Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москве - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. В Пушкинском музее впервые вместе представили памятники Филипповских курганов из фондов Уфимского федерального исследовательского центра РАН и Оренбургского губернаторского историко-краеведческого музея, сообщает пресс-служба институции.
Они были найдены на раскопках в 1986 – 1990, 2004 – 2009 и 2013 – 2014 годах.
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкСосуд с ручкой в виде головы хищника и оковками с изображением лап хищника и голов грифонов, представленный на выставке "Золото сарматских вождей" в Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москве.
Сосуд с ручкой в виде головы хищника и оковками с изображением лап хищника и голов грифонов, представленный на выставке Золото сарматских вождей в Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москве
Сосуд с ручкой в виде головы хищника и оковками с изображением лап хищника и голов грифонов, представленный на выставке "Золото сарматских вождей" в Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москве.
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
1 из 4
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкПосетительница на выставке "Золото сарматских вождей" в Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москве.
Посетительница на выставке Золото сарматских вождей в Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москве
Посетительница на выставке "Золото сарматских вождей" в Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москве.
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
2 из 4
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкШлем, представленный на выставке "Золото сарматских вождей" в Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москве.
Шлем, представленный на выставке Золото сарматских вождей в Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москве
Шлем, представленный на выставке "Золото сарматских вождей" в Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москве.
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
3 из 4
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкПосетительница на выставке "Золото сарматских вождей" в Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москве.
Посетительница на выставке Золото сарматских вождей в Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москве
Посетительница на выставке "Золото сарматских вождей" в Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москве.
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
4 из 4
Сосуд с ручкой в виде головы хищника и оковками с изображением лап хищника и голов грифонов, представленный на выставке "Золото сарматских вождей" в Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москве.
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
1 из 4
Посетительница на выставке "Золото сарматских вождей" в Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москве.
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
2 из 4
Шлем, представленный на выставке "Золото сарматских вождей" в Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москве.
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
3 из 4
Посетительница на выставке "Золото сарматских вождей" в Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москве.
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
4 из 4
Сарматы населяли регион Южного Приуралья 2500 — 1600 лет назад. Они были кочевниками, и о их культуре, верованиях и быте можно судить только по захоронениям. Могильники строили разные — в зависимости от статуса. Так, "царские" курганы достигали 18 метров в высоту и 150–200 метров в диаметре.
Посетители увидят доспехи и детали амуниции, мечи, кинжалы, упряжь, одежду, ювелирные украшения и ритуальные предметы.
Также в экспозиции сосуды из драгоценных металлов. "Почти все они обнаружены в кургане № 1, а изготовлены на территории империи Ахеменидов. Там же, вероятно, были произведены несколько сосудов из камня и цветного стекла, найденные в Филипповке", — рассказывают в музее.
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкНашивки-розетты, представленные на выставке "Золото сарматских вождей" в Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москве.
Нашивки-розетты, представленные на выставке Золото сарматских вождей в Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москве
Нашивки-розетты, представленные на выставке "Золото сарматских вождей" в Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москве.
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
1 из 4
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкУкрашение (сакральный символ) с фигуркой кабана и привесками в форме личин духов и плодов, представленное на выставке "Золото сарматских вождей" в Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москве.
Украшение (сакральный символ) с фигуркой кабана и привесками в форме личин духов и плодов, представленное на выставке Золото сарматских вождей в Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москве
Украшение (сакральный символ) с фигуркой кабана и привесками в форме личин духов и плодов, представленное на выставке "Золото сарматских вождей" в Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москве.
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
2 из 4
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкСосуд с двумя ручками в виде архаров, представленный на выставке "Золото сарматских вождей" в Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москве.
Сосуд с двумя ручками в виде архаров, представленный на выставке Золото сарматских вождей в Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москве
Сосуд с двумя ручками в виде архаров, представленный на выставке "Золото сарматских вождей" в Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москве.
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
3 из 4
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкПосетительница на выставке "Золото сарматских вождей" в Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москве.
Посетительница на выставке Золото сарматских вождей в Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москве
Посетительница на выставке "Золото сарматских вождей" в Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москве.
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
4 из 4
Нашивки-розетты, представленные на выставке "Золото сарматских вождей" в Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москве.
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
1 из 4
Украшение (сакральный символ) с фигуркой кабана и привесками в форме личин духов и плодов, представленное на выставке "Золото сарматских вождей" в Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москве.
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
2 из 4
Сосуд с двумя ручками в виде архаров, представленный на выставке "Золото сарматских вождей" в Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москве.
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
3 из 4
Посетительница на выставке "Золото сарматских вождей" в Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москве.
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
4 из 4
А еще в этом некрополе нашли доказательства существования обычая татуирования у степных кочевников – три комплекса с инструментами и пигментами. Нанесение рисунка на кожу было связано "с магическими практиками и ритуалами, в которых важную роль играли именно женщины", уточняют в Пушкинском музее.
Предметы из фондов Оренбургского губернаторского историко-краеведческого музея впервые экспонируются за его пределами. "Некоторые из них не выставлялись даже в самой институции были известны только узкому кругу специалистов", — говорится в пресс-релизе. Среди них ритуальный сосуд из кургана № 1 Филипповки I (жертвенный комплекс 2, погребение 5).
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкПредметы для нанесения татуировки, представленные на выставке "Золото сарматских вождей" в Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москве.
Предметы для нанесения татуировки, представленные на выставке Золото сарматских вождей в Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москве
Предметы для нанесения татуировки, представленные на выставке "Золото сарматских вождей" в Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москве.
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
1 из 5
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкФрагменты расшивки свободной накидки-плаща сарматской жрицы, представленные на выставке "Золото сарматских вождей" в Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москве.
Фрагменты расшивки свободной накидки-плаща сарматской жрицы, представленные на выставке Золото сарматских вождей в Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москве
Фрагменты расшивки свободной накидки-плаща сарматской жрицы, представленные на выставке "Золото сарматских вождей" в Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москве.
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
2 из 5
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкПосетительницы на выставке "Золото сарматских вождей" в Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москве.
Посетительницы на выставке Золото сарматских вождей в Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москве
Посетительницы на выставке "Золото сарматских вождей" в Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москве.
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
3 из 5
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкПосетительница у котла с четырьмя ручками на выставке "Золото сарматских вождей" в Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москве.
Посетительница у котла с четырьмя ручками на выставке Золото сарматских вождей в Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москве
Посетительница у котла с четырьмя ручками на выставке "Золото сарматских вождей" в Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москве.
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
4 из 5
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкПосетительница рассматривает сосуд в виде фигуры медведя на выставке "Золото сарматских вождей" в Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москве.
Посетительница рассматривает сосуд в виде фигуры медведя на выставке Золото сарматских вождей в Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москве
Посетительница рассматривает сосуд в виде фигуры медведя на выставке "Золото сарматских вождей" в Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москве.
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
5 из 5
Предметы для нанесения татуировки, представленные на выставке "Золото сарматских вождей" в Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москве.
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
1 из 5
Фрагменты расшивки свободной накидки-плаща сарматской жрицы, представленные на выставке "Золото сарматских вождей" в Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москве.
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
2 из 5
Посетительницы на выставке "Золото сарматских вождей" в Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москве.
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
3 из 5
Посетительница у котла с четырьмя ручками на выставке "Золото сарматских вождей" в Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москве.
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
4 из 5
Посетительница рассматривает сосуд в виде фигуры медведя на выставке "Золото сарматских вождей" в Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москве.
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
5 из 5
Выставка "Золото сарматских вождей" продлится до 23 июля 2023 года.
Ранее сообщалось об открытии выставки "На языке правил и исключений. Наука и искусство" в Еврейском музее и центре толерантности.
Выставка Комикс миссия. Эволюция рисованных историй в России
В Зарядье открылась выставка про эволюцию комиксов в России
22 апреля, 06:00
 
КультураНовости культурыкуда сходитьГосударственный музей изобразительных искусств имени А. С. ПушкинаВыставкичто посмотреть
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала