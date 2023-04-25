В Пушкинском музее впервые показали золото сарматов
В Пушкинском музее открылась выставка "Золото сарматских вождей"
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкДеревянная двухплоскостная фигура оленя, окованная золотыми пластинами, на подставке, покрытой серебряными пластинами, представленная на выставке "Золото сарматских вождей" в Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москве
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. В Пушкинском музее впервые вместе представили памятники Филипповских курганов из фондов Уфимского федерального исследовательского центра РАН и Оренбургского губернаторского историко-краеведческого музея, сообщает пресс-служба институции.
Они были найдены на раскопках в 1986 – 1990, 2004 – 2009 и 2013 – 2014 годах.
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкСосуд с ручкой в виде головы хищника и оковками с изображением лап хищника и голов грифонов, представленный на выставке "Золото сарматских вождей" в Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москве.
Сосуд с ручкой в виде головы хищника и оковками с изображением лап хищника и голов грифонов, представленный на выставке "Золото сарматских вождей" в Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москве.
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© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкПосетительница на выставке "Золото сарматских вождей" в Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москве.
Посетительница на выставке "Золото сарматских вождей" в Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москве.
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© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкШлем, представленный на выставке "Золото сарматских вождей" в Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москве.
Шлем, представленный на выставке "Золото сарматских вождей" в Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москве.
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© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкПосетительница на выставке "Золото сарматских вождей" в Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москве.
Посетительница на выставке "Золото сарматских вождей" в Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москве.
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Сосуд с ручкой в виде головы хищника и оковками с изображением лап хищника и голов грифонов, представленный на выставке "Золото сарматских вождей" в Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москве.
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Посетительница на выставке "Золото сарматских вождей" в Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москве.
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Шлем, представленный на выставке "Золото сарматских вождей" в Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москве.
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Посетительница на выставке "Золото сарматских вождей" в Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москве.
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Сарматы населяли регион Южного Приуралья 2500 — 1600 лет назад. Они были кочевниками, и о их культуре, верованиях и быте можно судить только по захоронениям. Могильники строили разные — в зависимости от статуса. Так, "царские" курганы достигали 18 метров в высоту и 150–200 метров в диаметре.
Посетители увидят доспехи и детали амуниции, мечи, кинжалы, упряжь, одежду, ювелирные украшения и ритуальные предметы.
Также в экспозиции сосуды из драгоценных металлов. "Почти все они обнаружены в кургане № 1, а изготовлены на территории империи Ахеменидов. Там же, вероятно, были произведены несколько сосудов из камня и цветного стекла, найденные в Филипповке", — рассказывают в музее.
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкНашивки-розетты, представленные на выставке "Золото сарматских вождей" в Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москве.
Нашивки-розетты, представленные на выставке "Золото сарматских вождей" в Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москве.
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© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкУкрашение (сакральный символ) с фигуркой кабана и привесками в форме личин духов и плодов, представленное на выставке "Золото сарматских вождей" в Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москве.
Украшение (сакральный символ) с фигуркой кабана и привесками в форме личин духов и плодов, представленное на выставке "Золото сарматских вождей" в Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москве.
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© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкСосуд с двумя ручками в виде архаров, представленный на выставке "Золото сарматских вождей" в Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москве.
Сосуд с двумя ручками в виде архаров, представленный на выставке "Золото сарматских вождей" в Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москве.
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© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкПосетительница на выставке "Золото сарматских вождей" в Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москве.
Посетительница на выставке "Золото сарматских вождей" в Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москве.
4 из 4
Нашивки-розетты, представленные на выставке "Золото сарматских вождей" в Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москве.
1 из 4
Украшение (сакральный символ) с фигуркой кабана и привесками в форме личин духов и плодов, представленное на выставке "Золото сарматских вождей" в Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москве.
2 из 4
Сосуд с двумя ручками в виде архаров, представленный на выставке "Золото сарматских вождей" в Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москве.
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Посетительница на выставке "Золото сарматских вождей" в Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москве.
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А еще в этом некрополе нашли доказательства существования обычая татуирования у степных кочевников – три комплекса с инструментами и пигментами. Нанесение рисунка на кожу было связано "с магическими практиками и ритуалами, в которых важную роль играли именно женщины", уточняют в Пушкинском музее.
Предметы из фондов Оренбургского губернаторского историко-краеведческого музея впервые экспонируются за его пределами. "Некоторые из них не выставлялись даже в самой институции были известны только узкому кругу специалистов", — говорится в пресс-релизе. Среди них ритуальный сосуд из кургана № 1 Филипповки I (жертвенный комплекс 2, погребение 5).
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкПредметы для нанесения татуировки, представленные на выставке "Золото сарматских вождей" в Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москве.
Предметы для нанесения татуировки, представленные на выставке "Золото сарматских вождей" в Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москве.
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© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкФрагменты расшивки свободной накидки-плаща сарматской жрицы, представленные на выставке "Золото сарматских вождей" в Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москве.
Фрагменты расшивки свободной накидки-плаща сарматской жрицы, представленные на выставке "Золото сарматских вождей" в Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москве.
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© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкПосетительницы на выставке "Золото сарматских вождей" в Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москве.
Посетительницы на выставке "Золото сарматских вождей" в Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москве.
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© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкПосетительница у котла с четырьмя ручками на выставке "Золото сарматских вождей" в Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москве.
Посетительница у котла с четырьмя ручками на выставке "Золото сарматских вождей" в Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москве.
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© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкПосетительница рассматривает сосуд в виде фигуры медведя на выставке "Золото сарматских вождей" в Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москве.
Посетительница рассматривает сосуд в виде фигуры медведя на выставке "Золото сарматских вождей" в Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москве.
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Предметы для нанесения татуировки, представленные на выставке "Золото сарматских вождей" в Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москве.
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Фрагменты расшивки свободной накидки-плаща сарматской жрицы, представленные на выставке "Золото сарматских вождей" в Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москве.
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Посетительницы на выставке "Золото сарматских вождей" в Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москве.
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Посетительница у котла с четырьмя ручками на выставке "Золото сарматских вождей" в Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москве.
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Посетительница рассматривает сосуд в виде фигуры медведя на выставке "Золото сарматских вождей" в Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москве.
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Выставка "Золото сарматских вождей" продлится до 23 июля 2023 года.
Ранее сообщалось об открытии выставки "На языке правил и исключений. Наука и искусство" в Еврейском музее и центре толерантности.