https://ria.ru/20230425/vystavka-1867377336.html

В Пушкинском музее впервые показали золото сарматов

В Пушкинском музее впервые показали золото сарматов - РИА Новости, 25.04.2023

В Пушкинском музее впервые показали золото сарматов

В Пушкинском музее впервые вместе представили памятники Филипповских курганов из фондов Уфимского федерального исследовательского центра РАН и Оренбургского... РИА Новости, 25.04.2023

2023-04-25T06:00

2023-04-25T06:00

2023-04-25T08:48

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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. В Пушкинском музее впервые вместе представили памятники Филипповских курганов из фондов Уфимского федерального исследовательского центра РАН и Оренбургского губернаторского историко-краеведческого музея, сообщает пресс-служба институции. Они были найдены на раскопках в 1986 – 1990, 2004 – 2009 и 2013 – 2014 годах. Сарматы населяли регион Южного Приуралья 2500 — 1600 лет назад. Они были кочевниками, и о их культуре, верованиях и быте можно судить только по захоронениям. Могильники строили разные — в зависимости от статуса. Так, "царские" курганы достигали 18 метров в высоту и 150–200 метров в диаметре. Посетители увидят доспехи и детали амуниции, мечи, кинжалы, упряжь, одежду, ювелирные украшения и ритуальные предметы. Также в экспозиции сосуды из драгоценных металлов. "Почти все они обнаружены в кургане № 1, а изготовлены на территории империи Ахеменидов. Там же, вероятно, были произведены несколько сосудов из камня и цветного стекла, найденные в Филипповке", — рассказывают в музее.А еще в этом некрополе нашли доказательства существования обычая татуирования у степных кочевников – три комплекса с инструментами и пигментами. Нанесение рисунка на кожу было связано "с магическими практиками и ритуалами, в которых важную роль играли именно женщины", уточняют в Пушкинском музее.Предметы из фондов Оренбургского губернаторского историко-краеведческого музея впервые экспонируются за его пределами. "Некоторые из них не выставлялись даже в самой институции были известны только узкому кругу специалистов", — говорится в пресс-релизе. Среди них ритуальный сосуд из кургана № 1 Филипповки I (жертвенный комплекс 2, погребение 5). Выставка "Золото сарматских вождей" продлится до 23 июля 2023 года. Ранее сообщалось об открытии выставки "На языке правил и исключений. Наука и искусство" в Еврейском музее и центре толерантности.

https://ria.ru/20230422/vystavka-1866871747.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, куда сходить , государственный музей изобразительных искусств имени а. с. пушкина, выставки, что посмотреть