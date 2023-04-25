https://ria.ru/20230425/volgograd-1867505870.html

На фасад медуниверситета в Волгограде вернут барельеф Сталина

На фасад медуниверситета в Волгограде вернут барельеф Сталина - РИА Новости, 25.04.2023

На фасад медуниверситета в Волгограде вернут барельеф Сталина

Барельеф Иосифа Сталина вернут на фасад Волгоградского государственного медицинского университета (ВолГМУ) в рамках восстановления исторического вида здания,... РИА Новости, 25.04.2023

2023-04-25T10:14

2023-04-25T10:14

2023-04-25T10:14

городское хозяйство москвы

волгоград

энгельс

иосиф сталин (джугашвили)

общество

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ВОЛГОГРАД, 25 апр – РИА Новости. Барельеф Иосифа Сталина вернут на фасад Волгоградского государственного медицинского университета (ВолГМУ) в рамках восстановления исторического вида здания, сообщил РИА Новости в пресс-секретарь вуза Дмитрий Трофимов. Главный корпус ВолГМУ с 1961 года занимает бывшую партийную школу в самом центре Волгограда. По словам собеседника агентства, изначально на фасаде здания были размещены четыре барельефа - Маркса, Энгельса, Ленина и Сталина, но в годы развенчания культа личности изображение последнего было убрано. По информации Трофимова, в 2019 году был создан проект реставрации здания, тогда архитектор Сергей Сена предложил нанести контур барельефа Сталина с памятной табличкой. Проект прошел экспертизу. По словам Трофимова, в понедельник работы по реставрации фасада начались, планируется заменить покрытие карниза, восстановить балюстраду и контур бюста вождя. "Речь идет именно о реставрации исторического здания памятника архитектуры - придании ему первоначального облика. Барельеф Сталина - это часть художественного замысла архитекторов Левитана и Симбирцева, реализованного в 1953 году, так же, как и надпись "Сталин" на открытых книгах капителей колонн", - сообщил Трофимов. Он отметил, что также починят крышу и водостоки, восстановят слуховые окна, установят новые уличные светильники.

https://ria.ru/20230201/byusty-1849094878.html

https://ria.ru/20230417/rzhd-1865757299.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

городское хозяйство москвы, волгоград, энгельс, иосиф сталин (джугашвили), общество