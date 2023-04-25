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На фасад медуниверситета в Волгограде вернут барельеф Сталина - РИА Новости, 25.04.2023
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10:14 25.04.2023
https://ria.ru/20230425/volgograd-1867505870.html
На фасад медуниверситета в Волгограде вернут барельеф Сталина
На фасад медуниверситета в Волгограде вернут барельеф Сталина - РИА Новости, 25.04.2023
На фасад медуниверситета в Волгограде вернут барельеф Сталина
Барельеф Иосифа Сталина вернут на фасад Волгоградского государственного медицинского университета (ВолГМУ) в рамках восстановления исторического вида здания,... РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T10:14
2023-04-25T10:14
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волгоград
энгельс
иосиф сталин (джугашвили)
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ВОЛГОГРАД, 25 апр – РИА Новости. Барельеф Иосифа Сталина вернут на фасад Волгоградского государственного медицинского университета (ВолГМУ) в рамках восстановления исторического вида здания, сообщил РИА Новости в пресс-секретарь вуза Дмитрий Трофимов. Главный корпус ВолГМУ с 1961 года занимает бывшую партийную школу в самом центре Волгограда. По словам собеседника агентства, изначально на фасаде здания были размещены четыре барельефа - Маркса, Энгельса, Ленина и Сталина, но в годы развенчания культа личности изображение последнего было убрано. По информации Трофимова, в 2019 году был создан проект реставрации здания, тогда архитектор Сергей Сена предложил нанести контур барельефа Сталина с памятной табличкой. Проект прошел экспертизу. По словам Трофимова, в понедельник работы по реставрации фасада начались, планируется заменить покрытие карниза, восстановить балюстраду и контур бюста вождя. "Речь идет именно о реставрации исторического здания памятника архитектуры - придании ему первоначального облика. Барельеф Сталина - это часть художественного замысла архитекторов Левитана и Симбирцева, реализованного в 1953 году, так же, как и надпись "Сталин" на открытых книгах капителей колонн", - сообщил Трофимов. Он отметил, что также починят крышу и водостоки, восстановят слуховые окна, установят новые уличные светильники.
https://ria.ru/20230201/byusty-1849094878.html
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городское хозяйство москвы, волгоград, энгельс, иосиф сталин (джугашвили), общество
Городское хозяйство Москвы, Волгоград, Энгельс, Иосиф Сталин (Джугашвили), Общество
На фасад медуниверситета в Волгограде вернут барельеф Сталина

Барельеф Сталина вернут на фасад медуниверситета в Волгограде ради исторического вида

© Фото : ВолгГМУРаботы по капитальному ремонту фасада и кровли главного учебного корпуса Волгоградского государственного медицинского университета
Работы по капитальному ремонту фасада и кровли главного учебного корпуса Волгоградского государственного медицинского университета - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
© Фото : ВолгГМУ
Работы по капитальному ремонту фасада и кровли главного учебного корпуса Волгоградского государственного медицинского университета
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ВОЛГОГРАД, 25 апр – РИА Новости. Барельеф Иосифа Сталина вернут на фасад Волгоградского государственного медицинского университета (ВолГМУ) в рамках восстановления исторического вида здания, сообщил РИА Новости в пресс-секретарь вуза Дмитрий Трофимов.
Главный корпус ВолГМУ с 1961 года занимает бывшую партийную школу в самом центре Волгограда. По словам собеседника агентства, изначально на фасаде здания были размещены четыре барельефа - Маркса, Энгельса, Ленина и Сталина, но в годы развенчания культа личности изображение последнего было убрано. По информации Трофимова, в 2019 году был создан проект реставрации здания, тогда архитектор Сергей Сена предложил нанести контур барельефа Сталина с памятной табличкой. Проект прошел экспертизу.
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По словам Трофимова, в понедельник работы по реставрации фасада начались, планируется заменить покрытие карниза, восстановить балюстраду и контур бюста вождя.
"Речь идет именно о реставрации исторического здания памятника архитектуры - придании ему первоначального облика. Барельеф Сталина - это часть художественного замысла архитекторов Левитана и Симбирцева, реализованного в 1953 году, так же, как и надпись "Сталин" на открытых книгах капителей колонн", - сообщил Трофимов.
Он отметил, что также починят крышу и водостоки, восстановят слуховые окна, установят новые уличные светильники.
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