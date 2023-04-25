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В Госдуме предложили ввести новый праздник - РИА Новости, 25.04.2023
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13:15 25.04.2023 (обновлено: 13:27 25.04.2023)
https://ria.ru/20230425/voenkory-1867572821.html
В Госдуме предложили ввести новый праздник
В Госдуме предложили ввести новый праздник - РИА Новости, 25.04.2023
В Госдуме предложили ввести новый праздник
Депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов (СРЗП) обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой дать поручение об объявлении 25 апреля ежегодным Днем военного РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T13:15
2023-04-25T13:27
праздник
россия
общество
владимир путин
госдума рф
партия "справедливая россия - за правду"
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов (СРЗП) обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой дать поручение об объявлении 25 апреля ежегодным Днем военного корреспондента, копия обращения есть в распоряжении РИА Новости. Ранее во вторник вдова военкора Владлена Татарского (настоящее имя - Максим Фомин) Валерия сообщила в его телеграм-канале, что хочет основать фонд имени своего погибшего мужа, а также выразила надежду на появление в РФ Дня военкора, предложив в качестве даты день рождения Татарского. "Прошу Вас поддержать инициативу и по возможности дать поручение компетентным органам об... объявлении 25 апреля ежегодным Днем военного корреспондента", - говорится в обращении Кузнецова к Путину. Кузнецов также попросил учредить премию "за лучшую военную прозу и публицистику имени Владлена Татарского". Владлен Татарский (настоящее имя - Максим Фомин) погиб 2 апреля на творческом вечере в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге - взорвалась бомба, вмонтированная в подаренную ему Дарьей Треповой статуэтку. ФСБ сообщала, что второй непосредственный участник подготовки теракта - это член диверсионно-террористической группы гражданин Украины Юрий Денисов, передавший Треповой взрывное устройство через экспресс-доставку, замаскировав его под гипсовый бюст военкора. Кроме того, по данным ФСБ, Трепова совершила теракт после призывов руководства "Фонда борьбы с коррупцией"* Леонида Волкова** и Ивана Жданова** о необходимости ведения подрывной деятельности в России с целью изменения конституционного строя "любыми доступными способами".* Запрещенная в России экстремистская организация-иноагент.** Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.
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праздник, россия, общество, владимир путин, госдума рф, партия "справедливая россия - за правду"
Праздник, Россия, Общество, Владимир Путин, Госдума РФ, Партия "Справедливая Россия - за правду"
В Госдуме предложили ввести новый праздник

Депутат от СРЗП Кузнецов попросил Путина объявить 25 апреля Днем военного корреспондента

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы России
Здание Государственной Думы России - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Государственной Думы России. Архивное фото
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов (СРЗП) обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой дать поручение об объявлении 25 апреля ежегодным Днем военного корреспондента, копия обращения есть в распоряжении РИА Новости.
Ранее во вторник вдова военкора Владлена Татарского (настоящее имя - Максим Фомин) Валерия сообщила в его телеграм-канале, что хочет основать фонд имени своего погибшего мужа, а также выразила надежду на появление в РФ Дня военкора, предложив в качестве даты день рождения Татарского.
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"Прошу Вас поддержать инициативу и по возможности дать поручение компетентным органам об... объявлении 25 апреля ежегодным Днем военного корреспондента", - говорится в обращении Кузнецова к Путину.
Кузнецов также попросил учредить премию "за лучшую военную прозу и публицистику имени Владлена Татарского".
Владлен Татарский (настоящее имя - Максим Фомин) погиб 2 апреля на творческом вечере в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге - взорвалась бомба, вмонтированная в подаренную ему Дарьей Треповой статуэтку. ФСБ сообщала, что второй непосредственный участник подготовки теракта - это член диверсионно-террористической группы гражданин Украины Юрий Денисов, передавший Треповой взрывное устройство через экспресс-доставку, замаскировав его под гипсовый бюст военкора.
Кроме того, по данным ФСБ, Трепова совершила теракт после призывов руководства "Фонда борьбы с коррупцией"* Леонида Волкова** и Ивана Жданова** о необходимости ведения подрывной деятельности в России с целью изменения конституционного строя "любыми доступными способами".
* Запрещенная в России экстремистская организация-иноагент.
** Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.
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