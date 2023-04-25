https://ria.ru/20230425/voenkory-1867572821.html

В Госдуме предложили ввести новый праздник

В Госдуме предложили ввести новый праздник - РИА Новости, 25.04.2023

В Госдуме предложили ввести новый праздник

Депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов (СРЗП) обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой дать поручение об объявлении 25 апреля ежегодным Днем военного РИА Новости, 25.04.2023

2023-04-25T13:15

2023-04-25T13:15

2023-04-25T13:27

праздник

россия

общество

владимир путин

госдума рф

партия "справедливая россия - за правду"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787169950_0:206:3072:1934_1920x0_80_0_0_8f530c6421e6a5ad16f0ca9f9c144d18.jpg

МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов (СРЗП) обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой дать поручение об объявлении 25 апреля ежегодным Днем военного корреспондента, копия обращения есть в распоряжении РИА Новости. Ранее во вторник вдова военкора Владлена Татарского (настоящее имя - Максим Фомин) Валерия сообщила в его телеграм-канале, что хочет основать фонд имени своего погибшего мужа, а также выразила надежду на появление в РФ Дня военкора, предложив в качестве даты день рождения Татарского. "Прошу Вас поддержать инициативу и по возможности дать поручение компетентным органам об... объявлении 25 апреля ежегодным Днем военного корреспондента", - говорится в обращении Кузнецова к Путину. Кузнецов также попросил учредить премию "за лучшую военную прозу и публицистику имени Владлена Татарского". Владлен Татарский (настоящее имя - Максим Фомин) погиб 2 апреля на творческом вечере в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге - взорвалась бомба, вмонтированная в подаренную ему Дарьей Треповой статуэтку. ФСБ сообщала, что второй непосредственный участник подготовки теракта - это член диверсионно-террористической группы гражданин Украины Юрий Денисов, передавший Треповой взрывное устройство через экспресс-доставку, замаскировав его под гипсовый бюст военкора. Кроме того, по данным ФСБ, Трепова совершила теракт после призывов руководства "Фонда борьбы с коррупцией"* Леонида Волкова** и Ивана Жданова** о необходимости ведения подрывной деятельности в России с целью изменения конституционного строя "любыми доступными способами".* Запрещенная в России экстремистская организация-иноагент.** Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.

https://radiosputnik.ria.ru/20230424/peskov-1867457171.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221230/prazdniki-1842467423.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

праздник, россия, общество, владимир путин, госдума рф, партия "справедливая россия - за правду"