В Госдуме предложили ввести новый праздник
Депутат от СРЗП Кузнецов попросил Путина объявить 25 апреля Днем военного корреспондента
Здание Государственной Думы России. Архивное фото
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов (СРЗП) обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой дать поручение об объявлении 25 апреля ежегодным Днем военного корреспондента, копия обращения есть в распоряжении РИА Новости.
Ранее во вторник вдова военкора Владлена Татарского (настоящее имя - Максим Фомин) Валерия сообщила в его телеграм-канале, что хочет основать фонд имени своего погибшего мужа, а также выразила надежду на появление в РФ Дня военкора, предложив в качестве даты день рождения Татарского.
"Прошу Вас поддержать инициативу и по возможности дать поручение компетентным органам об... объявлении 25 апреля ежегодным Днем военного корреспондента", - говорится в обращении Кузнецова к Путину.
Кузнецов также попросил учредить премию "за лучшую военную прозу и публицистику имени Владлена Татарского".
Владлен Татарский (настоящее имя - Максим Фомин) погиб 2 апреля на творческом вечере в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге - взорвалась бомба, вмонтированная в подаренную ему Дарьей Треповой статуэтку. ФСБ сообщала, что второй непосредственный участник подготовки теракта - это член диверсионно-террористической группы гражданин Украины Юрий Денисов, передавший Треповой взрывное устройство через экспресс-доставку, замаскировав его под гипсовый бюст военкора.
Кроме того, по данным ФСБ, Трепова совершила теракт после призывов руководства "Фонда борьбы с коррупцией"* Леонида Волкова** и Ивана Жданова** о необходимости ведения подрывной деятельности в России с целью изменения конституционного строя "любыми доступными способами".
* Запрещенная в России экстремистская организация-иноагент.
** Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.