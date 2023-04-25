https://ria.ru/20230425/veypy-1867528013.html

Комитет Совфеда поддержал закон о запрете продажи вейпов несовершеннолетним

Комитет Совфеда поддержал закон о запрете продажи вейпов несовершеннолетним - РИА Новости, 25.04.2023

Комитет Совфеда поддержал закон о запрете продажи вейпов несовершеннолетним

Комитет Совфеда по социальной политике единогласно поддержал закон о запрете продажи вейпов несовершеннолетним на заседании комитета во вторник, передаёт... РИА Новости, 25.04.2023

2023-04-25T11:10

2023-04-25T11:10

2023-04-25T11:10

андрей чернышов

совет федерации рф

общество

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Комитет Совфеда по социальной политике единогласно поддержал закон о запрете продажи вейпов несовершеннолетним на заседании комитета во вторник, передаёт корреспондент РИА Новости. "В последнее время это явление (курение вейпов несовершеннолетними) начало носить столь массовый характер, что мы как законодатели не можем не реагировать... Коллеги, подготовлен проект заключения комитета с рекомендацией Совету Федерации одобрить закон, так как актуальность его принятия, мне кажется, не вызывает никаких сомнений" - сказал член комитета Андрей Чернышев. Законом вводится запрет на оборот никотинсодержащей жидкости с добавлением ароматизаторов и добавок, усиливающих никотиновую зависимость, а также устанавливается минимальная цена на никотинсодержащую продукцию. Также устанавливается запрет на продажу вейпов на ярмарках, выставках, путем развозной и разносной торговли, дистанционным способом, с использованием автоматов. Вейпы можно будет продавать лишь в розничных магазинах, но в целях ограничения доступа детей к информации о такой продукции запрещается их открытая выкладка и демонстрация. При продаже вейпов также запрещается предоставление скидок на них. В рекламе запрещается демонстрация процессов потребления никотинсодержащей продукции с использованием вейпов.

https://ria.ru/20230418/veyp-1866132468.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

андрей чернышов, совет федерации рф, общество