https://ria.ru/20230425/uroki-1867581594.html
Уроки о Курской битве пройдут в Кузбассе по поручению Цивилева
Уроки о Курской битве пройдут в Кузбассе по поручению Цивилева - РИА Новости, 25.04.2023
Уроки о Курской битве пройдут в Кузбассе по поручению Цивилева
Уроки, посвященные Курской битве, пройдут в школах, вузах и техникумах Кузбасса по поручению губернатора Сергея Цивилева, сообщает пресс-служба правительства... РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T13:49
2023-04-25T13:49
2023-04-25T13:49
сергей цивилев
кемеровская область
кемерово
курская битва
великая отечественная война (1941-1945)
день победы
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КЕМЕРОВО, 25 апр - РИА Новости. Уроки, посвященные Курской битве, пройдут в школах, вузах и техникумах Кузбасса по поручению губернатора Сергея Цивилева, сообщает пресс-служба правительства региона. Уточняется, что на уроках педагоги расскажут школьникам и студентам о героических событиях битвы, проходившей с 5 июля по 23 августа 1943 года, используя кадры хроники Великой Отечественной войны. В сражении участвовали более 4 миллионов человек, около 70 тысяч орудий и минометов, более 13 тысяч танков и самоходных орудий, около 12 тысяч боевых самолетов. Дополнением к классным часам станут книжные выставки о битве на Курской дуге и выставки рисунков "Курская битва. Знать и помнить". Кроме того, пройдут просмотры художественных и научно-популярных фильмов "Курская битва... и плавилась броня", "Битва под Прохоровкой", "Экипаж машины боевой". Глава региона напомнил, что именно Кузбасс открытием Мемориала Воину-Освободителю в ноябре прошлого года дал старт всероссийским торжествам, посвященным победам в Сталинградской и Курской битвах. На этом событии присутствовали губернаторы Курской и Волгоградской областей. Они привезли священную землю с мест боев, которую заложили в мемориальный комплекс. Кузбасская делегация в ответ высадила в прошлом году 300 кедров у Мамаева кургана в Волгограде, а весной этого года 300 кедров будут высажены в районе боев Курской битвы.
https://ria.ru/20230425/tsivilev-1867580477.html
кемеровская область
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей цивилев, кемеровская область, кемерово, курская битва, великая отечественная война (1941-1945), день победы
Сергей Цивилев, Кемеровская область, Кемерово, Курская битва, Великая Отечественная война (1941-1945), День Победы
КЕМЕРОВО, 25 апр - РИА Новости. Уроки, посвященные Курской битве, пройдут в школах, вузах и техникумах Кузбасса по поручению губернатора Сергея Цивилева, сообщает пресс-служба правительства региона.
«
"Губернатор Сергей Цивилев поручил провести во всех школах, вузах и техникумах региона уроки истории и классные часы "Бесконечно сердцу дорога Курская Великая дуга", посвященные 80-летию победы советских солдат в одном из ключевых сражений Великой Отечественной войны", - говорится в сообщении.
Уточняется, что на уроках педагоги расскажут школьникам и студентам о героических событиях битвы, проходившей с 5 июля по 23 августа 1943 года, используя кадры хроники Великой Отечественной войны. В сражении участвовали более 4 миллионов человек, около 70 тысяч орудий и минометов, более 13 тысяч танков и самоходных орудий, около 12 тысяч боевых самолетов.
Дополнением к классным часам станут книжные выставки о битве на Курской дуге и выставки рисунков "Курская битва. Знать и помнить". Кроме того, пройдут просмотры художественных и научно-популярных фильмов "Курская битва... и плавилась броня", "Битва под Прохоровкой", "Экипаж машины боевой".
«
"Патриотическая работа с молодежью - важнейшее направление, особенно сейчас, когда западные пропагандисты пытаются переписать историю и вымарать из нее героические победы советского народа. Наш регион принимает активное участие во всероссийских мероприятиях, посвященных 80-летию победы в Курской битве, которая стала одним из ключевых сражений Великой Отечественной войны. Об этом должен знать каждый наш школьник и студент", - цитирует пресс-служба Цивилева.
Глава региона напомнил, что именно Кузбасс открытием Мемориала Воину-Освободителю в ноябре прошлого года дал старт всероссийским торжествам, посвященным победам в Сталинградской и Курской битвах. На этом событии присутствовали губернаторы Курской и Волгоградской областей
. Они привезли священную землю с мест боев, которую заложили в мемориальный комплекс. Кузбасская делегация в ответ высадила в прошлом году 300 кедров у Мамаева кургана в Волгограде
, а весной этого года 300 кедров будут высажены в районе боев Курской битвы.
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