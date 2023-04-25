https://ria.ru/20230425/uroki-1867581594.html

Уроки о Курской битве пройдут в Кузбассе по поручению Цивилева

Уроки о Курской битве пройдут в Кузбассе по поручению Цивилева - РИА Новости, 25.04.2023

Уроки о Курской битве пройдут в Кузбассе по поручению Цивилева

Уроки, посвященные Курской битве, пройдут в школах, вузах и техникумах Кузбасса по поручению губернатора Сергея Цивилева, сообщает пресс-служба правительства... РИА Новости, 25.04.2023

2023-04-25T13:49

2023-04-25T13:49

2023-04-25T13:49

сергей цивилев

кемеровская область

кемерово

курская битва

великая отечественная война (1941-1945)

день победы

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КЕМЕРОВО, 25 апр - РИА Новости. Уроки, посвященные Курской битве, пройдут в школах, вузах и техникумах Кузбасса по поручению губернатора Сергея Цивилева, сообщает пресс-служба правительства региона. Уточняется, что на уроках педагоги расскажут школьникам и студентам о героических событиях битвы, проходившей с 5 июля по 23 августа 1943 года, используя кадры хроники Великой Отечественной войны. В сражении участвовали более 4 миллионов человек, около 70 тысяч орудий и минометов, более 13 тысяч танков и самоходных орудий, около 12 тысяч боевых самолетов. Дополнением к классным часам станут книжные выставки о битве на Курской дуге и выставки рисунков "Курская битва. Знать и помнить". Кроме того, пройдут просмотры художественных и научно-популярных фильмов "Курская битва... и плавилась броня", "Битва под Прохоровкой", "Экипаж машины боевой". Глава региона напомнил, что именно Кузбасс открытием Мемориала Воину-Освободителю в ноябре прошлого года дал старт всероссийским торжествам, посвященным победам в Сталинградской и Курской битвах. На этом событии присутствовали губернаторы Курской и Волгоградской областей. Они привезли священную землю с мест боев, которую заложили в мемориальный комплекс. Кузбасская делегация в ответ высадила в прошлом году 300 кедров у Мамаева кургана в Волгограде, а весной этого года 300 кедров будут высажены в районе боев Курской битвы.

https://ria.ru/20230425/tsivilev-1867580477.html

кемеровская область

кемерово

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Алёна Пава

сергей цивилев, кемеровская область, кемерово, курская битва, великая отечественная война (1941-1945), день победы