https://ria.ru/20230425/ukraina-1867591096.html

В Киеве посетовали на разногласия в НАТО по вопросу членства Украины

В Киеве посетовали на разногласия в НАТО по вопросу членства Украины - РИА Новости, 25.04.2023

В Киеве посетовали на разногласия в НАТО по вопросу членства Украины

В Европе и США нет единства по вопросу присоединения Украины к НАТО, заявила оппозиционный депутат Рады Иванна Климпуш-Цинцадзе, которая занимала пост... РИА Новости, 25.04.2023

2023-04-25T13:57

2023-04-25T13:57

2023-04-25T14:00

в мире

украина

иванна климпуш-цинцадзе

верховная рада украины

нато

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сша

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МОСКВА, 25 апр – РИА Новости. В Европе и США нет единства по вопросу присоединения Украины к НАТО, заявила оппозиционный депутат Рады Иванна Климпуш-Цинцадзе, которая занимала пост вице-премьера в правительстве экс-президента Петра Порошенко. "Они дали понять, что у них есть другие приоритеты и им необходимо единство в альянсе – и что по этому вопросу единства нет", - сказала она изданию Politico. При этом, как отмечается в статье, это противоречит недавнему высказыванию генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что все союзники по НАТО согласны с тем, что Украина должна стать членом альянса. Многие украинские чиновники, посетившие в марте Саммит за демократию, прошедший в Вашингтоне, в том числе Климпуш-Цинцадзе, выразили беспокойство по поводу "продолжения того же уровня поддержки Украины со стороны США после этого финансового года", пишет издание. Кроме того, депутат заявила, что вернулась на Украину без ответа на вопрос о том, как президентская кампания на выборах в США может повлиять на поддержку Киеву, и отметила отсутствие "ясного позитивного понимания по вопросу будущего членства Украины в НАТО". Климпуш-Цинцадзе и её коллеги осознают, что принятие многих жизненно важных решений со стороны США, а также Франции и Германии откладывается, так как Запад хочет сначала увидеть, как будет развиваться контрнаступление украинских сил, и в случае неудачи стимулировать переговоры, говорится в статье. Ранее украинский посол в Британии и бывший глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что НАТО должна умолять Украину присоединиться к альянсу на фоне успехов украинской армии в противостоянии России. В конце сентября 2022 года Владимир Зеленский заявил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. Проведение такой процедуры сейчас несвоевременно, заметил позже помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. Столтенберг, комментируя заявление Зеленского, признал неизменную позицию блока о праве каждой страны на определение своего пути и о политике "открытых дверей", однако подчеркнул, что альянс сконцентрирует усилия на оказании помощи Киеву в самозащите. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле слышали просьбу Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на нее. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине.

https://ria.ru/20230421/nato-1866913737.html

https://ria.ru/20230422/nato-1867065725.html

https://ria.ru/20230417/nato-1865679063.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, иванна климпуш-цинцадзе, верховная рада украины, нато, евросоюз, сша