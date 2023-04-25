https://ria.ru/20230425/ukraina-1867492056.html
В ЛНР рассказали о потерях ВСУ из-за разборок между подразделениями
В ЛНР рассказали о потерях ВСУ из-за разборок между подразделениями - РИА Новости, 25.04.2023
В ЛНР рассказали о потерях ВСУ из-за разборок между подразделениями
Украинские силовики несут небоевые потери в результате разборок между подразделениями на донецком направлении, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T08:33
2023-04-25T08:33
2023-04-25T08:33
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
константиновка
андрей марочко
служба безопасности украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0b/1864605712_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0eafa6a5952d9cc3e2eb24cf8e8bf0cd.jpg
ЛУГАНСК, 25 апр - РИА Новости. Украинские силовики несут небоевые потери в результате разборок между подразделениями на донецком направлении, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В населенном пункте Константиновка между украинскими националистами и грузинскими наемниками возник конфликт на почве того, что украинское командование в приказном порядке заставило радикалов предоставить грузинам обжитый и хорошо оборудованный ими ПВД. Когда наемники приехали, завязалась словесная перепалка, переросшая в перестрелку " - рассказал эксперт, ссылаясь на собственные источники. По словам собеседника агентства, в результате перестрелки потери украинских сил составили около 10 человек, из которых 3 безвозвратные. По факту инцидента возбуждено уголовное дело, работает военная прокуратура и СБУ, добавил он.
https://ria.ru/20230425/ukraina-1867464036.html
луганская народная республика
константиновка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0b/1864605712_154:0:2885:2048_1920x0_80_0_0_11ee972afc7fc1f83042b20387537888.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, луганская народная республика, константиновка, андрей марочко, служба безопасности украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Луганская Народная Республика, Константиновка, Андрей Марочко, Служба безопасности Украины
В ЛНР рассказали о потерях ВСУ из-за разборок между подразделениями
Марочко: ВСУ несут небоевые потери из-за разборок между подразделениями