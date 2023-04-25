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В ЛНР рассказали о потерях ВСУ из-за разборок между подразделениями - РИА Новости, 25.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:33 25.04.2023
https://ria.ru/20230425/ukraina-1867492056.html
В ЛНР рассказали о потерях ВСУ из-за разборок между подразделениями
В ЛНР рассказали о потерях ВСУ из-за разборок между подразделениями - РИА Новости, 25.04.2023
В ЛНР рассказали о потерях ВСУ из-за разборок между подразделениями
Украинские силовики несут небоевые потери в результате разборок между подразделениями на донецком направлении, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T08:33
2023-04-25T08:33
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
константиновка
андрей марочко
служба безопасности украины
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ЛУГАНСК, 25 апр - РИА Новости. Украинские силовики несут небоевые потери в результате разборок между подразделениями на донецком направлении, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В населенном пункте Константиновка между украинскими националистами и грузинскими наемниками возник конфликт на почве того, что украинское командование в приказном порядке заставило радикалов предоставить грузинам обжитый и хорошо оборудованный ими ПВД. Когда наемники приехали, завязалась словесная перепалка, переросшая в перестрелку " - рассказал эксперт, ссылаясь на собственные источники. По словам собеседника агентства, в результате перестрелки потери украинских сил составили около 10 человек, из которых 3 безвозвратные. По факту инцидента возбуждено уголовное дело, работает военная прокуратура и СБУ, добавил он.
https://ria.ru/20230425/ukraina-1867464036.html
луганская народная республика
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в мире, луганская народная республика, константиновка, андрей марочко, служба безопасности украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Луганская Народная Республика, Константиновка, Андрей Марочко, Служба безопасности Украины
В ЛНР рассказали о потерях ВСУ из-за разборок между подразделениями

Марочко: ВСУ несут небоевые потери из-за разборок между подразделениями

© AP Photo / LIBKOSСолдаты ВСУ под Авдеевкой
Солдаты ВСУ под Авдеевкой - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
© AP Photo / LIBKOS
Солдаты ВСУ под Авдеевкой. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 25 апр - РИА Новости. Украинские силовики несут небоевые потери в результате разборок между подразделениями на донецком направлении, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
"В населенном пункте Константиновка между украинскими националистами и грузинскими наемниками возник конфликт на почве того, что украинское командование в приказном порядке заставило радикалов предоставить грузинам обжитый и хорошо оборудованный ими ПВД. Когда наемники приехали, завязалась словесная перепалка, переросшая в перестрелку " - рассказал эксперт, ссылаясь на собственные источники.
По словам собеседника агентства, в результате перестрелки потери украинских сил составили около 10 человек, из которых 3 безвозвратные. По факту инцидента возбуждено уголовное дело, работает военная прокуратура и СБУ, добавил он.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛуганская Народная РеспубликаКонстантиновкаАндрей МарочкоСлужба безопасности Украины
 
 
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