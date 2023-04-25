https://ria.ru/20230425/ukraina-1867492056.html

В ЛНР рассказали о потерях ВСУ из-за разборок между подразделениями

В ЛНР рассказали о потерях ВСУ из-за разборок между подразделениями - РИА Новости, 25.04.2023

В ЛНР рассказали о потерях ВСУ из-за разборок между подразделениями

Украинские силовики несут небоевые потери в результате разборок между подразделениями на донецком направлении, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник РИА Новости, 25.04.2023

2023-04-25T08:33

2023-04-25T08:33

2023-04-25T08:33

специальная военная операция на украине

в мире

луганская народная республика

константиновка

андрей марочко

служба безопасности украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0b/1864605712_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0eafa6a5952d9cc3e2eb24cf8e8bf0cd.jpg

ЛУГАНСК, 25 апр - РИА Новости. Украинские силовики несут небоевые потери в результате разборок между подразделениями на донецком направлении, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В населенном пункте Константиновка между украинскими националистами и грузинскими наемниками возник конфликт на почве того, что украинское командование в приказном порядке заставило радикалов предоставить грузинам обжитый и хорошо оборудованный ими ПВД. Когда наемники приехали, завязалась словесная перепалка, переросшая в перестрелку " - рассказал эксперт, ссылаясь на собственные источники. По словам собеседника агентства, в результате перестрелки потери украинских сил составили около 10 человек, из которых 3 безвозвратные. По факту инцидента возбуждено уголовное дело, работает военная прокуратура и СБУ, добавил он.

https://ria.ru/20230425/ukraina-1867464036.html

луганская народная республика

константиновка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, луганская народная республика, константиновка, андрей марочко, служба безопасности украины