https://ria.ru/20230425/tury-1867502881.html

Эксперты рассказали, какие туры купили россияне на майские праздники

Эксперты рассказали, какие туры купили россияне на майские праздники - РИА Новости, 25.04.2023

Эксперты рассказали, какие туры купили россияне на майские праздники

Туроператоры рассказали, путевки в какие страны пользовались у россиян наибольшим спросом на майские праздники, сообщает RTN. РИА Новости, 25.04.2023

2023-04-25T10:51

2023-04-25T10:51

2023-04-25T10:51

туризм

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туризм

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турция

оаэ

египет

отдых в россии

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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Туроператоры рассказали, путевки в какие страны пользовались у россиян наибольшим спросом на майские праздники, сообщает RTN. Накануне каникул список наиболее продаваемых направлений отдыха у некоторых туроператоров изменился. ОАЭ поднялись на более высокие места, обогнав Россию, а у некоторых компаний даже традиционно наиболее популярную Турцию.Так, например, в Coral Travel в пятерке наиболее востребованных направлений Россия со второй строки переместилась на четвертую, поменявшись местами с Эмиратами. Египет остался на прежнем третьем месте, а на пятом оказался Таиланд, вытеснивший оттуда Мальдивы. Среди российских маршрутов лидируют Сочи, Геленджик, Минеральные Воды, Санкт-Петербург, Калининград.В компании ICS Travel Group, по словам директора по развитию Оксаны Волкановой, по майским датам на первое место в итоге вышли ОАЭ (38 процентов), передвинув долго лидировавшую Турцию (28 процентов) на второе.Директор по продвижению группы компаний "Слетать.ру" Елизавета Тимошенко сообщила, что пятерка лидеров среди направлений остается прежней, но их доли изменились. Самыми популярными зарубежными на майские она назвала Турцию, Египет, Эмираты, Таиланд, Кубу и Шри-Ланку.Турция подросла с 33 до 37,5 процента, Россия – с 21,3 до 23 процентов. А вот Египет сократился в объемах с 17 до 15,3 процента, ОАЭ – с 13, до 11,1 процентов. В компании Level.Travel доля Турции также выросла – сейчас для путешествия на майские ее выбирают 57 процентов туристов вместо прежних 45. В целом самая популярная пятерка стран не поменялась– следом за Турцией идут Египет, ОАЭ, Таиланд и Куба.По России в топе – Сочи (побережье и район Красной Поляны), Санкт-Петербург, Калининградская область, курорты Кавминвод и Казань. Доля России в общем объеме поездок на майские составляет 14 процентов, она делит третье место с ОАЭ.Средний чек тура на двоих в 2023 году соответствует 2022-му или даже дешевле. "Например, небольшой рост среднего чека показали поездки по России, в Египет и Турцию. При этом отдых в ОАЭ и Таиланде в этом году обходится в среднем на шесть и восемь процентов дешевле соответственно", – рассказал гендиректор Level.Travel Дмитрий Малютин.

https://ria.ru/20230424/kruizy-1866598437.html

https://ria.ru/20230422/poezda-1866964812.html

турция

оаэ

египет

таиланд

шри-ланка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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