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Комитет Совфеда поддержал усиление ответственности за продажу табака детям - РИА Новости, 25.04.2023
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12:12 25.04.2023
https://ria.ru/20230425/tabak-1867547448.html
Комитет Совфеда поддержал усиление ответственности за продажу табака детям
Комитет Совфеда поддержал усиление ответственности за продажу табака детям - РИА Новости, 25.04.2023
Комитет Совфеда поддержал усиление ответственности за продажу табака детям
Конституционный комитет Совфеда единогласно поддержал закон об ужесточении ответственности за вовлечение несовершеннолетних в потребление табака и продажу им... РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T12:12
2023-04-25T12:12
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Конституционный комитет Совфеда единогласно поддержал закон об ужесточении ответственности за вовлечение несовершеннолетних в потребление табака и продажу им никотинсодержащей продукции, передает корреспондент РИА Новости. Закон устанавливает ответственность в виде штрафов за продажу сигарет, кальянов, вейпов и другого табака или никотинсодержащей продукции несовершеннолетним для граждан от 40 до 60 тысяч рублей (сейчас - от 20 до 40 тысяч), для должностных лиц - от 150 до 300 тысяч рублей (сейчас - от 40 до 70 тысяч), для юрлиц - от 400 до 600 тысяч рублей (сейчас - от 150 до 300 тысяч). Также повышаются штрафы за вовлечение детей в процесс потребления табака, они составят от 2 до 5 тысяч рублей для граждан (сейчас - от 1 до 2 тысяч). Если правонарушение совершает родитель ребенка или опекун, его смогут оштрафовать на сумму от 5 до 7 тысяч рублей (сейчас - от 2 до 3 тысяч). "Полномочиями по рассмотрению дел об административных правонарушениях, предусмотренных проектируемой нормой Кодекса, предлагается наделить Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере здравоохранения", - говорится в пояснительной записке. Поправки вносятся в статьи 14.53 и 6.23 КоАП РФ.
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общество, россия, совет федерации рф
Общество, Россия, Совет Федерации РФ
Комитет Совфеда поддержал усиление ответственности за продажу табака детям

Комитет Совфеда поддержал закон об усилении ответственности за продажу табака детям

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПроизводство сигарет
Производство сигарет - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Производство сигарет. Архивное фото
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Конституционный комитет Совфеда единогласно поддержал закон об ужесточении ответственности за вовлечение несовершеннолетних в потребление табака и продажу им никотинсодержащей продукции, передает корреспондент РИА Новости.
Закон устанавливает ответственность в виде штрафов за продажу сигарет, кальянов, вейпов и другого табака или никотинсодержащей продукции несовершеннолетним для граждан от 40 до 60 тысяч рублей (сейчас - от 20 до 40 тысяч), для должностных лиц - от 150 до 300 тысяч рублей (сейчас - от 40 до 70 тысяч), для юрлиц - от 400 до 600 тысяч рублей (сейчас - от 150 до 300 тысяч).
Также повышаются штрафы за вовлечение детей в процесс потребления табака, они составят от 2 до 5 тысяч рублей для граждан (сейчас - от 1 до 2 тысяч). Если правонарушение совершает родитель ребенка или опекун, его смогут оштрафовать на сумму от 5 до 7 тысяч рублей (сейчас - от 2 до 3 тысяч).
"Полномочиями по рассмотрению дел об административных правонарушениях, предусмотренных проектируемой нормой Кодекса, предлагается наделить Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере здравоохранения", - говорится в пояснительной записке.
Поправки вносятся в статьи 14.53 и 6.23 КоАП РФ.
Посетитель на специализированной выставке vape-индустрии - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
Комитет Совфеда поддержал закон о запрете продажи вейпов несовершеннолетним
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