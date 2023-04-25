https://ria.ru/20230425/tabak-1867547448.html

Комитет Совфеда поддержал усиление ответственности за продажу табака детям

Комитет Совфеда поддержал усиление ответственности за продажу табака детям - РИА Новости, 25.04.2023

Комитет Совфеда поддержал усиление ответственности за продажу табака детям

Конституционный комитет Совфеда единогласно поддержал закон об ужесточении ответственности за вовлечение несовершеннолетних в потребление табака и продажу им... РИА Новости, 25.04.2023

2023-04-25T12:12

2023-04-25T12:12

2023-04-25T12:12

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Конституционный комитет Совфеда единогласно поддержал закон об ужесточении ответственности за вовлечение несовершеннолетних в потребление табака и продажу им никотинсодержащей продукции, передает корреспондент РИА Новости. Закон устанавливает ответственность в виде штрафов за продажу сигарет, кальянов, вейпов и другого табака или никотинсодержащей продукции несовершеннолетним для граждан от 40 до 60 тысяч рублей (сейчас - от 20 до 40 тысяч), для должностных лиц - от 150 до 300 тысяч рублей (сейчас - от 40 до 70 тысяч), для юрлиц - от 400 до 600 тысяч рублей (сейчас - от 150 до 300 тысяч). Также повышаются штрафы за вовлечение детей в процесс потребления табака, они составят от 2 до 5 тысяч рублей для граждан (сейчас - от 1 до 2 тысяч). Если правонарушение совершает родитель ребенка или опекун, его смогут оштрафовать на сумму от 5 до 7 тысяч рублей (сейчас - от 2 до 3 тысяч). "Полномочиями по рассмотрению дел об административных правонарушениях, предусмотренных проектируемой нормой Кодекса, предлагается наделить Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере здравоохранения", - говорится в пояснительной записке. Поправки вносятся в статьи 14.53 и 6.23 КоАП РФ.

https://ria.ru/20230425/veypy-1867528013.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, совет федерации рф