https://ria.ru/20230425/tabak-1867547448.html
Комитет Совфеда поддержал усиление ответственности за продажу табака детям
Комитет Совфеда поддержал усиление ответственности за продажу табака детям - РИА Новости, 25.04.2023
Комитет Совфеда поддержал усиление ответственности за продажу табака детям
Конституционный комитет Совфеда единогласно поддержал закон об ужесточении ответственности за вовлечение несовершеннолетних в потребление табака и продажу им... РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T12:12
2023-04-25T12:12
2023-04-25T12:12
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Конституционный комитет Совфеда единогласно поддержал закон об ужесточении ответственности за вовлечение несовершеннолетних в потребление табака и продажу им никотинсодержащей продукции, передает корреспондент РИА Новости. Закон устанавливает ответственность в виде штрафов за продажу сигарет, кальянов, вейпов и другого табака или никотинсодержащей продукции несовершеннолетним для граждан от 40 до 60 тысяч рублей (сейчас - от 20 до 40 тысяч), для должностных лиц - от 150 до 300 тысяч рублей (сейчас - от 40 до 70 тысяч), для юрлиц - от 400 до 600 тысяч рублей (сейчас - от 150 до 300 тысяч). Также повышаются штрафы за вовлечение детей в процесс потребления табака, они составят от 2 до 5 тысяч рублей для граждан (сейчас - от 1 до 2 тысяч). Если правонарушение совершает родитель ребенка или опекун, его смогут оштрафовать на сумму от 5 до 7 тысяч рублей (сейчас - от 2 до 3 тысяч). "Полномочиями по рассмотрению дел об административных правонарушениях, предусмотренных проектируемой нормой Кодекса, предлагается наделить Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере здравоохранения", - говорится в пояснительной записке. Поправки вносятся в статьи 14.53 и 6.23 КоАП РФ.
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общество, россия, совет федерации рф
Общество, Россия, Совет Федерации РФ
Комитет Совфеда поддержал усиление ответственности за продажу табака детям
Комитет Совфеда поддержал закон об усилении ответственности за продажу табака детям
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Конституционный комитет Совфеда единогласно поддержал закон об ужесточении ответственности за вовлечение несовершеннолетних в потребление табака и продажу им никотинсодержащей продукции, передает корреспондент РИА Новости.
Закон устанавливает ответственность в виде штрафов за продажу сигарет, кальянов, вейпов и другого табака или никотинсодержащей продукции несовершеннолетним для граждан от 40 до 60 тысяч рублей (сейчас - от 20 до 40 тысяч), для должностных лиц - от 150 до 300 тысяч рублей (сейчас - от 40 до 70 тысяч), для юрлиц - от 400 до 600 тысяч рублей (сейчас - от 150 до 300 тысяч).
Также повышаются штрафы за вовлечение детей в процесс потребления табака, они составят от 2 до 5 тысяч рублей для граждан (сейчас - от 1 до 2 тысяч). Если правонарушение совершает родитель ребенка или опекун, его смогут оштрафовать на сумму от 5 до 7 тысяч рублей (сейчас - от 2 до 3 тысяч).
"Полномочиями по рассмотрению дел об административных правонарушениях, предусмотренных проектируемой нормой Кодекса, предлагается наделить Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере здравоохранения", - говорится в пояснительной записке.
Поправки вносятся в статьи 14.53 и 6.23 КоАП РФ
.
Комитет Совфеда поддержал закон о запрете продажи вейпов несовершеннолетним