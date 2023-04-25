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Южная Корея эвакуировала 28 своих граждан из Судана - РИА Новости, 25.04.2023
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12:03 25.04.2023
https://ria.ru/20230425/sudan-1867545042.html
Южная Корея эвакуировала 28 своих граждан из Судана
Южная Корея эвакуировала 28 своих граждан из Судана - РИА Новости, 25.04.2023
Южная Корея эвакуировала 28 своих граждан из Судана
Южная Корея успешно эвакуировала 28 своих граждан из Судана на военно-транспортном самолете, передает агентство Рёнхап. РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T12:03
2023-04-25T12:03
в мире
судан
южная корея
порт-судан
юн сок ель
c-130 hercules
столкновения в хартуме
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СЕУЛ, 25 апр - РИА Новости. Южная Корея успешно эвакуировала 28 своих граждан из Судана на военно-транспортном самолете, передает агентство Рёнхап. Ранее сообщалось, что Южная Корея отправила в Джибути военно-транспортный самолет C-130J и военный персонал, чтобы помочь эвакуировать своих граждан из Судана. В понедельник военный самолет южнокорейской армии C-130 вывез из Порт-Судана 28 южнокорейцев в город Джидда в Саудовской Аравии. В Порт-Судан эвакуируемые прибыли из столицы Судана Хартума по суше. После прибытия в Джидду их на военно-транспортном самолете KC-330 переправили в Южную Корею. Самолет приземлился около 16.00 (10.00 мск) во вторник на авиабазе в Соннаме. Всего было эвакуировано 28 южнокорейских граждан, один человек пожелал остаться в Судане. В операции под названием "Обещание" участвовали дипломаты, южнокорейские элитные войска, силы ВВС и подразделение ВМС страны по борьбе с пиратством "Чхонхэ", специально направленное к берегам Судана президентом Южной Кореи. "Во время операции "Обещание" мы получили активное содействие от дружественных стран, таких как США, ОАЭ и Саудовская Аравия, и в связи с этим мы хотели бы выразить нашу глубокую признательность", - заявил журналистам в понедельник заместитель советника президента по национальной безопасности Лим Чон Дык. Уточняется, что сам президент Юн Сок Ель наблюдал за процессом эвакуации посредством спутниковой видеоконференции с борта самолета Air Force One по дороге в США, куда он вылетел с государственным визитом 24 апреля.
https://ria.ru/20230425/sudan-1867538942.html
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в мире, судан, южная корея, порт-судан, юн сок ель, c-130 hercules, столкновения в хартуме
В мире, Судан, Южная Корея, Порт-Судан, Юн Сок Ель, C-130 Hercules, Столкновения в Хартуме
Южная Корея эвакуировала 28 своих граждан из Судана

Южная Корея успешно эвакуировала 28 граждан из Судана на военно-транспортном самолете

© AP Photo / Marwan AliЖилые дома, поврежденные в ходе столкновений в Хартуме, Судан
Жилые дома, поврежденные в ходе столкновений в Хартуме, Судан - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
© AP Photo / Marwan Ali
Жилые дома, поврежденные в ходе столкновений в Хартуме, Судан. Архивное фото
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СЕУЛ, 25 апр - РИА Новости. Южная Корея успешно эвакуировала 28 своих граждан из Судана на военно-транспортном самолете, передает агентство Рёнхап.
Ранее сообщалось, что Южная Корея отправила в Джибути военно-транспортный самолет C-130J и военный персонал, чтобы помочь эвакуировать своих граждан из Судана.
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В понедельник военный самолет южнокорейской армии C-130 вывез из Порт-Судана 28 южнокорейцев в город Джидда в Саудовской Аравии. В Порт-Судан эвакуируемые прибыли из столицы Судана Хартума по суше.
После прибытия в Джидду их на военно-транспортном самолете KC-330 переправили в Южную Корею. Самолет приземлился около 16.00 (10.00 мск) во вторник на авиабазе в Соннаме. Всего было эвакуировано 28 южнокорейских граждан, один человек пожелал остаться в Судане.
В операции под названием "Обещание" участвовали дипломаты, южнокорейские элитные войска, силы ВВС и подразделение ВМС страны по борьбе с пиратством "Чхонхэ", специально направленное к берегам Судана президентом Южной Кореи.
"Во время операции "Обещание" мы получили активное содействие от дружественных стран, таких как США, ОАЭ и Саудовская Аравия, и в связи с этим мы хотели бы выразить нашу глубокую признательность", - заявил журналистам в понедельник заместитель советника президента по национальной безопасности Лим Чон Дык.
Уточняется, что сам президент Юн Сок Ель наблюдал за процессом эвакуации посредством спутниковой видеоконференции с борта самолета Air Force One по дороге в США, куда он вылетел с государственным визитом 24 апреля.
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В миреСуданЮжная КореяПорт-СуданЮн Сок ЕльC-130 HerculesСтолкновения в Хартуме
 
 
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