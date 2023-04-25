https://ria.ru/20230425/sudan-1867545042.html

Южная Корея эвакуировала 28 своих граждан из Судана

Южная Корея эвакуировала 28 своих граждан из Судана - РИА Новости, 25.04.2023

Южная Корея эвакуировала 28 своих граждан из Судана

Южная Корея успешно эвакуировала 28 своих граждан из Судана на военно-транспортном самолете, передает агентство Рёнхап. РИА Новости, 25.04.2023

2023-04-25T12:03

2023-04-25T12:03

2023-04-25T12:03

в мире

судан

южная корея

порт-судан

юн сок ель

c-130 hercules

столкновения в хартуме

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СЕУЛ, 25 апр - РИА Новости. Южная Корея успешно эвакуировала 28 своих граждан из Судана на военно-транспортном самолете, передает агентство Рёнхап. Ранее сообщалось, что Южная Корея отправила в Джибути военно-транспортный самолет C-130J и военный персонал, чтобы помочь эвакуировать своих граждан из Судана. В понедельник военный самолет южнокорейской армии C-130 вывез из Порт-Судана 28 южнокорейцев в город Джидда в Саудовской Аравии. В Порт-Судан эвакуируемые прибыли из столицы Судана Хартума по суше. После прибытия в Джидду их на военно-транспортном самолете KC-330 переправили в Южную Корею. Самолет приземлился около 16.00 (10.00 мск) во вторник на авиабазе в Соннаме. Всего было эвакуировано 28 южнокорейских граждан, один человек пожелал остаться в Судане. В операции под названием "Обещание" участвовали дипломаты, южнокорейские элитные войска, силы ВВС и подразделение ВМС страны по борьбе с пиратством "Чхонхэ", специально направленное к берегам Судана президентом Южной Кореи. "Во время операции "Обещание" мы получили активное содействие от дружественных стран, таких как США, ОАЭ и Саудовская Аравия, и в связи с этим мы хотели бы выразить нашу глубокую признательность", - заявил журналистам в понедельник заместитель советника президента по национальной безопасности Лим Чон Дык. Уточняется, что сам президент Юн Сок Ель наблюдал за процессом эвакуации посредством спутниковой видеоконференции с борта самолета Air Force One по дороге в США, куда он вылетел с государственным визитом 24 апреля.

https://ria.ru/20230425/sudan-1867538942.html

https://ria.ru/20230425/sudan-1867515373.html

судан

южная корея

порт-судан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, судан, южная корея, порт-судан, юн сок ель, c-130 hercules, столкновения в хартуме