Южная Корея эвакуировала 28 своих граждан из Судана
Южная Корея успешно эвакуировала 28 граждан из Судана на военно-транспортном самолете
© AP Photo / Marwan AliЖилые дома, поврежденные в ходе столкновений в Хартуме, Судан
© AP Photo / Marwan Ali
Жилые дома, поврежденные в ходе столкновений в Хартуме, Судан. Архивное фото
СЕУЛ, 25 апр - РИА Новости. Южная Корея успешно эвакуировала 28 своих граждан из Судана на военно-транспортном самолете, передает агентство Рёнхап.
Ранее сообщалось, что Южная Корея отправила в Джибути военно-транспортный самолет C-130J и военный персонал, чтобы помочь эвакуировать своих граждан из Судана.
В понедельник военный самолет южнокорейской армии C-130 вывез из Порт-Судана 28 южнокорейцев в город Джидда в Саудовской Аравии. В Порт-Судан эвакуируемые прибыли из столицы Судана Хартума по суше.
После прибытия в Джидду их на военно-транспортном самолете KC-330 переправили в Южную Корею. Самолет приземлился около 16.00 (10.00 мск) во вторник на авиабазе в Соннаме. Всего было эвакуировано 28 южнокорейских граждан, один человек пожелал остаться в Судане.
В операции под названием "Обещание" участвовали дипломаты, южнокорейские элитные войска, силы ВВС и подразделение ВМС страны по борьбе с пиратством "Чхонхэ", специально направленное к берегам Судана президентом Южной Кореи.
"Во время операции "Обещание" мы получили активное содействие от дружественных стран, таких как США, ОАЭ и Саудовская Аравия, и в связи с этим мы хотели бы выразить нашу глубокую признательность", - заявил журналистам в понедельник заместитель советника президента по национальной безопасности Лим Чон Дык.
Уточняется, что сам президент Юн Сок Ель наблюдал за процессом эвакуации посредством спутниковой видеоконференции с борта самолета Air Force One по дороге в США, куда он вылетел с государственным визитом 24 апреля.