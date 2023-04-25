https://ria.ru/20230425/sapsan-1867628871.html
Апелляционный суд обязал Siemens поставить РЖД "Сапсаны"
Апелляционный суд обязал Siemens поставить РЖД "Сапсаны" - РИА Новости, 25.04.2023
Апелляционный суд обязал Siemens поставить РЖД "Сапсаны"
Девятый арбитражный апелляционный суд согласился с нижестоящей инстанцией, которая по иску ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) признала незаконным отказ... РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T15:51
2023-04-25T15:51
2023-04-25T15:51
экономика
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МОСКВА, 25 апр – РИА Новости. Девятый арбитражный апелляционный суд согласился с нижестоящей инстанцией, которая по иску ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) признала незаконным отказ Siemens Mobility от исполнения договора на поставку 13 высокоскоростных электропоездов "Сапсан", и обязал дочернюю структуру немецкого концерна Siemens исполнить этот договор от 7 июня 2019 года. Как следует из информации в картотеке арбитражных дел, апелляционный суд во вторник отклонил жалобу Siemens Mobility на принятое в феврале решение арбитражного суда Москвы, после чего оно вступило в законную силу. Соглашение на закупку и техническое обслуживание новых "Сапсанов" РЖД заключили в июне 2019 года. Siemens Mobility и АО "Группа "Синара" обязались поставить 13 десятивагонных составов с сентября 2022 по июль 2023 года. Общая стоимость контракта на поставку – 513,5 миллиона евро, говорилось в сообщении РЖД. Кроме того, Siemens взял на себя техобслуживание и ремонт подвижного состава в течение всего срока его службы (30 лет). Стоимость допсоглашения на техническое обслуживание составила еще 583,1 миллиона евро. На момент подписания контракта РЖД эксплуатировали 16 высокоскоростных поездов "Сапсан". Новые поезда планировалась пустить на участках Москва – Санкт-Петербург (число рейсов планировалось увеличить с 15 до 18 пар в сутки, из них девять пар – сдвоенных) и Москва – Нижний Новгород (число рейсов планировалось увеличить с одной до трех пар в сутки). Но в октябре Siemens Mobility направила в адрес РЖД уведомление о расторжении договора "по причине введенных санкций в отношении российских юридических лиц", как говорится в решении суда. Суд, удовлетворяя иск РЖД, указал, что "санкционное законодательство США и ЕС противоречит публичному порядку, а как следствие не должно применяться на территории РФ", следовательно, ответчик не имел права расторгнуть договор в одностороннем порядке. Кроме того, суд отметил, что ограничительные меры, согласно разъяснениям самого ЕС, "не подлежат применению к уже имевшим место и исполнявшимся договорам". Как ранее рассказали РИА Новости в пресс-службе Siemens, концерн и его структуры приняли решение выйти из совместных предприятий и c 13 мая расторгнуть сервисные договоры на техническое обслуживание с РЖД. В компании пояснили, что международные санкции и следующие из них требования делают невозможным дальнейшее исполнение договорных обязательств перед РЖД.
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РИА Новости
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РИА Новости
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экономика, ржд, siemens, москва, россия, сапсан
Экономика, РЖД, Siemens, Москва, Россия, Сапсан
Апелляционный суд обязал Siemens поставить РЖД "Сапсаны"
Апелляционный суд подтвердил обязанность Siemens поставить РЖД 13 "Сапсанов"
МОСКВА, 25 апр – РИА Новости. Девятый арбитражный апелляционный суд согласился с нижестоящей инстанцией, которая по иску ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) признала незаконным отказ Siemens Mobility от исполнения договора на поставку 13 высокоскоростных электропоездов "Сапсан", и обязал дочернюю структуру немецкого концерна Siemens исполнить этот договор от 7 июня 2019 года.
Как следует из информации в картотеке арбитражных дел, апелляционный суд во вторник отклонил жалобу Siemens Mobility на принятое в феврале решение арбитражного суда Москвы
, после чего оно вступило в законную силу.
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Соглашение на закупку и техническое обслуживание новых "Сапсанов" РЖД заключили в июне 2019 года. Siemens Mobility и АО "Группа "Синара" обязались поставить 13 десятивагонных составов с сентября 2022 по июль 2023 года. Общая стоимость контракта на поставку – 513,5 миллиона евро, говорилось в сообщении РЖД. Кроме того, Siemens взял на себя техобслуживание и ремонт подвижного состава в течение всего срока его службы (30 лет). Стоимость допсоглашения на техническое обслуживание составила еще 583,1 миллиона евро.
На момент подписания контракта РЖД эксплуатировали 16 высокоскоростных поездов "Сапсан". Новые поезда планировалась пустить на участках Москва – Санкт-Петербург
(число рейсов планировалось увеличить с 15 до 18 пар в сутки, из них девять пар – сдвоенных) и Москва – Нижний Новгород
(число рейсов планировалось увеличить с одной до трех пар в сутки). Но в октябре Siemens Mobility направила в адрес РЖД уведомление о расторжении договора "по причине введенных санкций в отношении российских юридических лиц", как говорится в решении суда.
Суд, удовлетворяя иск РЖД, указал, что "санкционное законодательство США
и ЕС
противоречит публичному порядку, а как следствие не должно применяться на территории РФ", следовательно, ответчик не имел права расторгнуть договор в одностороннем порядке. Кроме того, суд отметил, что ограничительные меры, согласно разъяснениям самого ЕС, "не подлежат применению к уже имевшим место и исполнявшимся договорам".
Как ранее рассказали РИА Новости в пресс-службе Siemens, концерн и его структуры приняли решение выйти из совместных предприятий и c 13 мая расторгнуть сервисные договоры на техническое обслуживание с РЖД. В компании пояснили, что международные санкции и следующие из них требования делают невозможным дальнейшее исполнение договорных обязательств перед РЖД.
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