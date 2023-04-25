В МИД считают, что большинство стран поддерживают Россию
Глава департамента МИД Лукашик заявил, что большинство стран в мире поддерживают Россию
Здание МИД России. Архивное фото
МОСКВА, 25 апр- РИА Новости. Большинство стран-участников БРИКС, ШОС, СНГ, ЕАЭС, ОДКБ и других международных объединений готово поддержать Россию, несмотря на "шантаж и угрозы" Запада, заявил директор департамента по связям с субъектами Федерации, парламентом и общественными объединениями МИД России Александр Лукашик.
"Не вызывает сомнений, что на нашей стороне - мировое большинство, которое полностью разделяет наши подходы и оценки и которое готово нас поддерживать, несмотря на оказываемое давление, шантаж и угрозы… Мы будем широко опираться на наше членство в международных структурах, включающих в себя дружественные нам государства. Речь идет прежде всего о таких объединениях, как Союзное государство Россия – Белоруссия, ОДКБ, СНГ, ЕАЭС, ШОС, БРИКС", - сказал он во вторник в ходе круглого стола, посвященного обсуждению новой концепции российской внешней политики, в Совете Федерации.
Лукашик добавил, что Россия остается одним из центров формирующегося многополярного мира и будет отстаивать как собственный суверенитет, так и принцип невмешательства в дела своих союзников.
"Концепция внешней политики нацеливает нас на формирование условий для отказа от коллективного Запада, от антироссийского курса, и выход на модель сосуществования, гарантирующую безопасность России и ее союзников… Введен тезис об использовании вооруженных сил для отражения или предотвращения вооруженного нападения на Россию и ее союзников. Тем самым акцентируется, что мы будем отстаивать право российского народа на существование и свободное развитие", - отметил дипломат.
Президент РФ Владимир Путин 31 марта утвердил новую концепцию внешней политики России. Исходя из документа, страна будет формировать новую модель сосуществования с европейскими государствами, позволяющую обеспечить безопасное, суверенное и поступательное развитие РФ, ее союзников и партнеров.