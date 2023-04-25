https://ria.ru/20230425/rossiya-1867700313.html

В МИД считают, что большинство стран поддерживают Россию

В МИД считают, что большинство стран поддерживают Россию - РИА Новости, 25.04.2023

В МИД считают, что большинство стран поддерживают Россию

Большинство стран-участников БРИКС, ШОС, СНГ, ЕАЭС, ОДКБ и других международных объединений готово поддержать Россию, несмотря на "шантаж и угрозы" Запада,... РИА Новости, 25.04.2023

2023-04-25T18:37

2023-04-25T18:37

2023-04-25T18:37

россия

в мире

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 25 апр- РИА Новости. Большинство стран-участников БРИКС, ШОС, СНГ, ЕАЭС, ОДКБ и других международных объединений готово поддержать Россию, несмотря на "шантаж и угрозы" Запада, заявил директор департамента по связям с субъектами Федерации, парламентом и общественными объединениями МИД России Александр Лукашик. "Не вызывает сомнений, что на нашей стороне - мировое большинство, которое полностью разделяет наши подходы и оценки и которое готово нас поддерживать, несмотря на оказываемое давление, шантаж и угрозы… Мы будем широко опираться на наше членство в международных структурах, включающих в себя дружественные нам государства. Речь идет прежде всего о таких объединениях, как Союзное государство Россия – Белоруссия, ОДКБ, СНГ, ЕАЭС, ШОС, БРИКС", - сказал он во вторник в ходе круглого стола, посвященного обсуждению новой концепции российской внешней политики, в Совете Федерации. Лукашик добавил, что Россия остается одним из центров формирующегося многополярного мира и будет отстаивать как собственный суверенитет, так и принцип невмешательства в дела своих союзников. "Концепция внешней политики нацеливает нас на формирование условий для отказа от коллективного Запада, от антироссийского курса, и выход на модель сосуществования, гарантирующую безопасность России и ее союзников… Введен тезис об использовании вооруженных сил для отражения или предотвращения вооруженного нападения на Россию и ее союзников. Тем самым акцентируется, что мы будем отстаивать право российского народа на существование и свободное развитие", - отметил дипломат. Президент РФ Владимир Путин 31 марта утвердил новую концепцию внешней политики России. Исходя из документа, страна будет формировать новую модель сосуществования с европейскими государствами, позволяющую обеспечить безопасное, суверенное и поступательное развитие РФ, ее союзников и партнеров.

https://ria.ru/20230425/spekulyatsii-1867693945.html

https://ria.ru/20230425/ukraina-1867591096.html

россия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)