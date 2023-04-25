Глава МВД Молдавии отреагировала на запрет въезда в Россию
Глава МВД Молдавии Ревенко заявила, что и не собиралась ехать в Россию
Министр внутренних дел Молдавии Анна Ревенко. Архивное фото
КИШИНЕВ, 25 апр - РИА Новости. Министр внутренних дел Молдавии Анна Ревенко прокомментировала информацию о полученном запрете на въезд в Россию заявлением, что и не собиралась посещать РФ.
Послу Молдавии в РФ Лилиану Дарию в ходе вызова в МИД РФ во вторник заявлен решительный протест в связи с недружественными шагами Кишинева, Москва также уведомила посла о решении закрыть въезд в РФ ряду молдавских официальных лиц ответ на их регулярные антироссийские заявления, говорится в сообщении на сайте российского МИД. Депутат парламента от правящей в Молдавии партии "Действие и солидарность" Лилиан Карп заявил, что Москва запретила въезд ему, его коллегам по партии Олесе Стамате, а также главе МВД Молдавии Анне Ревенко.
"Я не собиралась и не собираюсь ехать в Российскую Федерацию", - говорится в комментарии Ревенко, полученном РИА Новости в ответ на просьбу прокомментировать решение российских властей о введении запрета на въезд.
Власти Молдавии 17 апреля развернули в аэропорту Кишинева самолет главы Татарстана, запретив Рустаму Минниханову посетить Гагаузскую автономию. Премьер-министр Молдавии Дорин Речан заявил, что визит российской делегации был нежелательным и якобы мог оказать влияние на результаты выборов главы региона. В среду МИД республики принял решение о высылке российского дипломата, который встречал Минниханова в аэропорту Кишинева. Посол РФ Олег Васнецов прибыл в молдавский МИД и после завершения встречи заявил, что просил дать разъяснения, в чем проявлялось неподобающее поведение, но внятного ответа так и не получил, вместо этого власти Молдавии приняли решение о высылке одного российского дипломата.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала действия Кишинева очень недружественным шагом. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией.