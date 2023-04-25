https://ria.ru/20230425/revenko-1867666692.html

Глава МВД Молдавии отреагировала на запрет въезда в Россию

Глава МВД Молдавии отреагировала на запрет въезда в Россию - РИА Новости, 25.04.2023

Глава МВД Молдавии отреагировала на запрет въезда в Россию

Министр внутренних дел Молдавии Анна Ревенко прокомментировала информацию о полученном запрете на въезд в Россию заявлением, что и не собиралась посещать РФ. РИА Новости, 25.04.2023

2023-04-25T17:12

2023-04-25T17:12

2023-04-25T17:12

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КИШИНЕВ, 25 апр - РИА Новости. Министр внутренних дел Молдавии Анна Ревенко прокомментировала информацию о полученном запрете на въезд в Россию заявлением, что и не собиралась посещать РФ. Послу Молдавии в РФ Лилиану Дарию в ходе вызова в МИД РФ во вторник заявлен решительный протест в связи с недружественными шагами Кишинева, Москва также уведомила посла о решении закрыть въезд в РФ ряду молдавских официальных лиц ответ на их регулярные антироссийские заявления, говорится в сообщении на сайте российского МИД. Депутат парламента от правящей в Молдавии партии "Действие и солидарность" Лилиан Карп заявил, что Москва запретила въезд ему, его коллегам по партии Олесе Стамате, а также главе МВД Молдавии Анне Ревенко. "Я не собиралась и не собираюсь ехать в Российскую Федерацию", - говорится в комментарии Ревенко, полученном РИА Новости в ответ на просьбу прокомментировать решение российских властей о введении запрета на въезд. Власти Молдавии 17 апреля развернули в аэропорту Кишинева самолет главы Татарстана, запретив Рустаму Минниханову посетить Гагаузскую автономию. Премьер-министр Молдавии Дорин Речан заявил, что визит российской делегации был нежелательным и якобы мог оказать влияние на результаты выборов главы региона. В среду МИД республики принял решение о высылке российского дипломата, который встречал Минниханова в аэропорту Кишинева. Посол РФ Олег Васнецов прибыл в молдавский МИД и после завершения встречи заявил, что просил дать разъяснения, в чем проявлялось неподобающее поведение, но внятного ответа так и не получил, вместо этого власти Молдавии приняли решение о высылке одного российского дипломата. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала действия Кишинева очень недружественным шагом. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией.

https://ria.ru/20230413/miting-1865123349.html

https://ria.ru/20230424/moldaviya-1867389130.html

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, молдавия, россия