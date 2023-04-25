Рейтинг@Mail.ru
Глава МВД Молдавии отреагировала на запрет въезда в Россию - РИА Новости, 25.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:12 25.04.2023
https://ria.ru/20230425/revenko-1867666692.html
Глава МВД Молдавии отреагировала на запрет въезда в Россию
Глава МВД Молдавии отреагировала на запрет въезда в Россию - РИА Новости, 25.04.2023
Глава МВД Молдавии отреагировала на запрет въезда в Россию
Министр внутренних дел Молдавии Анна Ревенко прокомментировала информацию о полученном запрете на въезд в Россию заявлением, что и не собиралась посещать РФ. РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T17:12
2023-04-25T17:12
в мире
молдавия
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/12/1832593003_0:0:1816:1021_1920x0_80_0_0_4d7dacb31fb1bfb8e7538d2eddd1e71f.jpg
КИШИНЕВ, 25 апр - РИА Новости. Министр внутренних дел Молдавии Анна Ревенко прокомментировала информацию о полученном запрете на въезд в Россию заявлением, что и не собиралась посещать РФ. Послу Молдавии в РФ Лилиану Дарию в ходе вызова в МИД РФ во вторник заявлен решительный протест в связи с недружественными шагами Кишинева, Москва также уведомила посла о решении закрыть въезд в РФ ряду молдавских официальных лиц ответ на их регулярные антироссийские заявления, говорится в сообщении на сайте российского МИД. Депутат парламента от правящей в Молдавии партии "Действие и солидарность" Лилиан Карп заявил, что Москва запретила въезд ему, его коллегам по партии Олесе Стамате, а также главе МВД Молдавии Анне Ревенко. "Я не собиралась и не собираюсь ехать в Российскую Федерацию", - говорится в комментарии Ревенко, полученном РИА Новости в ответ на просьбу прокомментировать решение российских властей о введении запрета на въезд. Власти Молдавии 17 апреля развернули в аэропорту Кишинева самолет главы Татарстана, запретив Рустаму Минниханову посетить Гагаузскую автономию. Премьер-министр Молдавии Дорин Речан заявил, что визит российской делегации был нежелательным и якобы мог оказать влияние на результаты выборов главы региона. В среду МИД республики принял решение о высылке российского дипломата, который встречал Минниханова в аэропорту Кишинева. Посол РФ Олег Васнецов прибыл в молдавский МИД и после завершения встречи заявил, что просил дать разъяснения, в чем проявлялось неподобающее поведение, но внятного ответа так и не получил, вместо этого власти Молдавии приняли решение о высылке одного российского дипломата. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала действия Кишинева очень недружественным шагом. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией.
https://ria.ru/20230413/miting-1865123349.html
https://ria.ru/20230424/moldaviya-1867389130.html
молдавия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/12/1832592245_0:0:1682:1263_1920x0_80_0_0_957bf30d8dbbe8f6a221557bd9b32dc6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, россия
В мире, Молдавия, Россия
Глава МВД Молдавии отреагировала на запрет въезда в Россию

Глава МВД Молдавии Ревенко заявила, что и не собиралась ехать в Россию

© Фото : Ministerul Afacerilor InterneМинистр внутренних дел Молдавии Анна Ревенко
Министр внутренних дел Молдавии Анна Ревенко - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
© Фото : Ministerul Afacerilor Interne
Министр внутренних дел Молдавии Анна Ревенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 25 апр - РИА Новости. Министр внутренних дел Молдавии Анна Ревенко прокомментировала информацию о полученном запрете на въезд в Россию заявлением, что и не собиралась посещать РФ.
Послу Молдавии в РФ Лилиану Дарию в ходе вызова в МИД РФ во вторник заявлен решительный протест в связи с недружественными шагами Кишинева, Москва также уведомила посла о решении закрыть въезд в РФ ряду молдавских официальных лиц ответ на их регулярные антироссийские заявления, говорится в сообщении на сайте российского МИД. Депутат парламента от правящей в Молдавии партии "Действие и солидарность" Лилиан Карп заявил, что Москва запретила въезд ему, его коллегам по партии Олесе Стамате, а также главе МВД Молдавии Анне Ревенко.
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
Экс-президент Молдавии предположил, зачем Санду митинг за евроинтеграцию
13 апреля, 17:35
"Я не собиралась и не собираюсь ехать в Российскую Федерацию", - говорится в комментарии Ревенко, полученном РИА Новости в ответ на просьбу прокомментировать решение российских властей о введении запрета на въезд.
Власти Молдавии 17 апреля развернули в аэропорту Кишинева самолет главы Татарстана, запретив Рустаму Минниханову посетить Гагаузскую автономию. Премьер-министр Молдавии Дорин Речан заявил, что визит российской делегации был нежелательным и якобы мог оказать влияние на результаты выборов главы региона. В среду МИД республики принял решение о высылке российского дипломата, который встречал Минниханова в аэропорту Кишинева. Посол РФ Олег Васнецов прибыл в молдавский МИД и после завершения встречи заявил, что просил дать разъяснения, в чем проявлялось неподобающее поведение, но внятного ответа так и не получил, вместо этого власти Молдавии приняли решение о высылке одного российского дипломата.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала действия Кишинева очень недружественным шагом. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией.
Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 24.04.2023
Молдавия превращается в "банановую республику", считает Додон
24 апреля, 16:14
 
В миреМолдавияРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала