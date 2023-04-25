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РЭЦ в 2022 году поддержал экспорт в Узбекистан на $2 млрд - РИА Новости, 25.04.2023
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13:47 25.04.2023
https://ria.ru/20230425/rets-1867585829.html
РЭЦ в 2022 году поддержал экспорт в Узбекистан на $2 млрд
РЭЦ в 2022 году поддержал экспорт в Узбекистан на $2 млрд - РИА Новости, 25.04.2023
РЭЦ в 2022 году поддержал экспорт в Узбекистан на $2 млрд
Общий объем поддержанного Группой РЭЦ экспорта в Узбекистан в 2022 году превысил 2 миллиарда долларов, рассказала генеральный директор Российского экспортного... РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T13:47
2023-04-25T13:47
российский экспортный центр (рэц)
вероника никишина
россия
узбекистан
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Общий объем поддержанного Группой РЭЦ экспорта в Узбекистан в 2022 году превысил 2 миллиарда долларов, рассказала генеральный директор Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) Вероника Никишина."Группа Российского экспортного центра уже не первый год способствует расширению торгово-экономических связей между двумя странами. С 2017 года в Узбекистане работает представительство Группы РЭЦ. За время нашей работы более 2,5 тысячи компаний получили поддержку для выхода на узбекский рынок, а в прошлом году общий объем поддержанного РЭЦ экспорта в Узбекистан превысил 2 миллиарда долларов", - сообщила Никишина в ходе обхода коллективного стенда Made in Russia на выставке "Иннопром. Центральная Азия" вице-премьером правительства РФ, главой Минпромторга Денисом Мантуровым и вице-премьером правительства Узбекистана Жамшидом Ходжаевым.По словам главы РЭЦ, в тройке лидеров по объему поддержанного экспорта в Узбекистан в 2022 году такие отрасли как машиностроение (43%), металлургическая промышленность (21%) и химическая промышленность (14%).
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российский экспортный центр (рэц), вероника никишина, россия, узбекистан
Российский экспортный центр (РЭЦ), Вероника Никишина, Россия, Узбекистан

РЭЦ в 2022 году поддержал экспорт в Узбекистан на $2 млрд

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкБанкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Общий объем поддержанного Группой РЭЦ экспорта в Узбекистан в 2022 году превысил 2 миллиарда долларов, рассказала генеральный директор Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) Вероника Никишина.
"Группа Российского экспортного центра уже не первый год способствует расширению торгово-экономических связей между двумя странами. С 2017 года в Узбекистане работает представительство Группы РЭЦ. За время нашей работы более 2,5 тысячи компаний получили поддержку для выхода на узбекский рынок, а в прошлом году общий объем поддержанного РЭЦ экспорта в Узбекистан превысил 2 миллиарда долларов", - сообщила Никишина в ходе обхода коллективного стенда Made in Russia на выставке "Иннопром. Центральная Азия" вице-премьером правительства РФ, главой Минпромторга Денисом Мантуровым и вице-премьером правительства Узбекистана Жамшидом Ходжаевым.
Логотип АО Российский экспортный центр (РЭЦ) на мероприятии Стратегия одного окна в Москве - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
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Вчера, 12:44
По словам главы РЭЦ, в тройке лидеров по объему поддержанного экспорта в Узбекистан в 2022 году такие отрасли как машиностроение (43%), металлургическая промышленность (21%) и химическая промышленность (14%).
 
Российский экспортный центр (РЭЦ)Вероника НикишинаРоссияУзбекистан
 
 
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