https://ria.ru/20230425/rets-1867585829.html

РЭЦ в 2022 году поддержал экспорт в Узбекистан на $2 млрд

РЭЦ в 2022 году поддержал экспорт в Узбекистан на $2 млрд - РИА Новости, 25.04.2023

РЭЦ в 2022 году поддержал экспорт в Узбекистан на $2 млрд

Общий объем поддержанного Группой РЭЦ экспорта в Узбекистан в 2022 году превысил 2 миллиарда долларов, рассказала генеральный директор Российского экспортного... РИА Новости, 25.04.2023

2023-04-25T13:47

2023-04-25T13:47

2023-04-25T13:47

российский экспортный центр (рэц)

вероника никишина

россия

узбекистан

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Общий объем поддержанного Группой РЭЦ экспорта в Узбекистан в 2022 году превысил 2 миллиарда долларов, рассказала генеральный директор Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) Вероника Никишина."Группа Российского экспортного центра уже не первый год способствует расширению торгово-экономических связей между двумя странами. С 2017 года в Узбекистане работает представительство Группы РЭЦ. За время нашей работы более 2,5 тысячи компаний получили поддержку для выхода на узбекский рынок, а в прошлом году общий объем поддержанного РЭЦ экспорта в Узбекистан превысил 2 миллиарда долларов", - сообщила Никишина в ходе обхода коллективного стенда Made in Russia на выставке "Иннопром. Центральная Азия" вице-премьером правительства РФ, главой Минпромторга Денисом Мантуровым и вице-премьером правительства Узбекистана Жамшидом Ходжаевым.По словам главы РЭЦ, в тройке лидеров по объему поддержанного экспорта в Узбекистан в 2022 году такие отрасли как машиностроение (43%), металлургическая промышленность (21%) и химическая промышленность (14%).

https://ria.ru/20230425/potentsial-1867555588.html

россия

узбекистан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

российский экспортный центр (рэц), вероника никишина, россия, узбекистан