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Посол Молдавии покинул МИД России - РИА Новости, 25.04.2023
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10:14 25.04.2023 (обновлено: 10:44 25.04.2023)
https://ria.ru/20230425/posol-1867505781.html
Посол Молдавии покинул МИД России
Посол Молдавии покинул МИД России - РИА Новости, 25.04.2023
Посол Молдавии покинул МИД России
Посол Молдавии Лилиан Дарий покинул МИД РФ, куда его вызвали из-за высылки российского дипломата, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T10:14
2023-04-25T10:44
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Посол Молдавии Лилиан Дарий покинул МИД РФ, куда его вызвали из-за высылки российского дипломата, передаёт корреспондент РИА Новости.В министерстве он провёл около 20 минут."Есть дипломатическая рутина. Иногда приходится обсуждать некоторые вопросы. Сегодня был такой день. Беседа состоялась в конструктивном плане", - ответил Дарий на вопрос журналистов, чему была посвящена встреча.Журналисты также спросили Дария, куда мы все движемся."Вперёд, к миру и добру", - ответил Дарий.Ранее Молдавия приняла решение о высылке российского дипломата. Посольство России сообщило, что власти не разъяснили мотивы своего решения, однако это произошло после того, как 17 апреля было отказано во въезде в Молдавию главе Татарстана Рустаму Минниханову, ехавшему в Гагаузию на конгресс "Дружба народов".
https://ria.ru/20230424/moldaviya-1867389130.html
молдавия
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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), молдавия, россия
Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Молдавия, Россия
Посол Молдавии покинул МИД России

Посол Молдавии Дарий покинул МИД России, сообщив, что встреча прошла конструктивно

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России
Здание Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Министерства иностранных дел России. Архивное фото
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Посол Молдавии Лилиан Дарий покинул МИД РФ, куда его вызвали из-за высылки российского дипломата, передаёт корреспондент РИА Новости.
В министерстве он провёл около 20 минут.
"Есть дипломатическая рутина. Иногда приходится обсуждать некоторые вопросы. Сегодня был такой день. Беседа состоялась в конструктивном плане", - ответил Дарий на вопрос журналистов, чему была посвящена встреча.
Журналисты также спросили Дария, куда мы все движемся.
"Вперёд, к миру и добру", - ответил Дарий.
Ранее Молдавия приняла решение о высылке российского дипломата. Посольство России сообщило, что власти не разъяснили мотивы своего решения, однако это произошло после того, как 17 апреля было отказано во въезде в Молдавию главе Татарстана Рустаму Минниханову, ехавшему в Гагаузию на конгресс "Дружба народов".
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