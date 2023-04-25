https://ria.ru/20230425/posol-1867505781.html

Посол Молдавии покинул МИД России

Посол Молдавии покинул МИД России - РИА Новости, 25.04.2023

Посол Молдавии покинул МИД России

Посол Молдавии Лилиан Дарий покинул МИД РФ, куда его вызвали из-за высылки российского дипломата, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 25.04.2023

2023-04-25T10:14

2023-04-25T10:14

2023-04-25T10:44

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

молдавия

россия

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Посол Молдавии Лилиан Дарий покинул МИД РФ, куда его вызвали из-за высылки российского дипломата, передаёт корреспондент РИА Новости.В министерстве он провёл около 20 минут."Есть дипломатическая рутина. Иногда приходится обсуждать некоторые вопросы. Сегодня был такой день. Беседа состоялась в конструктивном плане", - ответил Дарий на вопрос журналистов, чему была посвящена встреча.Журналисты также спросили Дария, куда мы все движемся."Вперёд, к миру и добру", - ответил Дарий.Ранее Молдавия приняла решение о высылке российского дипломата. Посольство России сообщило, что власти не разъяснили мотивы своего решения, однако это произошло после того, как 17 апреля было отказано во въезде в Молдавию главе Татарстана Рустаму Минниханову, ехавшему в Гагаузию на конгресс "Дружба народов".

https://ria.ru/20230424/moldaviya-1867389130.html

молдавия

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), молдавия, россия