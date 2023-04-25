https://ria.ru/20230425/posol-1867505781.html
Посол Молдавии покинул МИД России
Посол Молдавии покинул МИД России - РИА Новости, 25.04.2023
Посол Молдавии покинул МИД России
Посол Молдавии Лилиан Дарий покинул МИД РФ, куда его вызвали из-за высылки российского дипломата, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T10:14
2023-04-25T10:14
2023-04-25T10:44
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
молдавия
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/14/1825493033_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_83d47988360ec6dc628ea0abe5a46b20.jpg
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Посол Молдавии Лилиан Дарий покинул МИД РФ, куда его вызвали из-за высылки российского дипломата, передаёт корреспондент РИА Новости.В министерстве он провёл около 20 минут."Есть дипломатическая рутина. Иногда приходится обсуждать некоторые вопросы. Сегодня был такой день. Беседа состоялась в конструктивном плане", - ответил Дарий на вопрос журналистов, чему была посвящена встреча.Журналисты также спросили Дария, куда мы все движемся."Вперёд, к миру и добру", - ответил Дарий.Ранее Молдавия приняла решение о высылке российского дипломата. Посольство России сообщило, что власти не разъяснили мотивы своего решения, однако это произошло после того, как 17 апреля было отказано во въезде в Молдавию главе Татарстана Рустаму Минниханову, ехавшему в Гагаузию на конгресс "Дружба народов".
https://ria.ru/20230424/moldaviya-1867389130.html
молдавия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/14/1825493033_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_4257685a05e6f130f8290633f25f4973.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), молдавия, россия
Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Молдавия, Россия
Посол Молдавии покинул МИД России
Посол Молдавии Дарий покинул МИД России, сообщив, что встреча прошла конструктивно
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Посол Молдавии Лилиан Дарий покинул МИД РФ, куда его вызвали из-за высылки российского дипломата, передаёт корреспондент РИА Новости.
В министерстве он провёл около 20 минут.
"Есть дипломатическая рутина. Иногда приходится обсуждать некоторые вопросы. Сегодня был такой день. Беседа состоялась в конструктивном плане", - ответил Дарий на вопрос журналистов, чему была посвящена встреча.
Журналисты также спросили Дария, куда мы все движемся.
"Вперёд, к миру и добру", - ответил Дарий.
Ранее Молдавия приняла решение о высылке российского дипломата. Посольство России
сообщило, что власти не разъяснили мотивы своего решения, однако это произошло после того, как 17 апреля было отказано во въезде в Молдавию главе Татарстана Рустаму Минниханову
, ехавшему в Гагаузию
на конгресс "Дружба народов".
Молдавия превращается в "банановую республику", считает Додон