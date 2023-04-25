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ЕС выделит Украине еще два транша макрофинансовой помощи
ЕС выделит Украине еще два транша макрофинансовой помощи - РИА Новости, 25.04.2023
ЕС выделит Украине еще два транша макрофинансовой помощи
ЕС предоставит Украине в мае и июне еще два транша макрофинансовой помощи в размере 1,5 миллиарда евро каждый, сообщила представитель ЕК Веерле Нуйтс. РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T13:13
2023-04-25T13:13
2023-04-25T13:31
украина
евросоюз
еврокомиссия
в мире
урсула фон дер ляйен
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. ЕС предоставит Украине в мае и июне еще два транша макрофинансовой помощи в размере 1,5 миллиарда евро каждый, сообщила представитель ЕК Веерле Нуйтс."Сегодняшняя выплата осуществлена после того, как комиссия пришла к выводу, что Украина продолжает достигать удовлетворительного прогресса в укреплении верховенства права, усилении финансовой стабильности, улучшении работы системы газоснабжения и бизнес-климата. На основании этих достижений будет выделено еще два транша по 1,5 миллиарда евро в мае и июне", - заявила она на брифинге ЕК. Трансляция велась на сайте ЕК.Во вторник глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о выделении Украине очередного транша макрофинансовой помощи в размере 1,5 миллиарда евро.Ранее Еврокомиссия сообщала, что планирует с марта ежемесячно перечислять Украине по 1,5 миллиарда евро из нового пакета макрофинансовой помощи на 18 миллиардов евро, рассчитанного на 2023 год.Транш предназначен "для экстренной поддержки, чтобы помочь Украине удовлетворить неотложные потребности".
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украина, евросоюз, еврокомиссия, в мире, урсула фон дер ляйен
Украина, Евросоюз, Еврокомиссия, В мире, Урсула фон дер Ляйен
ЕС выделит Украине еще два транша макрофинансовой помощи
ЕС выделит Украине еще два транша макрофинансовой помощи по 1,5 миллиарда евро в мае, июне
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. ЕС предоставит Украине в мае и июне еще два транша макрофинансовой помощи в размере 1,5 миллиарда евро каждый, сообщила представитель ЕК Веерле Нуйтс.
"Сегодняшняя выплата осуществлена после того, как комиссия пришла к выводу, что Украина продолжает достигать удовлетворительного прогресса в укреплении верховенства права, усилении финансовой стабильности, улучшении работы системы газоснабжения и бизнес-климата. На основании этих достижений будет выделено еще два транша по 1,5 миллиарда евро в мае и июне", - заявила она на брифинге ЕК. Трансляция велась на сайте ЕК.
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Во вторник глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
сообщила о выделении Украине очередного транша макрофинансовой помощи в размере 1,5 миллиарда евро.
Ранее Еврокомиссия сообщала, что планирует с марта ежемесячно перечислять Украине по 1,5 миллиарда евро из нового пакета макрофинансовой помощи на 18 миллиардов евро, рассчитанного на 2023 год.
Транш предназначен "для экстренной поддержки, чтобы помочь Украине удовлетворить неотложные потребности".
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