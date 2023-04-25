https://ria.ru/20230425/onlayn-platformamy-1867675928.html

Евросоюз введет усиленный контроль над Twitter, YouTube и TikTok

Евросоюз введет усиленный контроль над Twitter, YouTube и TikTok - РИА Новости, 25.04.2023

Евросоюз введет усиленный контроль над Twitter, YouTube и TikTok

Евросоюз вводит с 25 августа усиленный контроль над деятельностью 19 онлайн-платформ, среди которых Twitter, YouTube и TikTok, а также запрещенные в России... РИА Новости, 25.04.2023

2023-04-25T17:28

2023-04-25T17:28

2023-04-25T18:37

соцсети

в мире

twitter

youtube

tiktok

технологии

интернет

социальные сети

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874132_0:0:3038:1709_1920x0_80_0_0_4649d4a70fba140e8266fa7e7483eeb2.jpg

БРЮССЕЛЬ, 25 апр — РИА Новости. Евросоюз вводит с 25 августа усиленный контроль над деятельностью 19 онлайн-платформ, среди которых Twitter, YouTube и TikTok, а также запрещенные в России соцсети Instagram* и Facebook*, следует из заявления, опубликованного на сайте Еврокомиссии.В перечень включили Alibaba AliExpress, Amazon Store, Apple AppStore, Booking.com, Facebook*, Google Play, Google Maps, Google Shopping, Instagram*, LinkedIn, Pinterest, Snapchat, TikTok, Twitter, Wikipedia, YouTube и Zalando. Вместе с этим под усиленный контроль со стороны ЕС попадут поисковики Bing и Google Search.После внесения в список этих платформ компании должны будут в течение четырех месяцев пересмотреть свою политику и "приспособить свои системы" согласно новому законодательству, направленному на защиту персональных данных онлайн-пользователей, ограничение вредоносного контента, дезинформации и установление четких условий пользования платформами.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20230424/sotsseti-1867443546.html

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

соцсети, в мире, twitter, youtube, tiktok, технологии, интернет, социальные сети, европа, евросоюз, еврокомиссия