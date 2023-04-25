Евросоюз введет усиленный контроль над Twitter, YouTube и TikTok
ЕС введет усиленный контроль над Twitter, YouTube, TikTok и другими онлайн-платформами
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 25 апр — РИА Новости. Евросоюз вводит с 25 августа усиленный контроль над деятельностью 19 онлайн-платформ, среди которых Twitter, YouTube и TikTok, а также запрещенные в России соцсети Instagram* и Facebook*, следует из заявления, опубликованного на сайте Еврокомиссии.
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"Сегодня Комиссия приняла первые решения о внесении в список <...> 17 очень крупных онлайн-платформ и двух очень крупных поисковиков, которыми каждый месяц пользуются по меньшей мере 45 миллионов человек", — сказано в документе.
В перечень включили Alibaba AliExpress, Amazon Store, Apple AppStore, Booking.com, Facebook*, Google Play, Google Maps, Google Shopping, Instagram*, LinkedIn, Pinterest, Snapchat, TikTok, Twitter, Wikipedia, YouTube и Zalando. Вместе с этим под усиленный контроль со стороны ЕС попадут поисковики Bing и Google Search.
После внесения в список этих платформ компании должны будут в течение четырех месяцев пересмотреть свою политику и "приспособить свои системы" согласно новому законодательству, направленному на защиту персональных данных онлайн-пользователей, ограничение вредоносного контента, дезинформации и установление четких условий пользования платформами.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.