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Нарусова выразила готовность уступить место в СФ при непродлении полномочий - РИА Новости, 25.04.2023
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14:27 25.04.2023
https://ria.ru/20230425/narusova-1867602360.html
Нарусова выразила готовность уступить место в СФ при непродлении полномочий
Нарусова выразила готовность уступить место в СФ при непродлении полномочий - РИА Новости, 25.04.2023
Нарусова выразила готовность уступить место в СФ при непродлении полномочий
Сенатор от республики Тыва Людмила Нарусова заявила РИА Новости, что готова "дать дорогу молодым", если её полномочия после 2026 года не будут продлены. РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T14:27
2023-04-25T14:27
политика
людмила нарусова
совет федерации рф
россия
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МОСКВА, 25 апр – РИА Новости. Сенатор от республики Тыва Людмила Нарусова заявила РИА Новости, что готова "дать дорогу молодым", если её полномочия после 2026 года не будут продлены. Полномочия сенатора заканчиваются в сентябре 2026 года, сообщается на сайте Совфеда. "Давайте доживём, во-первых, а, во-вторых, я в парламенте с 1995 года. Сначала я была депутатом Думы, с 2002 года я в Совете Федерации. Пора уже и дать дорогу молодым", - ответила она на вопрос агентства, что будет, если её полномочия не продлят.Нарусова подчеркнула, что этот вопрос не зависит от неё самой, а её желание "никто не спросит". Парламентарий также отметила, что ей не хочется "быть белой вороной" против всего, что принимается. "Я хочу объяснить позицию: может быть, она убедит некоторых депутатов смягчить репрессивные меры, которые принимаются в законах", - резюмировала Нарусова. Ранее Нарусова оказалась единственной проголосовавшей против "единого реестра повесток", так как, по её мнению, есть впечатление "очень большой поспешности принятия этого закона". До этого она также проголосовала против закона о дискредитации участников СВО, так как он "не объясняет разницу между критикой и дискредитацией".
https://ria.ru/20230315/diskreditatsiya-1858026947.html
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политика, людмила нарусова, совет федерации рф, россия
Политика, Людмила Нарусова, Совет Федерации РФ, Россия
Нарусова выразила готовность уступить место в СФ при непродлении полномочий

Нарусова выразила готовность уступить место, если ее полномочия не продлят после 2026 года

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкСенатор, член комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Людмила Нарусова
Сенатор, член комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Людмила Нарусова - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Сенатор, член комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Людмила Нарусова. Архивное фото
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МОСКВА, 25 апр – РИА Новости. Сенатор от республики Тыва Людмила Нарусова заявила РИА Новости, что готова "дать дорогу молодым", если её полномочия после 2026 года не будут продлены.
Полномочия сенатора заканчиваются в сентябре 2026 года, сообщается на сайте Совфеда.
Сенатор, член комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Людмила Нарусова - РИА Новости, 1920, 15.03.2023
Нарусова объяснила, почему проголосовала против закона о дискредитации СВО
15 марта, 14:02
"Давайте доживём, во-первых, а, во-вторых, я в парламенте с 1995 года. Сначала я была депутатом Думы, с 2002 года я в Совете Федерации. Пора уже и дать дорогу молодым", - ответила она на вопрос агентства, что будет, если её полномочия не продлят.
Нарусова подчеркнула, что этот вопрос не зависит от неё самой, а её желание "никто не спросит".
«
"Просто нужно найти молодых, которые не доносы пишут, желая этим сделать карьеру, а которые могут критически мыслить", - добавила она.
Парламентарий также отметила, что ей не хочется "быть белой вороной" против всего, что принимается.
"Я хочу объяснить позицию: может быть, она убедит некоторых депутатов смягчить репрессивные меры, которые принимаются в законах", - резюмировала Нарусова.
Ранее Нарусова оказалась единственной проголосовавшей против "единого реестра повесток", так как, по её мнению, есть впечатление "очень большой поспешности принятия этого закона". До этого она также проголосовала против закона о дискредитации участников СВО, так как он "не объясняет разницу между критикой и дискредитацией".
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 24.04.2023
Песков назвал доносы отвратительным явлением
24 апреля, 20:08
 
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