https://ria.ru/20230425/narusova-1867602360.html

Нарусова выразила готовность уступить место в СФ при непродлении полномочий

Нарусова выразила готовность уступить место в СФ при непродлении полномочий - РИА Новости, 25.04.2023

Нарусова выразила готовность уступить место в СФ при непродлении полномочий

Сенатор от республики Тыва Людмила Нарусова заявила РИА Новости, что готова "дать дорогу молодым", если её полномочия после 2026 года не будут продлены. РИА Новости, 25.04.2023

2023-04-25T14:27

2023-04-25T14:27

2023-04-25T14:27

политика

людмила нарусова

совет федерации рф

россия

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МОСКВА, 25 апр – РИА Новости. Сенатор от республики Тыва Людмила Нарусова заявила РИА Новости, что готова "дать дорогу молодым", если её полномочия после 2026 года не будут продлены. Полномочия сенатора заканчиваются в сентябре 2026 года, сообщается на сайте Совфеда. "Давайте доживём, во-первых, а, во-вторых, я в парламенте с 1995 года. Сначала я была депутатом Думы, с 2002 года я в Совете Федерации. Пора уже и дать дорогу молодым", - ответила она на вопрос агентства, что будет, если её полномочия не продлят.Нарусова подчеркнула, что этот вопрос не зависит от неё самой, а её желание "никто не спросит". Парламентарий также отметила, что ей не хочется "быть белой вороной" против всего, что принимается. "Я хочу объяснить позицию: может быть, она убедит некоторых депутатов смягчить репрессивные меры, которые принимаются в законах", - резюмировала Нарусова. Ранее Нарусова оказалась единственной проголосовавшей против "единого реестра повесток", так как, по её мнению, есть впечатление "очень большой поспешности принятия этого закона". До этого она также проголосовала против закона о дискредитации участников СВО, так как он "не объясняет разницу между критикой и дискредитацией".

https://ria.ru/20230315/diskreditatsiya-1858026947.html

https://ria.ru/20230424/peskov-1867446624.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

политика, людмила нарусова, совет федерации рф, россия