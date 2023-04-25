https://ria.ru/20230425/nalog-1867722921.html

В Волгограде участников спецоперации освободили от транспортного налога

В Волгограде участников спецоперации освободили от транспортного налога - РИА Новости, 25.04.2023

В Волгограде участников спецоперации освободили от транспортного налога

Участников специальной военной операции из Волгоградской области освободили от уплаты транспортного налога за один вид транспорта мощностью менее 150 лошадиных... РИА Новости, 25.04.2023

2023-04-25T19:40

2023-04-25T19:40

2023-04-25T19:41

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ВОЛГОГРАД, 25 апр - РИА Новости. Участников специальной военной операции из Волгоградской области освободили от уплаты транспортного налога за один вид транспорта мощностью менее 150 лошадиных сил, сообщает во вторник пресс-служба облдумы. По информации ведомства, во вторник депутаты Волгоградской областной думы приняли поправки "О транспортном налоге". "Участники специальной военной операции освобождены от уплаты транспортного налога. Льгота предусмотрена в отношении одного транспортного средства с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что льгота распространяется на всех участников спецоперации - контрактников, добровольцев, и тех, кто был призван в рамках частичной мобилизации. "Действие закона распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230424/turchak-1867309555.html

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Наталья Макарова

волгоград, волгоградская область, волгоградская областная дума, налоги