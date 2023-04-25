https://ria.ru/20230425/mus-1867687604.html

ЮАР рассмотрит вопрос о выходе из Международного уголовного суда

ЮАР рассмотрит вопрос о выходе из Международного уголовного суда - РИА Новости, 25.04.2023

ЮАР рассмотрит вопрос о выходе из Международного уголовного суда

Власти ЮАР рассмотрят вопрос о выходе из состава Международного уголовного суда (МУС) в соответствии с решением правящей партии "Африканский национальный... РИА Новости, 25.04.2023

2023-04-25T18:03

2023-04-25T18:03

2023-04-25T18:52

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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Власти ЮАР рассмотрят вопрос о выходе из состава Международного уголовного суда (МУС) в соответствии с решением правящей партии "Африканский национальный конгресс" (АНК), заявил президент страны Сирил Рамафоса, его слова приводит местное издание Daily Dispatch. В первой половине апреля о решении партии выйти из состава МУС сообщил РИА Новости заместитель министра государственных предприятий Южно-Африканской Республики Обед Бапела. Во вторник глава ЮАР сказал, что это решение подтвердили на заседании национального исполнительного комитета партии в выходные. На брифинге с журналистами он сослался на позицию правозащитников, отражающую то, что многие люди считают "несправедливым обращением".В августе в ЮАР состоится саммит БРИКС.Досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Россия не признает, 17 марта выдала ордер на "арест" президента Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Ведомство вменяет Москве в том числе "депортацию" детей, которых российские власти спасали от украинских обстрелов и вывозили из зоны боевых действий в безопасные районы. Как указал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, постановка вопроса МУС об "аресте" президента России неприемлема, Москва не признает его юрисдикцию, а любые его решения ничтожны с точки зрения права. Официальный представитель МИД Мария Захарова ранее отмечала, что МУС — ограниченная по составу, сторонняя для ООН структура, в которой не участвуют многие государства. Юрисдикцию суда не признают страны, в которых проживает больше половины населения Земли. Среди них — Россия, Азербайджан, Белоруссия, Египет, Индия, Индонезия, Иран, Казахстан, Китай, Саудовская Аравия, США, Турция. Захарова также напомнила, что высшие должностные лица государств имеют иммунитет перед решениями Международного уголовного суда, Россия никогда не была участницей МУС и не будет с ним сотрудничать, а его действия против Москвы юридически ничтожны. Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев в интервью РИА Новости заявлял, что решения МУС, такие как выдача ордера на арест Путина, создают колоссальный негативный потенциал. Он также предупредил власти ФРГ, поддержавшие действия этой инстанции, что решение их реализовать будет равносильно объявлению войны. По словам постпреда России при ООН Василия Небензи, Москвы считает любые документы Международного уголовного суда ничтожными и незаконными. Как заявила уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова, решение МУС странное и ярко подтверждает, что у Запада не осталось никаких других способов запугать страну.

https://ria.ru/20230412/mus-1864930053.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, россия, юар, владимир путин, международный уголовный суд, оон, брикс