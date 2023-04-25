https://ria.ru/20230425/milano-1867672720.html

Оскандалившийся рэпер Scally Milano отменил концерт в Москве

Оскандалившийся рэпер Scally Milano отменил концерт в Москве - РИА Новости, 25.04.2023

Оскандалившийся рэпер Scally Milano отменил концерт в Москве

Оскандалившийся рэпер Scally Milano (Даниил Дмитриев) отменил концерт в московском клубе Base, запланированный на 28 апреля. Он сообщил об этом на странице... РИА Новости, 25.04.2023

2023-04-25T17:39

2023-04-25T17:39

2023-04-25T17:40

шоубиз

москва

россия

санкт-петербург

артем метелев (депутат)

госдума рф

генеральная прокуратура рф

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 25 апр – РИА Новости. Оскандалившийся рэпер Scally Milano (Даниил Дмитриев) отменил концерт в московском клубе Base, запланированный на 28 апреля. Он сообщил об этом на странице мероприятия "ВКонтакте". Ранее СМИ сообщили, что на концерте Scally Milano в Санкт-Петербурге 22 апреля якобы умерла девушка. Причиной трагедии послужила передозировка наркотиками. Правоохранители также выявили в клубе шесть пьяных подростков, которых позже передали родителям. После этого глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев заявил, что обратился в Генпрокуратуру и СК РФ с просьбой провести проверку случившегося. По данным СМИ, музыкант спешно покинул Россию и улетел в Дубай.

https://ria.ru/20230419/evdokimov-1866285097.html

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

москва, россия, санкт-петербург, артем метелев (депутат), госдума рф, генеральная прокуратура рф, следственный комитет россии (ск рф), знаменитости, музыка