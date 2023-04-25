https://ria.ru/20230425/milano-1867672720.html
Оскандалившийся рэпер Scally Milano отменил концерт в Москве
Оскандалившийся рэпер Scally Milano отменил концерт в Москве - РИА Новости, 25.04.2023
Оскандалившийся рэпер Scally Milano отменил концерт в Москве
Оскандалившийся рэпер Scally Milano (Даниил Дмитриев) отменил концерт в московском клубе Base, запланированный на 28 апреля. Он сообщил об этом на странице... РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T17:39
2023-04-25T17:39
2023-04-25T17:40
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россия
санкт-петербург
артем метелев (депутат)
госдума рф
генеральная прокуратура рф
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 25 апр – РИА Новости. Оскандалившийся рэпер Scally Milano (Даниил Дмитриев) отменил концерт в московском клубе Base, запланированный на 28 апреля. Он сообщил об этом на странице мероприятия "ВКонтакте". Ранее СМИ сообщили, что на концерте Scally Milano в Санкт-Петербурге 22 апреля якобы умерла девушка. Причиной трагедии послужила передозировка наркотиками. Правоохранители также выявили в клубе шесть пьяных подростков, которых позже передали родителям. После этого глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев заявил, что обратился в Генпрокуратуру и СК РФ с просьбой провести проверку случившегося. По данным СМИ, музыкант спешно покинул Россию и улетел в Дубай.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, россия, санкт-петербург, артем метелев (депутат), госдума рф, генеральная прокуратура рф, следственный комитет россии (ск рф), знаменитости, музыка
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Оскандалившийся рэпер Scally Milano отменил концерт в Москве
Оскандалившийся рэпер Scally Milano отменил концерт в Москве, запланированный на 28 апреля