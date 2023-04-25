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Оскандалившийся рэпер Scally Milano отменил концерт в Москве - РИА Новости, 25.04.2023
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Шоубиз
 
17:39 25.04.2023 (обновлено: 17:40 25.04.2023)
https://ria.ru/20230425/milano-1867672720.html
Оскандалившийся рэпер Scally Milano отменил концерт в Москве
Оскандалившийся рэпер Scally Milano отменил концерт в Москве - РИА Новости, 25.04.2023
Оскандалившийся рэпер Scally Milano отменил концерт в Москве
Оскандалившийся рэпер Scally Milano (Даниил Дмитриев) отменил концерт в московском клубе Base, запланированный на 28 апреля. Он сообщил об этом на странице... РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T17:39
2023-04-25T17:40
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МОСКВА, 25 апр – РИА Новости. Оскандалившийся рэпер Scally Milano (Даниил Дмитриев) отменил концерт в московском клубе Base, запланированный на 28 апреля. Он сообщил об этом на странице мероприятия "ВКонтакте". Ранее СМИ сообщили, что на концерте Scally Milano в Санкт-Петербурге 22 апреля якобы умерла девушка. Причиной трагедии послужила передозировка наркотиками. Правоохранители также выявили в клубе шесть пьяных подростков, которых позже передали родителям. После этого глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев заявил, что обратился в Генпрокуратуру и СК РФ с просьбой провести проверку случившегося. По данным СМИ, музыкант спешно покинул Россию и улетел в Дубай.
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москва, россия, санкт-петербург, артем метелев (депутат), госдума рф, генеральная прокуратура рф, следственный комитет россии (ск рф), знаменитости, музыка
Шоубиз, Москва, Россия, Санкт-Петербург, Артем Метелев (депутат), Госдума РФ, Генеральная прокуратура РФ, Следственный комитет России (СК РФ), Знаменитости, Музыка
Оскандалившийся рэпер Scally Milano отменил концерт в Москве

Оскандалившийся рэпер Scally Milano отменил концерт в Москве, запланированный на 28 апреля

© @scallymilanoРэпер Scally Milano
Рэпер Scally Milano
© @scallymilano
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МОСКВА, 25 апр – РИА Новости. Оскандалившийся рэпер Scally Milano (Даниил Дмитриев) отменил концерт в московском клубе Base, запланированный на 28 апреля. Он сообщил об этом на странице мероприятия "ВКонтакте".
«

"Концерта, намеченного на 28 апреля, не произойдет. Информацию о переносе мы сообщим, как только будет какая-либо ясность с событиями, произошедшими за последние три дня. Все ваши билеты действительны, но вы можете оформить возврат", – написал музыкант.

Ранее СМИ сообщили, что на концерте Scally Milano в Санкт-Петербурге 22 апреля якобы умерла девушка. Причиной трагедии послужила передозировка наркотиками. Правоохранители также выявили в клубе шесть пьяных подростков, которых позже передали родителям.
После этого глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев заявил, что обратился в Генпрокуратуру и СК РФ с просьбой провести проверку случившегося.
По данным СМИ, музыкант спешно покинул Россию и улетел в Дубай.
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ШоубизМоскваРоссияСанкт-ПетербургАртем Метелев (депутат)Госдума РФГенеральная прокуратура РФСледственный комитет России (СК РФ)ЗнаменитостиМузыка
 
 
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